Amazon představil cloudovou službu Luna – konkurenci Stadie, xCloudu a GeForce Now

25. 9. 2020 10:26 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Poslední rok se nese ve znamení cloudového hraní, které mnozí považují za budoucnost videoherního průmyslu. Zatímco službě GeForce Now od Nvidia není moc co vytknout, Stadii od Googlu se start příliš nepovedl a na hodnocení rozjíždějícího se xCloudu od Microsoftu je ještě brzy. Všechny tři služby by se ale měly začít třást, protože gigant Amazon právě oznámil vlastní streamovací službu Luna.

V úplném základu nejde o nic nového. S internetovým připojením alespoň 10 Mbps si zahrajete hry běžící na serverech vzdálených mnoho a mnoho kilometrů, čímž se vyhnete nutnosti upgradovat každý rok vaše PC. Luna se vydává cestou předplatného zvaného Luna+, které vás za měsíční poplatek 6 dolarů pustí ke kurátorované sbírce zhruba jedné stovky her (zatím jsou potvrzení vydavatelé Ubisoft, Capcom, 505 Games a Team 17).

Tato cena se tedy týká pouze předběžného přístupu služby, který je navíc dostupný pouze v Americe a Amazon si bude ještě vybírat, koho s žádankou vpustí dovnitř. Jaká bude cena plné verze služby, zatím neprozrazuje ani nezmiňuje světovou dostupnost.

Mezi prvními hrami v nabídce najdete kousky jako Resident Evil 7, Control, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, GRID, Abzu, Brothers: A Tale of Two Sons a Panzer Dragoon Remake. Další budou přibývat časem a počítá se s podporou rozlišení až 4K a půjde dosáhnout až 60 FPS (na tyto hodnoty ale potřebujete internetové připojení alespoň 35 Mbps).

Zajímavostí Luny budou různé kanály. Luna+ je jedním z nich a zatím jediným dalším oznámeným je všeříkající kanál Ubisoft. Ten bude obsahovat hry tohoto vydavatele, a to jak staré osvědčené kousky, tak novinky jako Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 a Immortals Fenyx Rising v den jejich vydání. Stejně jako v Uplay+ budou vybrané tituly vydavatele v té nejlepší možné edici se všemi rozšířeními.

zdroj: Amazon

Zajímavé je, že hry z kanálu Ubisoftu budete moct v jednu chvíli streamovat pouze na jedno zařízení, zatímco hry z kanálu Luna+ můžete streamovat na dvou zařízeních najednou. Cena kanálu Ubisoftu ještě nebyla zveřejněná a z rozdílu v obsahu je patrné, že každý další kanál bude mít svá vlastní specifika.

Luna od začátku podporuje počítače, Macy, Fire TV, iPady a iPhony, později se jí dočkají i zařízení s Androidem. Hrát můžete s myší a klávesnicí, současným DualShockem, ovladačem Xboxu One nebo zbrusu novým Luna Controllerem, který má tu výhodu (stejně jako ovladač Stadie), že se připojuje přímo na cloud, a snižuje tak latenci oproti ostatním periferiím. Během early accessu půjde pořídit za 50 dolarů.

Poslední zajímavou funkcí Luny je integrace Twitche, který rovněž vlastní Amazon. Výhoda je jednoduchá – při sledování streamera hrajícího hru na Luně se sami přímo z Twitche můžete pustit do jejího hraní (Luna tedy poběží i ve webových prohlížečích Chrome a Safari).

Stejně jako všechny předchozí cloud gamingové služby zní i Luna lákavě. Mně osobně sedí model jednotného předplatného víc než nutnost kupovat si každý titul zvlášť a docela se mi zamlouvá i systém kanálů, i když to znamená další investice. Až praxe ukáže, zda bude Luna krok správným směrem a doufejme, že na ni v Česku nebudeme čekat příliš dlouho.