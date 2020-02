Recenze ostré verze GeForce Now

Windows MAC Android

- Hardware autor: Jiří Svák

Tento měsíc se GeForce Now, služba pro streamované hraní od Nvidie, vyklubala z bety. Oficiální spuštění doprovázelo představení předplatného, ale také možnost hrát zdarma. GeForce Now tak má potenciál oslovit spoustu uživatelů, kteří by jinak o streamování her přes internet ani neuvažovali. Budou ale podmínky českého internetu dostačovat? Jaké hry služba nabízí a jak vlastně funguje? Ukážeme si v testu.

Oficiální spuštění GeForce Now označuje start streamovaného hraní v Česku. Dosud se do naší kotliny velké společnosti příliš nehrnuly: Google se svou Stadií je prozatím dostupný pouze v USA a západní Evropě, podobně je to s betou Microsoft xCloud či PlayStation Now. Nvidia je tak první vlaštovkou, která prověří místní infrastrukturu a zájem lidí.

Představu už Nvidia ale jistě má: služba GeForce Now běžela několik let jako beta, nejprve pro Mac a poslední dva roky také na PC. Do uzavřeného testování jsme jako redakce měli přístup a službu jsme si vyzkoušeli, osobně jsem tak byl zvědavý, kam se od té doby posunula.

Jak GeForce Now funguje?

Streamované hraní nebo také cloud gaming znamená, že hra vám neběží na počítači lokálně, ale vykresluje se na serverech poskytovatele, odkud k vám proudí pouze obrazová data. Vy naopak zpět posíláte povely ovládání. Výsledkem je dojem, jako byste hráli u sebe na počítači. Na stejném principu funguje i GeForce Now.

K takovému hraní logicky nepotřebujete nikterak výkonný stroj, stačí i levný notebook, mobil nebo tablet, tedy cokoli, co zvládne zpracovat stream obrazových dat. Takový koncept je výhodný pro příležitostné hráče, kteří tak nemusí investovat do hardware, přesto si zahrají i nejnovější AAA hry – výkon neřeší, o ten se jim postará vzdálený server.

Co však řešit musí, je dostatečně rychlý internet (a případně i dobrý WiFi router, pokud se chtějí připojovat bezdrátově). Jak už z popisu technologie vyplývá, na pohodlné hraní je nutná dobrá propustnost sítě a její nízká odezva a vysoká stabilita. Jakýkoli zádrhel na cestě signálu totiž způsobí buďto zvýšenou odezvu ovládání, sníženou kvalitu obrazu, nebo lagy, nejčastěji pak všechno zároveň.

GeForce Now pro svůj provoz doporučuje 50Mbitovou linku s odezvou 40 ms a maximální ztrátou paketů 0,5 %. Tak si údajně zahrajete v 1080p při 60 FPS. Minimální hodnoty jsou 15Mbitový internet s odezvou do 80 ms a ztrátou paketů do 2 % (720p / 30 FPS). Preferované je připojení kabelem, ale pokud byste chtěli hrát na WiFi, Nvidia vybízí k použití 5GHz sítě.

Aplikace GeForce Now je dostupná na PC, Mac, Shield TV a mobilních telefonech s Androidem, brzy by měla přibýt i na Chromebooky. Pomocí ní se služba připojuje do cloudu a spouští hry.

Co se nabídky her týče, zde se GeForce Now rozchází s představami o „herním Netflixu“. Služba nemá žádnou knihovnu her, ze které byste si jako předplatitelé mohli cokoli volně zahrát. GeForce Now na to jde jinak: využije vaše stávající knihovny jako Uplay, Steam nebo Epic Games a hry, které na nich vlastníte. Jakmile některý z titulů GeForce Now podporuje, při jeho spouštění se přihlásíte do souvisejícího účtu a můžete hrát.

Výhodou je jistě to, že už si jednou koupené PC hry nemusíte znova pořizovat na novou platformu. Fungují navíc i funkce jednotlivých herních klientů: cloud savy, multiplayer, herní čas, achievementy apod.

Horší to budou mít uživatelé, kteří si hry běžně na PC nekupují a jejich Steam tak zeje prázdnotou. Pokud si budou chtít některou z her zahrát, budou si ji muset nejprve v digitální distribuci pořídit. Hra jim pak ale zůstane, i kdyby GeForce přestali využívat, a můžou si ji zahrát na počítači. Osobně se mi takový otevřený přístup zamlouvá.

Podpora herních klientů ale není univerzální. Momentálně GeForce Now podporuje Steam, Uplay, Epic Games Launcher. Activision Blizzard a jeho hry na Battle.netu byly těsně po spuštění služby z GeForce now odstraněny, GOG se podpory vůbec nedočkal, EA/Origin má na platformě jen jednu hru, a to free-to-play Apex Legends.

Zároveň neplatí, že budou fungovat všechny hry, které jsou v klientech nabízeny. Nvidia podporuje pouze vybrané tituly, celkově by jich měly být „stovky“, jak zaznělo v tiskové zprávě.

Oficiální, kompletní seznam her ale bohužel není nikde k dostání. Zda je hra podporovaná a v rámci jakého klienta, tak zjistíte jen pomocí vyhledávaní. Pokud byste si chtěli ověřit, které z vámi vlastněných her na GeForce Now fungují, museli byste si zadat název vydavatele nebo herního klienta do vyhledávacího pole a zobrazené položky ručně projet. Anebo si jednotlivé hry postupně vyhledat, jednu po druhé. To není úplně uživatelsky přívětivý systém.

Částečnou výjimku tvoří Steam. Ten se v GeForce Now těší rozšířené podpoře a jde v cloudu spustit samostatně. Můžete se tak pokusit nainstalovat na server i takové hry, které v seznamu podpory nefigurují. S některými budete mít úspěch, s jinými zase ne. Existují totiž vydavatelé, kteří své hry v GeForce Now výslovně zakázali, a jakmile se je budete snažit zprovoznit, vyskočí vám chybová hláška.

Naneštěstí se nejedná se o žádné malé ryby, jde například o Square Enix, EA, Rockstar, Remedy a nově i Activision Blizzard, jak jsem vzpomenul o pár odstavců výše. Poslední Laru Croft, Red Dead Redemption 2 nebo Battlefield V si na GeForce Now prostě nezahrajete.

Dobře je na tom GeForce Now s podporou free-to-play titulů. Ty si v aplikaci zobrazíte po zadání fráze „Free To Play“. Celkem jsem jich napočítal 51, nechybí nejpopulárnější kousky jako Fortnite, League of Legends, Warframe, World of Tanks, Path of Exile, Apex Legends, CS:GO, Destiny 2 nebo Dota 2.

Kolik to bude stát?

Nvidia nabízí GeForce Now ve dvou úrovních členství: placené Founders a bezplatné Free.

Předplatné Founders stojí 139 Kč měsíčně. Jde nicméně o zaváděcí cenu na prvních 12 měsíců, poté dojde k převedení na tarif Premium a cena se pravděpodobně změní. Jak, to zatím zástupci Nvidie neoznámili.

V ceně je streamování v rozlišení až 1920×1200 px při 60 FPS (ano, opravdu je maximum 1200p horizontálně, ale pro většinu uživatelů bude nejrelevantnější 1080p). U podporovaných her lze také zapnout efekty ray tracingu. Délka jednoho sezení může být až 6 hodin, v případě, že byste chtěli hrát déle, se stačí odpojit a znova připojit. Předplatitelé Founders mají výhodu v tom, že nečekají frontu na server, takže se do cloudu dostanou ihned. Problém to může nicméně znamenat u několikahodinového raidu v MMORPG nebo podobné herní situaci.

Free varianta je na tom s kvalitou streamu stejně, jen nemůže zapnout ray tracing. Herní session je nicméně omezená na hodinu, a pokud se budete chtít znova připojit, budete si muset vystát frontu na slot. Opakované připojování ale nijak omezeno není, s trochou trpělivosti si tak můžete slušně zahrát i v rámci free varianty. Hraní zdarma navíc nevyžaduje zadání platební karty, stačí mít jen účet u Nvidie.

Kvalita streamování a grafické nastavení her

V aplikaci GeForce Now si můžete vybrat z několika profilů, které definují kvalitu streamu, anebo si navolit hodnoty ručně.

Defaultní volba je profil „Vyvážený“, který podle stavu sítě přenáší obraz až ve Full HD při 60 FPS.

Pokud máte slabé připojení, je možné zvolit profil „Spořič dat“, který minimalizuje přenos na 12 Mbit/s, což znamená rozlišení 1280×720 px a 60 snímků za sekundu.

Kompetitivní hráči si mohou zapnout „Soutěžní“ profil, který je přizpůsoben pro co nejnižší odezvu ovládání. Rozlišení zůstává na nízkých 720p, ale snímková frekvence hry se zvyšuje na 120 FPS.

Ruční nastavení vám umožní navolit si parametry streamu podle vlastního uvážení. Podporován je přenos až 50 Mbit/s, rozlišení až 1920×1200 px a snímková frekvence 30 nebo 60 FPS. Kdo by chtěl udržet co nejvíce konstantní kvalitu obrazu, může vypnout položku „Úprava nastavení pro slabé síťové podmínky“, tím nebude GeForce Now tolik snižovat kvalitu streamu, aby udržel obraz plynulý, ale při výkyvech v síti se dočkáte lagů a desyncu.

Co se grafického nastavení her týče, GeForce Now neomezuje jejich úpravu. Po spuštění hry tak můžete navštívit settings a přenastavit si detaily, jak chcete. Pro majoritu hráčů to znamená vytáhnout preset na co nejvyšší. U většiny testovaných her to ale nebylo třeba, služba nejvyšší detaily nastavila automaticky. Jen u testovaného Assassin's Creed Odyssey hra běžela na mixu Medium-High.

K přenastavování detailů se ale váže jedno nepříjemné chování: některé hry po ukončení sezení zvolené hodnoty neukládají. S každým spuštěním se tak načte defaultní nastavení. Dělalo mi to například Destiny 2.

Větší problém to představuje u her, které pro uložení nového nastavení vyžadují restart. Pokud restart hry ukončí session až do aplikace GeForce Now, nastavení se zahodí. Můžeme se tak dostat do nekonečné smyčky, kdy nám detaily hry přenastavit nepůjdou. Osobně se mi to stalo u Metro: Exodus, nicméně se jednalo pravděpodobně o dočasnou chybu, protože později v identickém scénáři se hra už restartovala v rámci jednoho sezení a nastavení se správně uložilo. Nemůžu ale vyloučit, že s tím jiné hry budou mít problém, proto na to upozorňuji.

Popsané situace souvisí pravděpodobně s tím, že instalace hry na GeForce Now je sdílená s vícero uživateli. Služba tak není pravým vzdáleným počítačem, kde byste měli vyhrazený datový prostor a mohli si v něm dělat, co chcete.

Takový přístup má své výhody: na instalaci vybraných her nemusíte čekat, protože data jsou na serveru již připravena. Podobně je to i s updaty her. Zároveň je služba jednodušší na pochopení a ovládání, je to prakticky jen brána pro spouštění her.

Pro PC hráče to má ale samozřejmě i stinné stránky: omezený přístup vylučuje instalace modů a dalších podpůrných aplikací, takže váš Skyrim upravený k nepoznání si v GeForce Now nezahrajete.

Další věcí, kterou je třeba si uvědomit, je rozdíl mezi nastavením kvality streamu a nastavením kvality hry. Jsou to dvě různé věci. Jestliže si ve hře zvolíte rozlišení Full HD, ale v GeForce Now nastavíte stream na kompetitivních 720p, budete se koukat na obraz v HD Ready. A naopak: hru vykreslovanou v 720p vám klient klidně pošle jako Full HD video. Je dobré si na to vzpomenout třeba na notebooku s displejem s vysokou hustotou obrazových bodů, kde i rozlišení 720p bude vypadat dobře a není tak nutné streamovat ve Full HD.

Nakonec ještě jedna poznámka k funkčnosti klienta: pokud session náhle ukončíte nebo vypnete počítač, server nic vzdáleně neukládá, takže přijdete o postup (pokud je nutný manuální save). Pozor si také musíte dát, blížíte-li se k limitu jednoho sezení: systém vás na to upozorní pár minut před koncem, abyste si mohli hru uložit, poté vás odpojí.

Test na PC

GeForce Now jsem testoval na běžném kancelářském notebooku s dvoujádrovým procesorem se čtyřmi vlákny, integrovanou grafikou a 8 GB RAM.

Acer TravelMate X CPU Core i7-7500U (2,7–3,5 GHz), 2/4 jádra, architektura Core RAM 8 GB GPU Intel HD Graphics 620 OS Windows 10 Pro x64

I takto dnes již standardní konfigurace s přehledem splňuje hardwarové požadavky služby: PC s Windows 7 (64bit) a výše, 4 GB RAM, procesor x86 se dvěma jádry a taktem nejméně 2 GHz, GPU s podporou DirectX 11.

Jako připojení jsem měl k dipozici firemní linku 60/100 Mbit a domácí internet 150/20 Mbit (download/upload).

Testovací hry jsem zvolil tak, aby alespoň trochu pokryly žánry, které by uživatelé mohli na GeForce Now hrát. Dostalo se tak na zástupce strategií se spoustou textu (Civilization VI), rychlou onlinovou střílečku (Destiny 2), kompetitivní titul náročný na odezvu (Fortnite), velké RPG s otevřeným světem (Assassin's Creed Odyssey), graficky náročnou příběhovou střílečku (Metro Exodus) i bojovku (Mortal Kombat X).

Dojmy z testování by se daly rozdělit do dvou bloků: odezva ovládání a kvalita obrazu.

Odezva, to je strašák streamování. Zařídit, aby input lag byl stejný jako při lokálním hraní, prostě není možné – signál putuje po síti delší cestou, takže zvýšená odezva zde vždy bude. Záleží však, jak moc.

Dle mého pocitového měření je odezva únosná, a to i v případě stříleček z první osoby, které se při vysokém input lagu jinak nedají hrát (Metro Exodus, Fortnite). Dokonce je možné si slušně zahrát kompetitivní online tituly jako Fortnite, což někteří skeptici považovali vzhledem k dlouhé cestě signálu za nemožné (důkaz ve videu: GamesPlay GeForce Now). Samozřejmě, PC hráči rozdíl jistě poznají, uživatelé navyklí gaučovému hraní s bezdrátovým gamepadem ovšem budou spokojeni.

To ale platí jen tehdy, pokud je vaše připojení dostatečné, tedy nemáte časté dropy v síti a datový tok internet zvládá. Jakmile dojde k nestabilitě připojení, na odezvě to je citelně poznat, jako třeba v případě naší pracovní sítě, na které jsem GeForce Now testoval nejčastěji.

Připojení 60/100 by přitom dle parametrů mělo přenos bez problémů zvládat, a to i podle testu v aplikaci GeForce Now. Zakopaný pes je tak ve složitější struktuře firemní sítě a její proměnlivé zátěži, což zážitek negativně ovlivňuje. Na domácí 150Mbitové lince jsem podobné výkyvy nezaznamenal, hraní bylo na ní znatelně kvalitnější.

Input lag je také závislý na framerate hry na serveru. Při 30 FPS se obraz obnovuje každých 33,3 ms, minimálně takové zpoždění tak ovládání bude mít. Při 60 FPS ale hra obnovuje každých 16,6 ms, stejně tak se sníží i input lag. Samozřejmě teď pomíjím odezvu monitoru, ovládacích periferií a sítě, závěr je ale jasný: čím vyšší framerate, tím nižší input lag. V GeForce Now bych tak doporučoval cílit na gameplay v 60 FPS.

A jak je na tom GeForce Now s kvalitou obrazu? GeForce Now využívá ztrátovou kompresi obrazových dat, takže i na ideálním připojení uvidí všímaví jedinci výsledky kompresního algoritmu – písmo není na okrajích tak ostré jako při nativním vykreslování, občas se slévají některé barvy, pozadí není tak detailní. Statický obraz je nejkvalitnější, při pohybu jsou artefakty viditelnější. Rozdíl jde dobře poznat při zastavení pohybu – v tu chvíli je vidět, jak hra doostřuje textury.

Jakmile se však na defekty nebudete soustředit, pocit ze hry to neovlivní. Od bety se komprese zlepšila, takže i hry se spoustou drobného textu (Civilizace VI) jsou dobře hratelné a oči vás z nich nerozbolí.

Bohužel se budu opakovat: výše řečené platí jen tehdy, pokud hrajete na stabilní a rychlé síti. Jakmile se vaše připojení zpomalí, obraz to odnese. GeForce Now, zdá se, preferuje odezvu nad kvalitou obrazu, takže raději sníží rozlišení hry, než aby utrpěl input lag. Při výrazném dropu se tak ze hry může stát přehlídka kostiček.

Hodně záleží také na displeji zařízení, na němž hrajete. 13" Full HD displej notebooku snese nižší rozlišení, a přesto hra budete vypadat stále k světu, protože takový displej má pixely velmi malé. Na velké 24" a větší obrazovce stolního PC bude ztráta kvality obrazu znatelnější.

Poslední má připomínka k „uživatelskému zážitku“ se týká načítání. Od cloudového hraní bych očekával až instantní loading, GeForce Now však načítá hru nebo uložené pozice mnohdy déle než SSD na lokálním PC.

Test na telefonu Android

Samostatnou kapitolou je hraní na mobilu. GeForce Now momentálně podporuje pouze Android od verze 5 (Lollipop) a zařízení s 2+ GB RAM. V Play Storu je k dispozici aplikace, jejíž ovládání je prakticky stejné jako na desktopu: najdete si hru, přihlásíte se účtem, na němž titul vlastníte, a hrajete.

Ideální je mít k dispozici Bluetooth gamepad, v některých případech hra pro spuštění doporučuje dokonce klávesnici a myš. To se s mobilním hraním příliš neslučuje, takže například Civilizace VI nebyla na mobilu pohodlně hratelná – na dotykové ovládání není PC verze přizpůsobená a ani emulace gamepadu ve Steamu moc nepomohla.

Kvalita obrazu i odezvy znova záleží na vašem připojení, přičemž platí, že do řetězu proměnných přibude ještě jeden článek: WiFi router. A rovnou vám řeknu, že 2,4GHz síť na přenos nestačí. Doma i v práci docházelo vlivem nedostatečné přenosové kapacity k rozpadání obrazu a rovněž input lag byl příliš vysoký.

Pokud si chcete slušně zahrát, bude třeba použít 5GHz bezdrát. Na něm naopak jel Assassin's Creed Odyssey slušně, když pominu, že uživatelské rozhraní a texty jsou koncipovány na podstatně větší displeje, takže je vše velmi malé.

Zkušenost s hraním na mobilu ale bude hodně záviset na tom, jak výkonný router máte, zda nebydlíte v bytovém domě, kde je WiFi často rušena sousedy, a podobně. Doporučuji si tak na Androidu vyzkoušet alespoň free verzi, ať víte, jak vám GeForce Now jede ve vašich domácích podmínkách.

Hodnocení: pro koho GeForce Now vlastně je?

GeForce Now nejde cestou žádných velkohubých prohlášení o 4K HDR při 120 FPS, ale drží se při zemi. A je to vlastně dobře. V naší zemičce, kde je průměrná rychlost optiky 30 Mb/s a internetu od WiFi providerů asi 20 Mb/s, je Full HD ještě zvládnutelný přenos.

Nvidia každopádně pro plnou kvalitu, tedy Full HD / 60 FPS, doporučuje 50Mbit linku. Jak jsem si ale ověřil na firemní síti, ani dostatečný download není záruka plynulosti, k vysoké propustnosti je potřeba také rychlá odezva sítě a její vysoká stabilita, čehož se mi ve firmě jaksi nedostávalo a na přenosu to bylo znát. Na domácí 150Mbitové optice se mi hrálo podstatně lépe, ale takový internet bohužel není reprezentativní pro většinu obyvatelstva.

Znova se tedy dostáváme k Achillově patě cloud gamingu: funguje pouze na dobrém připojení. Jakmile si předplácíte dobrý tarif, je velká šance, že vám GeForce Now pojede bez výraznějších problémů a můžete si ho zařadit do seznamu herních alternativ.

Technicky totiž služba funguje slušně: kromě strategií nebo jiných her pomalejšího tempa si zahrajete i akční střílečky. Samozřejmě se musíte smířit s vyšším input lagem, než na jaký jste zvyklí u lokálního hraní, ale zpoždění není o tolik vyšší, aby to zkazilo zážitek nebo mušku.

Co se kvality obrazu týče, GeForce Now umožňuje vytáhnout detaily her až na maximum. Obrazová komprese je patrná, obzvláště v pohybu, statický obraz nicméně služba zpětně doostřuje, takže screenshoty GeForce Now versus lokální vykreslovaní na PC vypadají téměř identicky.

Záleží také, na jak velkém displeji hrajete. Na menší obrazovce notebooku (14") s vysokou hustotou pixelů nejsou kompresní artefakty v obraze tolik patrné a užijete si ten pocit, že hrajete na kancelářském stroji náročnou AAA pecku v ultra detailech. Na 24" monitoru už si rozdílu ale všimne každý, na ještě větším displeji (v našem případě 4K 27") už Full HD stream moc dobře nevypadá.

Dobrá, řekli jsme si, že GeForce Now funguje slušně, teď zbývá už jen vyřešit, zda jste cílová skupina. Pro koho vlastně je určeno streamování her, to je základní otázka, která se dere do úst vždy, když se nějaká služba tohoto typu na trhu objeví.

Modelový zákazník je člověk, který nechce investovat do výkonného PC, občas si chce zahrát nějakou herní pecku, o které se v poslední době mluví, a má doma dobrý internet. Takový uživatel ale jistě nebude mít požadovaný titul koupený na některé z podporovaných distribučních platforem, proto je u takového zákazníka ještě nutná ochota si hru pořídit. Pro něj by tak bylo mnohem lepší, kdyby GeForce Now fungoval jako Netflix – s předplacenou nabídkou her za měsíční paušál.

Kdo si tedy hry běžně kupuje nebo jich už spoustu vlastní, ale k hernímu PC nemá přístup? Pravděpodobně někdo, kdo si chce zahrát i na cestách na notebooku. Hotely a kavárny, to ale není žádný etalon rychlého připojení, spíše naopak. A na mobilních datech, vzhledem k objemu přenesených dat, hrát nechcete.

Mimochodem, kdo by se zhlédl v představě, že si díky GeForce Now může zahrát doma na gauči s notebookem na klíně nějakou náročnou hru, existuje pro něj vhodnější alternativa: domácí streamování (Steam Link a podobně).

Nabízí se tak student. Ten střídá místo bydliště, takže potřebuje nějaké mobilní řešení, a na výkonný herní notebook spousta lidí nemá. Student by si také mohl vystačit s nabídkou free-to-play titulů, která zahrnuje nejpopulárnější hry současnosti.

Smysl má služba také pro hráče na Macbooku. Spousta her na MacOS dosud nevyšla, navíc drtivá většina Maců má pouze integrovanou grafiku, přičemž upgrade na dedikované řešení vyjde jablíčkáře pěkně draho. V tomto případě by streamování s GeForce Now mohlo udělat dobrou službu.

Klady

akceptovatelná kvalita obrazu, zvláště pokud hrajete na menším displeji (notebook)

přijatelný input lag i pro střílečky

posun v čitelnosti textu ve srovnání s beta verzí

možnost využít již vlastněné hry

nízká zaváděcí cena předplatného

možnost hrát zdarma

Zápory

při nižším framerate hry je input lag znatelně vyšší

omezená doba herní session v placené verzi (6 hodin)

podpora pouze vybraných her

znatelná ztrátová komprese obrazu

občasné kiksy v klientovi (spouštění, nastavení her, nepříliš návodný UX)

místy dlouhé načítání

Dejte si pozor na