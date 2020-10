Otestovali jsme xCloud na českém internetu. „Herní Netflix”, ale stále beta

23. 10. 2020 18:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

O podchycení trhu streamovaného hraní, tedy takového, kdy vám ke spuštění AAA titulů stačí nevýkonné zařízení typu tablet nebo telefon a dostatečně rychlý internet, se momentálně snaží několik velkých hráčů. Kromě Nvidie (GeForce Now), Googlu (Stadia) a Amazonu (Luna) to platí i pro Microsoft, který na službách spojených s konvertibilitou hraní a rozšiřováním uživatelské základny staví celý byznys Xboxu.

Namísto hardware se vám tak Microsoft snaží prodat svoje služby, do nichž cloud gaming pěkně zapadá. Dokladem toho je fakt, že dříve samostatný xCloud se nedávno začlenil do předplatného Game Pass, které tak kromě přístupu do katalogu her pro platformy Xbox a PC nabízí i možnost hraní „velkých her“ na mobilu. Samotný Game Pass má nicméně tři varianty: PC, Xbox a Ultimate. Hraní v cloudu je umožněno pouze pro předplatitele úrovně Ultimate za 339 Kč měsíčně (15 USD / měsíc).

Oficiální české ceny Xbox Game Pass | zdroj: Microsoft

Xbox Game Pass Ultimate odstartoval 15. září ve 22 zemích, mezi nimiž byla kupodivu i Česká republika. Provoz je ale stále označován jako beta, takže ještě nemůžeme mluvit o ostrém startu. Ten pravděpodobně nastane, až se vychytají největší mouchy a Microsoft získá důvěru pro spuštění i v jiných zemích.

Beta cloud gamingu, jak Microsoft službu momentálně označuje, ale nemá takový záběr jako konkurenční produkty. Prozatím funguje pouze na mobilních telefonech a tabletech s operačním systémem Android. GeForce Now je naproti tomu možné provozovat jak na PC, Macu či Chromebooku, tak i na mobilních zařízeních a televizích s Androidem. Stadia by pak měla fungovat v prohlížeči na jakémkoli PC/Macu, na televizích (s podporou Chromecastu) i v mobilech/tabletech. Není ale řečeno, že se časem přístup Microsoftu nezmění a nedojde k zprovoznění na dalších zařízeních. Minimálně o iPhony má společnost zájem, jen jí zatím brání restriktivní podmínky AppStoru.

Služba je také komunikována jinak. Stadia od Googlu se snaží tvářit jako revoluce v herním průmyslu a ideálně váš jediný kanál pro hraní (a tomu odpovídá i zvolený obchodní model, kdy si jednotlivé hry musíte kupovat v obchodě Googlu). GeForce Now se zase prezentuje jako vhodná alternativa pro hraní PC titulů ve vysoké kvalitě, pokud nemáte výkonný počítač.

zdroj: Microsoft

Streaming od Microsoftu jde ale cestou spíše takového doplňku. Hru si rozehrajete na PC nebo Xboxu, a pokud vás například jiný člen domácnosti od velké obrazovky vyžene, můžete pokračovat ve hraní na mobilu nebo tabletu. Mezi zařízeními funguje synchronizace postupu, takže začnete tam, kde jste skončili.

Služba ale není vázána na vaši lokální WiFi, třeba jako zdánlivě identické domácí streamování z konzole nebo PC. Xbox cloud gaming běží na serverech Microsoftu, pokračovat ve hře tak můžete i venku nebo třeba na hotelu, pokud se tedy na místě vyskytuje dostatečně kvalitní připojení.

Podle Microsoftu stačí 10 Mb/s download, a to buď jako WiFi, anebo dokonce mobilní LTE. Z praxe ale vím, že záviset bude nejen na downloadu, ale také na stabilitě sítě a její odezvě, takže bych se s tímto číslem nespokojil. Alespoň u WiFi společnost doporučuje 5GHz přenos, což je realističtější požadavek.

zdroj: vlastní

Doporučovaným vybavením pro cloudové hraní je také gamepad. Buďto bezdrátový s Bluetooth přímo od Xboxu, anebo některý z podporovaných modelů třetích stran (třeba Razer Kischi či něco podobného). Dotykem lze totiž momentálně ovládat jen zlomek her, nejprve to byl pouze Minecraft: Dungeons, čerstvě k němu přibylo ještě 10 dalších titulů v čele s Dead Cells a Hellblade: Senua's Sacrifice. Hry s podporou dotyku by nicméně měly v průběhu času přibývat, samotný Microsoft se snaží, aby vývojáři uživatelské rozhraní mobilům přizpůsobovali.

Jak se hraje v cloudu Microsoftu?

V základu se službě daří být uživatelsky přívětivou. Do mobilu si stáhnete aplikaci Xbox Game Pass, přihlásíte se přes Xbox Live a můžete si vybírat titul k rozehrání. Tím, že je cloud gaming součástí předplatného, neřešíte žádné nákupy nebo přihlašování do účtů třetích stran. Nesetkáte se ani s aktualizacemi či stahováním na vzdálený server. Prostě ťuknete a hrajete. Cloud gaming od Microsoftu tak nejvíce připomíná onen vytoužený herní Netflix.

Katalog je omezen pouze na hry z Game Passu, vystačíte-li si však s jeho nabídkou, bude vám jednoduchost přístupu vyhovovat. Je ale třeba dát si pozor na to, že ne všechny hry jsou dostupné na všech platformách Microsoftu. Katalogy her pro PC a Xbox jsou i v rámci jednoho předplatného rozdělené, navíc neplatí, že každou hru lze automaticky streamovat.

V serverovnách Microsoftu se hry vykreslují na Xboxech, takže pro cloudové hraní jsou k dispozici pouze xboxové verze her. Samozřejmě, pokud nejde o některé z multiplatformních titulů jako třeba Gears 5 nebo Forza Horizon 4. Ty lze rozehrát i na PC přes aplikaci Xbox, která zařídí synchronizaci postupu s konzolí. V cloudu pak pokračujete verzí hry pro Xbox. Momentálně xCloud běží na Xboxech One S, se startem nové generace by společnost měla přejít na konzole Xbox Series X.

Cloudově si je možné zahrát přes 170 her, celkem je jich v Game Passu Ultimate skoro 400. Hry se ale v nabídce obměňují, proto stále platí dobrá rada: Než se Microsoftu uplatíte, zjistěte si nejdříve, zda se vámi žádané tituly ve službě nacházejí a na jakých platformách. Existuje na to vyhledávací formulář přímo na webu Microsoftu. Mimochodem: Od 10. listopadu budou v předplatném zahrnuty i tituly EA Play (FIFA, NFS a další velké značky). Není jasné, které z nich budou hratelné i v cloudu, ale je to další přidaná hodnota.

Mobilní aplikace kromě přístupu k xCloudu funguje i jako ovládací appka pro Game Pass, umožňuje tedy procházet dostupné hry a zadávat je na vzdálenou instalaci do PC nebo na konzoli, vytvářet seznam Play Later a podobně. Její ovládání je jednoduché a UI přehledné – tak by to mělo být. Jen je aplikace trochu otravná v počtu notifikací, ale to se dá naštěstí v Androidu vypnout.

Rozhodnete-li se spustit hru v cloudu, objeví se na displeji načítací obrazovka s jasným sdělením, že jde o betu. To abyste Microsoftu odpustili případné nedostatky. Třeba to, že připojování do cloudu trvá poměrně dlouhou dobu. Nebo třeba fakt, že jakmile z aplikace přejdete jinam nebo ji jen shodíte na pozadí, přenos se ukončí a po návratu se do cloudu musíte připojit znova. Platí to i u rozehrané hry. Naštěstí ale hra na serveru zůstane běžet dále, takže o postup nepřijdete, pokud si přestávku neprotáhnete na delší čas, to se pak hra začne načítat ze stavu vypnutí. Pozor na to.

zdroj: vlastní

Co se týče zážitku ze hraní, budu se opakovat jako už poněkolikáté: Záleží na vašem internetu. Cloud gaming Microsoftu má nevýhodu v tom, že spoléhá na bezdrátové připojení, vzhledem k tomu, že funguje jen na mobilních zařízeních. Tedy pokud nechcete čarovat s LAN adaptéry, což jsem já nechtěl, šlo mi o to vyzkoušet službu tak, jak ji prezentuje výrobce.

Microsoft jako minimum pro provoz udává download 10 Mb/s na WiFi nebo LTE, přičemž u WiFi doporučuje 5GHz síť. Já jsem službu otestoval na čtyřech typech připojení: redakční 2,4GHz WiFi, zahlcené domácí WiFi v pásmu 2,4 GHz i volnější 5 GHz a k tomu LTE od T-Mobile. Parametry a rychlosti v době testu najdete v tabulce níže.

Použité sítě pro test xCloudu Připojení Technologie Poskytovatel Naměřené hodnoty v době testu Down (Mb/s) Up (Mb/s) Odezva (ping) WiFi práce 2,4 GHz T-Mobile 60 100 cca 60 ms WiFi bytovka 2,4 GHz UPC 100+ 10 cca 100 ms WiFi bytovka 5 GHz UPC 100+ 10 cca 15 ms Mobilní LTE T-Mobile 3–35 17 cca 20 ms

K dispozici jsem měl testovací telefon Samsung Galaxy S20 Plus, ovladač Xbox One s bluetooth a jednoduchý klip od Moga, kterým se smartphone ke gamepadu připevnil. Hardware byl k testu poskytnutý společností Microsoft. U high-endového telefonu se nicméně předpokládá, že vše bude běžet jako na drátkách, vyzkoušel jsem proto xCloud ještě na svém osobním telefonu OnePlus 3, který sice není žádné ořezávátko, ale načítá už pátý rok existence.

zdroj: vlastní

Na 2,4 GHz síti je xCloud prakticky nehratelný. Ačkoli připojení velkoryse splňuje podmínku downloadu, v zástavbě hodně zatěžovaná frekvence 2,4 GHz má vyšší odezvu a na hře to je poznat. Jako u každého připojení navíc rychlost kolísá, v tu chvíli se dostáváme až k rozpadu obrazu a výpadkům reakcí na ovládání. Mít lepší odezvu a stabilnější, nerušenou síť, pravděpodobně by xCloud dokázal fungovat i na 2,4 GHz WiFi, ale v realitě českých domácností o dobrých výsledcích pochybuju.

Bezdrát 5GHz je na tom ale poměrně dobře. Samozřejmě trpí neduhy cloudového hraní, čímž je vyšší odezva ovládání, přenos už ale obraz stíhá a grafické artefakty nebo záseky jsem pozoroval jen místy. Zpoždění ovládání se mi nicméně zdá výraznější než u konkurenčního GeForce Now, hrát na mobilu střílečky Gears 5 a Destiny 2 nebylo příliš uspokojivým zážitkem.

Co se týče mobilního připojení, na něm služba funguje takzvaně od rožku k rožku. Rychlost LTE sítě má tendenci velmi kolísat, jednou jsem tak před testem naměřil naprosto dostačujících 35 Mb/s, načež vzápětí klesl download na 3 Mb/s a hra se stala naprosto nehratelnou. Počkejme na 5G – ale to už jsem slyšel hodněkrát.

Výsledek pomalého připojení. Následující frame je rozpadlý. | zdroj: vlastní

Kvalita obrazu, pokud nedochází ke grafickým artefaktům vlivem špatného připojení, je uspokojivá. Jak už jsem zmiňoval v předešlých odstavcích, jde o verzi hry pro Xbox. V menu titulu tak nenajdete žádná grafická nastavení jako na PC. Ale je to upřímně řečeno jedno. Na displeji telefonu vypadá grafika dobře, drobné detaily pak stejně zahladí komprese. Ta zde samozřejmě figuruje, xCloud s ní má ale menší práci, protože si nehraje na nějaké rozlišení 4K při 60 FPS, nativní render Xbox One S je maximálně Full HD.

Malá obrazovka telefonu tak službě sedí, protože se hráč spokojí i s nižší ostrostí grafiky – vykompenzuje to vysoká hustota pixelů displeje. Pokud by ale xCloud startoval i na PC, už by komprese znamenala grafický downgrade, jak to ostatně pozorujeme také u konkurenčních služeb. Inu, posuďte sami z přiložených screenshotů, které si můžete klidně zvětšit na celou obrazovku počítače.

Hodnocení bety xCloudu v Česku

Službu je třeba hodnotit optikou bety. Ano, vím, Fortnite byl v betě několik let, a přitom šlo o hotový produkt, zde tomu ale tak nebude.

Technicky má xCloud, neboli nově Xbox cloud gaming, ještě co vylepšovat. Zatímco ostatní hráči na trhu doporučují, nebo alespoň zmiňují pevné připojení kabelem jako nejlepší možnost, Microsoft momentálně míří více na mobilní zařízení, čímž se omezuje primárně na bezdrát.

Má to samozřejmě své kouzlo, zahrát si AAA hru na gauči s mobilem, ale vyšší odezva WiFi prostě streamování nepřeje. V 5GHz síti je nicméně hraní možné, i když se připravte na to, že střílečky jako Gears 5 nebo Destiny 2 budou s vyšší odezvou hůře ovladatelné. S tituly typu Tell Me Why nebo jinými pomalejšími kousky ale služba problém mít nebude.

zdroj: Microsoft

Co je na xCloudu velmi atraktivní, je jeho obchodní model. Styl „Netflix” s předplaceným katalogem prostě cloudovému hraní sedí nejlépe. Synergie s konzolí Xbox a PC funguje také dobře, kdo si tak předplatí Game Pass, dostane za své peníze spoustu muziky.

A tím jsem asi trefil hřebíček na hlavičku. Jako doplněk Game Passu je xCloud dobrou přidanou hodnotou. Čistě kvůli xCloudu bych Game Pass Ultimate nepořizoval, ale pokud vás oslovují hry v nabídce, proč si některou nezkusit zahrát i v cloudu?

Jestliže Microsoft časem službu vyladí a opustí betu s rychlejší odezvou ovládání a třeba i nějakým velkým titulem, který přitáhne masy, bude mít vykročeno vskutku dobře.