Jak se budou ovládat hry na xCloudu? Vývojáři ukázali Gears 5 na mobilu

4. 8. 2020 | autor: Jiří Svák

Aktualizace: Microsoft oznámil dostupnost Game Pass Ultimate včetně xCloudu i pro Českou republiku. Dočkáme se 15. září.

Původní znění:

Konvertibilita hraní přináší spoustu výhod, ale staví před vývojáře neméně výzev k překonání. Jednou z nich je ovládání titulů, které byly navrženy primárně pro velké konzole a PC, na mobilních zařízeních s dotykovým displejem.

V případě streamovací platformy xCloud to musí řešit všechna studia, pokud chtějí nabídnout na mobilu nebo tabletu plnohodnotný herní zážitek. Microsoft hodně tlačí na konvertibilitu hraní a po posledních vyjádřeních to vypadá, že kombo konzole + tablet/smartphone je hlavním zaměřením firmy. Na ně bude zaměřen ostrý start služby v září tohoto roku, kdy xCloud přejde pod předplatné Game Pass Ultimate. Notebooky s Windows nebo Macem musí na podporu ještě počkat.

zdroj: Xbox Wire

Microsoft už dříve prozradil, že pro snazší přizpůsobení hry pro mobilní zařízení poskytuje vývojářům různé berličky. Například nástroj Touch Adaptation Kit umožní snadno překlopit tradiční ovládací schéma gamepadu do dotykové vrstvy, stačí k tomu jen popisný soubor, který ovládání nástroji takzvaně namapuje.

Toho ale nevyužili ve studiu The Coalition, které má na starost vývoj Gears 5. Aby jejich hra fungovala co nejlépe, rozhodli se nad dotykovým ovládáním trochu zamyslet a postavit ho od píky. Namísto emulace ovladače nebo klávesnice a myši tak dotykové schéma tvoří další ovládací zařízení.

zdroj: Microsoft zdroj: Microsoft

Díky tomu mohli navrhnout UI více kontextově. Pokud nějaká tlačítka aktuálně nepotřebujete, automaticky se skryjí, aby nebránila ve výhledu. Například při nástupu do vozidla se UI přepne do režimu řízení a omezí se pouze na pár tlačítek. Nebo ve filmečkových pasážích hry zmizí uživatelské rozhraní úplně. Na druhou stranu si mohli programátoři pohrát s rozmístěním všech prvků, takže ani na omezeném prostoru displeje by uživatel neměl přijít o žádnou možnost nebo obrazovou odezvu UI.

Z videí jsem nicméně vypozoroval, že jisté rutiny z gamepadu zůstaly zachovány i v rámci mobilního ovládání. Například výběr zbraní se bude rovněž provádět směrovým křížem – jakmile se dotknete ikony arzenálu, objeví se na displeji virtuální d-pad. Alespoň částečně tak zůstane zachována konzistentnost ovládání napříč platformami, což svalová paměť jednoznačně kvituje.

zdroj: Microsoft zdroj: Microsoft

Jinak je UI pro mobily už standardně rozděleno na pravou a levou část (pro snadnou dosažitelnost palci) se zónami pro pohyb a míření ověnčenými tlačítky pro jednotlivé akce. K cílení střelby bude možné využít rovněž gyroskopu. Ovládací rozhraní má taktéž zahrnovat možnost škálování podle velikosti rukou.

Gears 5 na mobilu nebo tabletu si budou moci obyvatelé vybraných států vyzkoušet už v září. O ostrém startu xCloudu v ČR Microsoft dosud nepromluvil. Promluvil. Obyvatelé Česka se dočkají společně s další jednadvacítkou států 15. září.