Mistři hororu z Frictional Games netradičně lákají na pokračování Somy

24. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

SOMA
SOMA
SOMA
Švědští odborníci na hrůzu z Frictional Games lákají na svoji další hru, kterou se zdá být pokračování podmořského existenciálního hororu Soma. Spekulacím zavdal nenápadný patch pro původní hru, který opravuje chybné spam filtry na protagonistově počítači, s nímž můžete interagovat na začátku hry.

Amnesia: The Bunker
Recenze
Amnesia: The Bunker – recenze hrůzného hororu

V praxi to znamená, že vám nyní do e-mailu přijde zpráva s nicneříkajícím předmětem „[Virus Error] You've Ea%ned it“. Ve skutečnosti se v ní skrývá pozvánka do luxusního hotelu Samsara, která odkazuje na webové stránky ubytování.

„Od nepaměti lidstvo snilo o hvězdách a o tom, co se skrývá za nimi. Nyní je LuxuryNext připravena tento slib naplnit. Představujeme Hotel Samsara. Místo jako žádné jiné. Slib jako žádný jiný. Exkluzivní. Luxusní. V Samsaře se přání stanou skutečností. Máte zájem investovat?“ stojí v popisku hotelu. Součástí je i zlověstná animace, zřejmě hotelové lobby, které zobrazuje zlatou nástěnnou dekoraci a kapradiny.

Už samotný název hotelu odkazuje na pojem ze sanskrtu, který zahrnuje koncept znovuzrození a cyklické existence. O původu a smyslu bytí se otírala i Soma, mohlo by tak jít o pokračování, které nás tentokrát místo na mořské dno vynese do vesmíru ke hvězdám.

Buď jak buď, Frictional Games mají nějaké želízko v ohni. Ať už se z něj vyklube pokračování jednoho z nejlepších hororů vůbec, nebo třeba další Amnesia, vydávat jej bude Kepler Interactive. Na ně totiž odkazují zásady ochrany osobních údajů z webových stránek hotelu.

