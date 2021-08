Na Call of Duty už dělá prakticky celý Activision

24. 8. 2021 16:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Call of Duty bylo vždycky dojnou krávou Activisionu a na rozdíl od jiných (například hudebních her či toys to life) nepodléhá módním vlnám. Více či méně masově populární je pořád.

Nedávno jsme tu měli hyperaktivní trailer na nové velké Call of Duty: Vanguard a víme, že na něm a populárním Warzone pracuje osm z deseti hlavních studií Activisionu. Vývoj Vanguardu vedou Sledgehammer Games, zatímco o oblíbené zombíky se jim starají v Treyarchu. Neméně populární Warzone mají na svědomí v Ravenu. A pak tu máme podpůrná studia Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai a Toys for Bob. Ta všichna na CoD pracují, jak píše VGC.

Zapomínat nesmíme ani na studio, kterým to v roce 2003 všechno začalo: Infinity Ward. Proslýchá se, že právě tihle veteráni série pracují na příštím velkém díle. A důležité je také TiMi Studio Group a jejich mobilní Call of Duty, byť TiMi samozřejmě nespadají pod Activision.

A není to málo, Bobby Koticku?

Víte co? V dnešní době to skutečně málo je. Šéf Activisionu stagnací akcionáře neuspokojí. I proto ostatně loni prohlásil, že chce během dvou let najmout přes dva tisíce lidí a některé klíčové vývojářské týmy tímto krokem ztrojnásobit.

Na jednu stranu se mohou taková numera zdát šílená, ale na stranu druhou se z nich stává (smutný?) průmyslový standard. V té nejvyšší AAA sféře, tam, kde se leckdy posouvají hranice možného, top hru v pár desítkách lidí zkrátka neuděláte.

Zeptejte se Ubisoftu, kde na blížícím se Far Cry 6 pracuje tucet (!) studií, nemluvě o dlouholeté stálici rozmáchlých světů a ještě rozmáchlejšího vývoje Assassin’s Creed. Pozadu není ale ani Rockstar, kde na Red Dead Redemption II pracovalo hodně přes tisíc lidí a hra byla ve vývoji téměř dekádu.

Přesto to ale neznamená, že by komplet celý Activision pracoval jen a pouze na Call of Duty. Různá podpůrná studia si vedle vypomáhání se střílením dělají i své vlastní projekty, a tak by bylo bláhové čekat, že v příštích letech Activision nevydá nic jiného než zase jen další CoD.

Kontrasty tu byly vždycky. Dnes se nůžky ale rozevírají, zdá se, víc než kdy jindy. Na straně jedné můžete díky neuvěřitelně dostupným nástrojům a nekonečnému množství návodů udělat hru v jednom nebo jen pár lidech a klidně si i takhle sáhnout na neskutečný celosvětový úspěch. Eric Barone (Stardew Valley), Markus Persson (Minecraft), Toby Fox (Undertale), Lucas Pope (Papers, Please) a řada dalších o tom ví své.

Zároveň je ale dnešní stav herního průmyslu natolik absurdní, že ty největší pecky bez tisíců vývojářů, několika let vývoje a bůhví kolika desítek (nebo už stovek?) milionů dolarů neuděláte. Za takové konstelace pak ani nemůžete fungovat jinak než systémem všechno, nebo nic.

Jako hráč v dnešní době zkrátka víte, že když už vysolíte nemalé peníze třeba za zmíněné Far Cry 6, dostanete přesně to, co očekáváte: pravděpodobně příliš velký otevřený svět přetékající detaily, systémy, úkoly hlavními i vedlejšími příběhy, vysokou úrovní assetů, dabingu a vůbec (doufejme) špičkovými produkčními hodnotami, na kterých makali vývojáři z celého světa. Jen to zkrátka asi nebude zrovna moc originální, protože když hrajete vabank, riskovat se nevyplácí.