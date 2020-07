XCloud se spojuje s předplatným Game Pass. Za jednu cenu nabídne obě služby

17. 7. 2020 15:30 | autor: Jiří Svák

Tuhle variantu už spousta z nás předpovídala. Microsoft míří směrem co největšího rozšíření publika pro své hry (a služby), takže bylo jen otázkou času, kdy se jeho technologie pro streamování her xCloud začlení do stávající nabídky služeb. A Xbox Game Pass, v rámci kterého si předplácíte neomezený přístup do katalogu asi stovky her, je ideální kandidát.

Dává to perfektní smysl. Přístup do knihovny bude doplňovat možnost streamování, takže si předplacené hry budete moci zahrát nejen doma na konzoli, ale také na mobilu a tabletu (a v budoucnu snad i na dalších přenosných zařízeních včetně notebooků s Windows nebo MacOS – to ale ještě nebylo potvrzeno).

zdroj: Xbox Wire

Na konvertibilitu hraní kladou v Microsoftu očividně velký důraz, streamování tak nemá být náhradou konvenčního sezení před konzolí nebo PC, ale spíše doplňkem. V tom má Microsoft velkou výhodu: na rozdíl od Stadie od Googlu nemusí svůj xCloud prezentovat jako revoluční záležitost, protože už ovládá vlastní zajetou platformu. Stačí mu, že půjde o další alternativu, jak přimět hráče trávit v síti Xboxu ještě více času.

Momentálně je xCloud ve stavu uzavřené bety (preview). Vyzkoušet si, jak streamování podle představ Microsoftu funguje, tak dostali jen vybraní šťastlivci (na přístup se čeká i několik měsíců). A to ještě pouze ve vybraných zemích (USA, Kanada, Jižní Korea, UK, Německo, Dánsko a další západní evropské státy). Česká republika jako malý trh mezi nimi bohužel chybí.

Změnit by se to ale mohlo v září tohoto roku, kdy má xCloud vystoupit z bety a spojit se s Game Passem. Ostrý provoz se bude zavádět postupně, a nemůžeme tedy čekat, že by Microsoft povolil službu plošně ve všech státech, kde má infrastrukturu. Nicméně ostatní předplatná v Česku Microsoftu fungují, tak bychom se mohli dočkat třeba v druhé vlně. Co se přesnějšího seznamu podporovaných zemí týče, ten ještě nebyl uveřejněn.

Jisté ale je, že ke streamování pomocí xCloudu budete potřebovat nejvyšší úroveň členství Game Pass Ultimate. Ta dnes obsahuje kromě knihovny her i Xbox Live Gold pro multiplayer na konzoli a měsíční tituly zdarma. V rozhovoru pro The Verge ale Phil Spencer prozradil, že to tak nemusí zůstat navždy. Prozatím se cílová skupina streamování her dobře kryje s předplatiteli Game Passu, tak si Microsoft vyzkouší start služby na ní. Později by se na xCloud mohly dostat i hry mimo Game Pass a služba by se mohla více otevřít.