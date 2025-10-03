Amnesia musí počkat. Frictional Games chystají sci-fi horor

Frictional Games jsou známí hororovou sérií Amnesia i podmořskou existenciální povídkou Soma. Proto se jim ne nadarmo přezdívá „mistři hororu“ – titul, který se zjevně pokusí obhájit i u svého dalšího tajemného projektu, na něhož začali oficiálně lákat.
Ukázka prostě nazvaná „Frictional_Next_Project.mp4.“ je sérií pomalých záběrů do prostorů, z nichž některé vypadají jako výzkumná laboratoř, jiné zase jako velká hala. Atmosféru dotváří potemnělé osvětlení i hlasy skandující cosi záhadného.
Kromě videa je záhadný i popisek. V něm se znovu odkazuje na webové stránky hotelu Samsara, který lze rozeznat i z některých záběrů. Současně zde můžete zadat svou e-mailovou adresu, abyste dostali zprávy jako první.
Všechno jsou náznaky toho, na co se fanoušci v nové hře mohou těšit. Nicméně právě ti mají zjevně už jasno – půjde o další hru ze světa Soma. Pokud vám nestačí nedávná aktualizace prvního dílu, možná vás přesvědčí podrobná tabulka hráčů, která sepisuje všechny náznaky a spojitosti.
„Ani nedokážeme popsat, jak moc nás bavilo sledovat, jak všichni řešíte jednotlivé úkoly a vytváříte prvotřídní memy a vtipy pro zasvěcené. Bylo nám potěšením každé ráno vstávat, s nadšením, kontrolovat Discord a sledovat, do jakých králičích nor jste se nakonec dostali. Doufám, že jste si to užili stejně jako my,“ komentuje studio detektivní práci fanoušků.
Oficiální potvrzení přirozeně přinese až přímé oznámení, ale pokud skutečně půjde o pokračování hry Soma, očekávejte další řešení existenciálních otázek a smyslu života a bytí.