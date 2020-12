Stažení Cyberpunku 2077 z PlayStation Store je neuvěřitelný průšvih. Kdo za něj může?

18. 12. 2020 12:10 | Komentář | autor: Václav Pecháček

Je čas si nasypat trošku popela na hlavu. V našem redakčním pokecu o Cyberpunku 2077 jsme dlouze diskutovali o tom, nakolik jsou sami zákazníci zodpovědní za to, že si na svoje staré konzole koupili rozbitou hru. Ve videu jsem smířlivě tvrdil, že to přeci není poprvé, co nějaká velká hra vyšla zabugovaná a mizerně optimalizovaná, takže bych s žalobami za klamání zákazníka počkal. Že jsme ošklivou grafiku a nízký framerate viděli třeba ve Wolfensteinovi na Switchi.

Můj pokus o vypíchnutí paralely ale selhal. Měl jsem si jako příklad vybrat spíš Batman: Arkham Knight, který vyšel v tak příšerném stavu, až byl stažen z obchodů a byly za něj nabídnuty refundace. Což je přesně to, co se právě stalo Cyberpunku na PlayStation Store.

Kde je vina?

Je to obrovský průšvih, téměř bezprecedentní, aby byla hra s takovým rozpočtem, kterou provází taková očekávání, bez milosti vyškrtnuta z nabídky nejoblíbenější konzole současnosti. A je otázka, komu to celé klást za vinu.

Určitá zodpovědnost zjevně leží na bedrech Sony. Pokud si byli v PlayStationu od začátku vědomi, v jak špatném technickém stavu Cyberpunk na jejich konzoli vyšel, proč ho z prodejů nestáhli okamžitě a čekali až na výbuch nevole, který následoval? A když už jsme u toho, jak hra vůbec mohla projít certifikací?

Na to se nabízí jednoduchá odpověď: CD Projekt slíbil, že všechno opraví pomocí patche hned v den vydání nebo někdy velice brzy po něm. To je u projektů této velikosti docela běžný postup, u mnoha současných vysokorozpočtových titulů jasně vidíme trend gigantických Day One patchů. Jenže, jak vidno, v případě Cyberpunku bylo všechno patchování zatím marné.

A tak se naše pozornost otáčí k vývojářům. Člověk se může vesele čílit na Sony, třeba i proto, že poněkud necitlivě suspendovalo možnost koupit Cyberpunk na PlayStationu 5, kde v režimu zpětné kompatibility hra zdaleka neběží tak špatně, ale faktem zůstává, že CD Projekt se sám rozhodl, kdy hru vydá a nejlíp věděl, v jakém stavu je.

Ani nekonečné opakování důvěrného oslovení „Dear gamers“ ve všech možných omluvných materiálech nemůže zakrýt, že si Poláci sami z ostudy ušili kabát. Věděli, proč Cyberpunk odkládají na prosinec, sami avizovali, že to je kvůli minulé generaci konzolí – takže taky museli vědět, že se jim ten stejný problém, který jim zabránil vydávat v listopadu, pořád ještě nepodařilo vyřešit. Však měli jistě dobrý důvod, proč recenzní kódy poskytovali pouze na PC.

Ale místo toho, aby svou hru zpočátku vydali třeba jen na počítače a ještě nějakou dobu pracovali na konzolových opravách (ty zásadní mají mimochodem přijít ve dvou várkách v lednu a únoru), umyli si ruce od veškeré zodpovědnosti, vypustili svoje zchromlé dítko do světa, shrábli rekordní tržby a spoustu svých vlastních problémů přehodili právě na Sony.

Komunikační selhání

Tím se dostáváme k poslednímu důležitému bodu, který je nutné zmínit. Je velice dobře možné, že myšlenkový proces zástupců Sony nelze shrnout jednoduchým: „Proboha, ta hra je rozbitá, musíme ji okamžitě stáhnout!“ (však v PS Storu dál můžete nakupovat stejně nedomrlé tituly, viz WWE 2K20). Příhodnější by možná bylo: „Tak a dost, vy dodáte rozbitou hru a ještě z nás děláte blbce?“

Protože v CD Projektu ze Sony blbce tak trochu dělají. Jak zmiňoval Patrik ve své novince nebo například novinář Patrick Klepek na Twitteru, vývojáři všem hráčům na konzolích zdůraznili možnost zažádat o vrácení peněz na příslušných platformách. A to i přesto, že si museli být velice dobře vědomi přísných podmínek refundací v ekosystému Sony – jakmile si tam hru jednou stáhnete, na vrácení peněz už nemáte nárok.

Sony se tak najednou octlo pod bombardovacím útokem nespokojených hráčů, které tam bez předchozí konzultace se svým japonským partnerem poslal samotný CD Projekt. A když reklamace přesně podle svých pravidel začalo odmítat s tím, že si uživatelé mají počkat na updaty, vztek hráčů se obrátil proti němu, nikoliv proti CD Projektu.

No a tak Sony zkrátka udělalo výjimku a začalo refundace nabízet přesně tak, jak tvrdili ve Varšavě. Akorát s tím drobným háčkem, že hru ze svého obchodu rovnou stáhlo. Takže za celou situací pravděpodobně stojí nejen selhání ve vývoji, ale také selhání komunikační. A výsledkem téhle kombinace je průšvih vskutku epických rozměrů – pro Sony, pro hráče, pro CD Projekt.

Celé je to o to smutnější, že Cyberpunk 2077 je, pokud ho hrajete na PC či na Stadii nebo máte štěstí na nové generaci konzolí, vynikající hra, jednoznačně jedna z nejlepších her roku. Pod Šárčinu recenzi, která se týká právě verze na počítače, by se většina redakce, včetně mě, klidně podepsala – CD Projektu se v Night City povedlo vytvořit mimořádný příběh s mimořádnou atmosférou podpořený skvělými systémy akce a RPG.

Když to funguje, je to triumf. A když to nefunguje, je to bohužel katastrofa. Snad brzo dojde k potřebným opravám a hra se do obchodu Sony navrátí, protože by byla nesmírná škoda, kdyby svět na Cyberpunk vzpomínal jako na to druhé.