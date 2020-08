Project xCloud dorazí 15. září. K nám i na Slovensko

4. 8. 2020 16:07 | autor: Pavel Makal

O tom, že se Project xCloud stane součástí Xbox Game Pass Ultimate, víme už nějaký čas, ale teď konečně známe i termín, kdy se tak stane. A co je ještě lepší, Česká republika patří mezi země, kde bude služba dostupná hned v první vlně.

Streamovací služba Microsoftu, která dle mého skromného názoru musela nadělat Googlu a jeho Stadii pořádné vrásky na čele, dorazí už příští měsíc, konkrétně 15. září. V první fázi bude dostupná na mobilech a tabletech s operačním systémem Android. Služba navíc nabídne podporu ovladačů Xbox One, ale i DualShocku 4 a gamepadů od dalších výrobců, jako je Razer nebo NACON.

Kompletní seznam her, které bude xCloud při spuštění podporovat, bude zveřejněn s blížícím se vydáním, už nyní ale známe více než 30 potvrzených titulů, mezi něž patří třeba Hellblade: Senua‘s Sacrifice, Grounded, Forza Horizon 4 nebo Gears 5. Počínaje 15. zářím také všechny nově vydané hry od Microsoft Studios půjde streamovat hned v den vydání.

Start služby sám Microsoft považuje za beta test, kdy xCloud otevře pouze pro 22 zemí. Může nás tedy těšit, že se spolu se Slovenskem postavíme po bok Británie nebo Spojených států.

Pro nové uživatele je navíc nyní Game Pass Ultimate dostupný na první měsíc za pouhé jedno euro, běžně za něj zaplatíte osm eur. V rámci balíčku máte Game Pass pro Xbox i PC, Xbox Live Gold, a nově tedy přibude i streamování přes xCloud.

Příslib streamování z datacenter, kdy nebude záležet na výkonu výstupního zařízení, a hrát tak budete moci na čemkoli, co má obrazovku a co lze připojit k internetu, se často skloňuje jako budoucnost hraní. V cestě stojí jen dosavadní technická omezení spočívající v nutnosti přenášet velké objemy dat pro co nejplynulejší herní zážitek.

Služba Stadia od Googlu se zatím masivní popularitě netěší, takže bude zajímavé sledovat, jakým způsobem si se streamováním poradí Microsoft. O našich osobních zkušenostech si budete samozřejmě moci přečíst hned po spuštění služby.