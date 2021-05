Vyzkoušeli jsme xCloud na PC. Jak funguje hraní v prohlížeči?

6. 5. 2021 17:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Streamované hraní od Microsoftu, dříve zvané jako xCloud, nyní oficiálně přejmenované na Xbox Cloud Gaming, v Česku funguje už od září minulého roku. Stále jde o beta verzi, čímž se Microsoft kryje pro případ bugů či neoptimální kvality, na druhou stranu službu nabízí za poplatek v rámci předplatného Xbox Game Pass Ultimate, tedy jako doplněk herní knihovny, kdy si vybrané tituly můžete pustit na mobilním zařízení s Androidem.

Alespoň takový byl donedávna stav pro běžného uživatele. V dubnu se k androidím smartphonům přidaly ještě iPhony a konečně i PC. V obou případech běží xCloud v prohlížeči. Na iOS je to kvůli podmínkám App Storu, v nichž Apple zapovídá konkurenci prodej/provoz her přes vlastní distribuční kanály. Na PC jde pravděpodobně o nejjednodušší způsob, jak xCloud prověřit pod náporem mas a zajistit, aby jel na co nejvyšším počtu konfigurací. Prohlížeče dnes mají dostatečnou technologickou výbavu pro zpracování videa i ovládání pomocí herních periferií, a navíc je má nainstalované každý, takže není třeba vynalézat kolo.

zdroj: Vlastní foto autora

Pravdou je, že na Windows má Microsoft svou aplikaci pro Xbox Game Pass, takže by se logicky nabízelo provozovat xCloud i v ní - inu, třeba se časem dočkáme. Rozšířením hraní v prohlížeči nicméně xCloud dorovnává konkurenci, která podporu této platformy už nějakou dobu má (Google Stadia, GeForce Now).

Přístup ke službě na PC/iOS však ještě není tak úplně otevřený. Funguje pouze pro omezený počet uživatelů s předplatným Game Pass Ultimate. Termín startu ostrého provozu Microsoft zatím neupřesnil. Mně se každopádně poštěstilo a do emailu mi přistála pozvánka, tak jsem se rozhodl, že xCloud na PC prověřím v krátkém testu.

Většina poznatků i závěrů pro xCloud zůstává platná dle našeho dřívějšího testu. V něm konstatuji, že streamování Microsoftu funguje uspokojivě a jako doplněk Game Passu je to pěkný bonus. Forma služby à la Netflix rovněž streamování velmi sedí. xCloud nicméně v době recenze trpěl svým zaměřením na mobilní zařízení (a tudíž spoléháním se na vrtkavé bezdrátové sítě), které znamená zvýšenou komprimaci obrazu, kolísání kvality a občasnou neresponzivnost ovládání. Ale jak už bylo řečeno tisíckrát: proměnná v podobě kvality připojení internetu je pro streamování a obecně cloud gaming achillovou patou a zatím to žádný z velkých hráčů nezvládl změnit.

Rovněž požadavky služby jsou stále stejné a chcete-li se s nimi seznámit, navštivte zmiňovanou recenzi. Pro provoz na PC nicméně Microsoft přidává specifikace prohlížečů: chce to Google Chrome anebo Microsoft Edge (respektive Safari v případě zařízení od Applu). Stále ještě relativně rozšířený Firefox v seznamu chybí, stejně jako alternativní browsery typu Brave nebo Opera. U dvou posledních by ale provoz neměl být problém, protože běží na stejném jádru jako Chrome, takže to můžete vyzkoušet.

zdroj: Vlastní foto autora

Specifikem testu na PC je ještě fakt, že lze xCloud nyní vyzkoušet plnohodnotně na ethernetu, tedy na připojení kabelem. Takový přenos je stabilnější než WiFi, což je pro nekolísavou kvalitu streamovaného hraní důležité. Ne nadarmo například Nvidia s GeForce Now kabelové připojení přímo preferuje a hráče k němu vybízí. Test xCloudu na ethernetu je tak dobrá příležitost, jak potvrdit nebo vyvrátit, zda za značnou komprimaci streamu může bezdrát, anebo spíše algoritmus Microsoftu.

xCloud na PC jsem testoval v prohlížeči Chrome na lince UPC/Vodafone s parametry 150/10 Mb/s. Ano, UPC má v tomto tarifu vskutku obrovskou asymetrii uploadu/downloadu, pro provoz streamingu je ale nejdůležitější ta první hodnota, která by měla xCloudu bohatě dostačovat. Microsoft vyžaduje jako minimum 10 Mb/s, což je opravdu nízké číslo.

xCloud v prohlížeči běží v rozlišení Full HD. Lze spustit takové tituly, které Microsoft explicitně označil jako vhodné pro cloudové hraní, přičemž se streamují xboxové verze her. Ani na PC tak nenastavíte obraz nebo grafické možnosti vlastní PC platformě.

Portál xCloud na webu postrádá jakékoliv nastavení streamu, jde spíše jen o bránu pro spouštění her, podobně jako v případě mobilní aplikace. Většina titulů pro svůj provoz vyžaduje gamepad, což je logické vzhledem k tomu, že spouštíte hry na Xbox. Tedy, vybrané hry lze ovládat i dotykově, ale to u většiny počítačů/notebooků bude irelevantní.

zdroj: Vlastní foto autora

Převážnou část dojmů z testu jsem založil na hře Forza Horizon 4, která je dostupná multiplatformně, dobře ji tak šlo srovnat nejen na Xboxu/cloudu, ale také na PC. Pro zkoušku odezvy ovládání jsem nicméně zapnul ještě Gears 5 jakožto zástupce nové generace a Middle-earth: Shadow of War (previous-gen).

Bohužel musím konstatovat, že první věcí, která mě při hraní praštila do očí, byla nevalná kvalita obrazu, respektive značná komprimace streamu. I když měl xCloud k dispozici naddimenzovanou linku, držel přenosy sítě zkrátka, asi aby vyhověl svým nenáročným požadavkům. Tomu nahrává i graf sítě ve správci úloh, který ukazuje přenos kolem 12 Mb/s.

zdroj: Vlastní foto autora

Ze screenshotu můžeme taktéž vyčíst, že xCloud mírně zatěžuje CPU (hodnota 21 % byl krátkodobý výkyv, většinou se zatížení procesoru pohybovalo do 10 %) a využívá rovněž hardwarovou akceleraci prohlížeče, proto vidíme zátěž i na grafické kartě.

Testovací počítač je poměrně silný stroj (i7-8700 + RTX 2070), nicméně využití hardwaru je nízké, tudíž by na provoz xCloudu měl stačit i obyčejný kancelářský notebook, který dokáže hardwarově akcelerovat video v prohlížeči. Ale to dnes zvládne i slabá integrovaná grafika.

Kde by však bylo třeba využít plnou kapacitu zařízení, je propustnost sítě. Přenos je i na 150Mbitové lince omezený a způsobuje již popsanou komprimaci, která na malém displeji mobilu nebyla tolik viditelná, ale na velké obrazovce už razí do očí. Srovnejte screenshoty níže z xCloudu, Xboxu (Series S) a PC (Full HD při nastavení Ultra). Musíme vzít v potaz, že na Series S běží hra ve 4K a na PC je grafická kvalita vyšší (a vyžaduje k tomu podstatně silnější stroj než je kancelářský notebook schopný streamu), i přesto se rozmazání obrazu děje nad rámec vlivu sníženého rozlišení nebo nižších detailů.

Xcloud web PC | zdroj: Vlastní foto autora Xbox Series S | zdroj: Vlastní foto autora Nativní PC | zdroj: Vlastní foto autora

Xcloud web PC | zdroj: Vlastní foto autora Xbox Series S | zdroj: Vlastní foto autora Nativní PC | zdroj: Vlastní foto autora

Xcloud web PC | zdroj: Vlastní foto autora Xbox Series S | zdroj: Vlastní foto autora Nativní PC | zdroj: Vlastní foto autora

Co se odezvy ovládání týče, u závodních her typu Forza je input lag akceptovatelný, pokud se nesnažíte o traťový rekord, u střílečky Gears 5 už ale není zážitek ani zdaleka roven nativnímu hraní a zaměřování je pomalé. Jde prakticky o stejné závěry jako v testu před půl rokem, kdy jsem xCloud prověřil na mobilu. Jen na PC jsou zmíněná negativa ještě prominentnější.

Momentálně je tak beta Xbox Cloud Gaming atraktivní spíše na mobilu jako občasný doplněk plnohodnotného hraní, když vám někdo obsadí PC nebo zabere televizi. Srovnám-li technický stav služby s konkurencí, u GeForce Now mi komprimace nepřišla tak výrazná, pokud byla k dispozici kvalitní přípojka. Stadia zase dokáže grafické artefakty v obraze do jisté míry kompenzovat streamem v rozlišení 4K. Samozřejmě, streaming není vhodný pro každou hru, protože u všech služeb dochází k zvýšení prodlevy ovládání, ale akční adventury, závodní tituly nebo jiné hry nesázející tolik na přesné míření si lze užít i v cloudu.

Žolíkem Microsoftu je na druhou stranu synergie s Game Passem, která xCloud přibližuje k označení „herní Netflix“, čímž může nalákat spoustu příležitostných hráčů. A takoví uživatelé kiksy technologie snadněji přehlédnout než ti, co jsou zvyklí na hardcore PC hraní. Nálepku bety bych však Xbox cloud gamingu ještě chvíli nechal a přál bych si, aby inženýři v Redmontu technickou stránku ještě vyladili.