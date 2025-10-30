„Arc Raiders patří mezi giganty.“ Proč se tvůrci nebojí nástupu mezi Battlefieldem a Call of Duty?
zdroj: Embark Studios

„Arc Raiders patří mezi giganty.“ Proč se tvůrci nebojí nástupu mezi Battlefieldem a Call of Duty?

30. 10. 2025 9:00 | autor: Šárka Tmějová

Šéf Embark Studios Patrick Söderlund nepůsobí ani trochu nervózně z toho, že Arc Raiders vstoupí na trh stříleček přesně v období, kdy herní prostor tradičně plní dvě nejtěžší váhy v žánru. Nová kooperativní sci-fi akce dorazí necelé tři týdny po Battlefieldu 6 a dva týdny před Call of Duty: Black Ops 7.

Dojmy z hraní
Styl, atmosféra, akce: ARC Raiders mají našlápnuto stát se králem extrakcí

I přesto Söderlund tvrdí, že jde o promyšlený krok. V rozhovoru pro The Game Business poznamenal: „Lidé se na mohou zběžně podívat a říct si: Co to sakra dělají? Jenže my jsme těmto úvahám věnovali hodně času z mnoha úhlů a věříme, že hra může v tomto termínu vyjít. Je to začátek dlouhé cesty. A někde začít musí.“

Arc Raiders přitom nepředstavují žádný laciný experiment, dlouhodobě si budují pověst výrazné novinky v přecpaném žánru a v komunitě roste očekávání, že nabídnou atraktivní alternativu k zavedeným sériím. Dokonce se zdá, že z nich mají určité obavy i v Microsoftu a Electronic Arts, jak naznačuje cenzura v konkurenčních chatech.

Podle Söderlunda představuje hlavní ingredienci k vyniknutí právě snaha o jasně rozpoznatelnou odlišnost: „Nemůžeme být natolik samolibí a myslet, že si můžeme dovolit vytvořit hru, která nebude něčím zásadně odlišná. Musíme hráčům dát důvod, aby se zastavili a všimli si zrovna nás. A pokud jsme odvedli dobrou práci, možná u nás i zůstanou.“

zdroj: Embark Studios

Pokud sledujete herní průmysl dlouhodobě, možná si vzpomenete, že Söderlund figuroval jako bývalý šéf v EA u kontroverzního vydání Titanfallu 2, který byl doslova vmáčknutý mezi Call of Duty: Infinite Warfare a Battlefieldem 1 a přišel kvůli špatně zvolenému datu vydání o výraznou část publika.

The Finals key
Recenze
The Finals – recenze multiplayerové střílečky, která vás nechá zničit téměř vše

Tentokrát však veterán sází na jinou atmosféru trhu i filozofii studia, které s úspěchem The Finals dokázalo, že dovede prorazit navzdory tvrdé konkurenci. Embark se netají tím, že vyvíjí hry jako služby, které potřebují čas na dozrání. Pokud tedy Arc Raiders během prvního týdne nebudou trhat rekordy, nikdo prý hned nehodí flintu do žita.

Söderlund věří, že Arc Raiders nepotřebuje bojkotovat konkurenci, stačí mu zaujmout publikum dost silným nápadem. Rozdíl oproti Titanfallu 2 nespočívá jen v povaze hry, změnila se i nálada na trhu, kdy je herní kalendář stejně nabitý takřka neustále a pozornost musí tituly zaujmout jinak.

Arc Raiders vychází dnes na PC a konzole. Teprve následující dny a týdny ukážou, zda je jejich sebevědomý nástup začátkem velkého zemětřesení mezí střílečkami, nebo naopak dalším důkazem, že okno mezi dvěma žánrovými hegemony pořád zůstává teritoriem, kterému je lepší se obloukem vyhnout.

Hry:
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články