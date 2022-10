Testujeme nový herní notebook HP Victus 16 s GeForce RTX 3060 a Ryzenem 5000. Bude to bestseller?

3. 10. 2022 17:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Když jsem asi před rokem testoval notebook HP Omen 15, mojí nejvýraznější kritikou bylo, že ačkoli je stroj prezentován jako herní, má k tomu dosti nevyváženou konfiguraci – velmi výkonný procesor, ale relativně slabou grafickou kartu. Nyní mám na stole notebook značky Victus, což je novinka od HP, která se pozicuje pod prémiový Omen a která, zdá se, naopak cílí na herní výkon za dobrou cenu. A tam grafika hraje prim.

Alespoň na papíře to vypadá, že notebook zadání odpovídá. HP Victus v konfiguraci, kterou jsme obdrželi na test, je osazen grafickou kartou mnohem vhodnější do herního PC, GeForce RTX 3060 6 GB, a šestijádrem AMD Ryzen generace 5000. Splní notebook očekávání, anebo zde bude nějaký háček? Povíme si v této recenzi.

Parametry a zpracování notebooku Victus 16

Jak už je u notebooků zvykem, parametry konkrétního modelu se skrývají pod kryptickým číslem za názvem zařízení, v tomhle případě jde o identifikátor 16-e0800nc, který označuje konfiguraci s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB, šestijádrovým, respektive dvanáctivláknovým procesorem AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM a 512GB SSD.

Už ze samotného názvu řady vyplývá, že displej notebooku bude mít 16", což je nyní poměrně nový trend – rámečky kolem displeje se zmenšují, a tak je možné do těla původně 15,6" notebooku vměstnat o chlup větší obrazovku. Ta ve Victusu 16-e0800nc má rozlišení Full HD, obnovovací frekvenci 144 Hz a technologii IPS s antireflexní úpravou. Bohužel, displej nepodporuje žádnou adaptivní synchronizaci.

Co se grafického adaptéru týče, osazená mobilní RTX 3060 6 GB nemá dle výrobce udanou hodnotu TDP (TGP), tedy jaký odběr má grafický čip povolen. U mobilních grafik je toto číslo důležité, protože limit spotřeby dokáže značně ovlivnit výkon. Zrovna u GeForce RTX 3060 se konfigurovatelné TDP pohybuje od 60 W až po 130 W, což je ve výsledku pořádný rozdíl ve výkonu. Z tohoto důvodu začali mnozí výrobci i obchodníci tuto hodnotu uvádět v popiscích notebooků, pro HP to ale bohužel neplatí. Musel jsem si tak hodnoty naměřit sám. V testovaném Victusu je v režimu spotřeby „Výchozí“ grafika nastavena na 80 W, v módu „Výkon“ pak na 95 W. Od čipu tedy nemůžeme čekat maximum výkonu mobilní RTX 3060, jako mají konfigurace s TPD 130 W.

Druhý grafický čip najdeme integrovaný v procesoru. Základní zobrazovač AMD Radeon Graphics je určen pro jednoduché, graficky nenáročné úlohy jako například zobrazování plochy nebo přehrávaní videí, na což svým výkonem plně dostačuje. Výhodou je, že notebook umí mezi oběma GPU sám přepínat, takže při hře vám naskočí výkonná Nvidia, zatímco mimo hraní si vystačíte s úsporným Radeonem, který šetří baterii.

Potěšila mě také operační paměť osazená ve dvoukanálovém zapojení, takže notebook bude mít dostatek propustnosti. V desktopu je to samozřejmost, ale u notebooků se stále najdou výrobci, kteří zapojí jen jeden modul v jednom kanálu, čímž dojde ke zbytečnému omezení výkonu RAM. Pamět má ve Victusu kapacitu 16 GB a jde o moduly s taktem 3600 MHz časováním CL 22 (tedy standardní profil JEDEC, žádné XMP).

Jako disk najdeme v notebooku 512GB NVMe SSD se zapojením na sběrnici PCIe. Platforma AMD Ryzen 5000 pro notebooky neumí PCIe 4.0, na rozdíl od stejné generace pro stolní PC. Osazený disk tak běží na čtyřech linkách 3. generace PCI Express. Jedná se o vcelku standardní model od Samsungu, který do OEM sestav a notebooků výrobci osazují už asi dva roky. O žádný trhač asfaltu tedy nepůjde, ale to nevadí, už samotný fakt, že jde o NVMe SSD, a ještě navíc od renomovaného výrobce, znamená dostatečný výkon.

Parametry Victus 16 (16-e0800nc)

Displej 16,1" IPS Full HD (1920 × 1080 px, 144 Hz), antireflexní CPU AMD Ryzen 5 5600H (6/12 vláken, 45 W TDP) GPU Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB (80–95 W TDP) RAM 16 GB DDR4, 3200 MHz, CL 22, Dual Channel HDD NVMe SSD 512 GB, PCIe 3.0, Samsung PM981a MZVLB512HBJQ Konektivita 3× USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

1× USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

1× HDMI 2.1

3,5mm audio jack (in/out)

LAN RJ-45

Čtečka SD karet Klávesnice Chiclet, membránová, podsvícení (jednobarevné, bílé) Baterie Li-ion, 70 Wh Váha 2,48 kg Rozměry 370 × 260 × 23,5 mm OS Windows 11 Cena ~ 28 000 Kč

Notebook do redakce dorazil v hezké tmavě modré barvě s matnou úpravou, která nepůsobí příliš extravagantně, ale zase dává notebooku šmrnc. Zařízení rovněž nijak výrazně neprezentuje své herní zaměření. Design je střízlivý, hranatý, snad jen lesklé logo Victus upoutá více oči. A tak to podle mě má být, herní notebook nemusí vypadat jako hračka pro puberťáky.

Notebook je celý vyveden z plastu, zpracování je však dobré, základna je velmi pevná, nekroutí se ani neprohýbá, jen víko displeje by mohlo být trochu tužší. Ale to není nic, co by při provozu vadilo (při psaní se vibrace na displej naštěstí nepřenáší).

Klávesnice notebooku nevybočuje ze standardní sorty, jde tedy o membránovou variantu s nízkými klávesami. Má na druhou stranu všech 6 řad včetně F1–F12, a dokonce i numerický blok a oddělené kurzorové šipky. Oba shifty jsou dlouhé, jen enter je jednořádkový. Klávesnice je podsvícená (bíle, bez možnosti další úpravy), podsvícené jsou i české znaky, za to palec nahoru.

Stejně jako u dříve recenzovaného modelu OMEN ale příliš nechápu umístění vypínacího tlačítka mezi klávesy F12 a delete, obzvláště, když příhodnější místo je hned v řadě vedle nad numerickým blokem, kde ale místo zabírá speciální klávesa pro vyvolání doprovodné aplikace OMEN Gaming Hub. No jo, priority.

Na klávesnici se píše, s přihlédnutím, že jde o notebook, pohodlně. Ačkoli je znát velmi nízký zdvih, díky němuž se určitě párkrát překlepnete, při psaní pomáhá jasná hmatová odezva kláves. Nemáte tedy pocit, že byste se potýkali s rozviklanými, měkkými klávesami, jak tomu bohužel občas bývá.

Konektivita je příkladná, na notebooku najdeme trojici USB-A 3.1, přičemž jedno z nich podporuje funkci nabíjení připojených zařízení i při uspání notebooku. To samé platí i pro USB-C hned vedle. Z obrazových výstupů nese zařízení jen HDMI 2.1 (plný konektor), DisplayPort chybí. Za to nechybí už dnes opomíjený konektor RJ-45 pro zapojení do LAN ,který v herním stroji stále najde využití (online hraní na stabilním pevném připojení). Výčet uzavírá čtečka SD karet a kombinovaný audio jack.

Aplikace Omen Gaming Hub

Už jsem zmínil, že doprovodná aplikace k notebooku se dá vyvolat speciálním tlačítkem na klávesnici. Ale co vlastně program nabízí?

Abych by upřímný, nejsem úplně fanda všeobjímajících aplikací, které kromě důležitých nastavení zahrnují i bonusové funkce z pera výrobce. Často jsou totiž psány podle poznámek marketingu a snaží se znovu vynalézt kolo.

Nejinak tomu je v případě OMEN Gamingu Hubu, který pro ovládání notebooku obsahuje jednu záložku (respektive dvě, konfigurace podsvícení klávesnice ale u tohoto modelu nefunguje), zbylá čtveřice se pak dá označit jako bloatware. Posuďte sami:

Moje hry: spouštěč aplikací s přehledem času hraní

Oasis Live: virtuální prostor pro společné online hraní a setkávání s přáteli

Galerie: nabídka obrázků a tapet

Optimizer: Posilovač, který umí vypnout při hraní zvolené procesy, nebo čistič, co nabízí čištění registrů a dočasných souborů, defragmentaci disku nebo optimalizaci systému.

Dobře, poslední položka seznamu může být pro někoho užitečná, ale na to samé už existují funkční a prověřené programy (nebo je funkce dokonce součástí operačního systému)! Aplikace vás navíc vyzývá k vytvoření účtu, díky němuž budete moci využívat další služby ekosystému OMEN a podílet se pravděpodobně na jakési gamifikaci v režii výrobce. No, asi už jsem staromódní.

Pojďme raději k tomu, co je na aplikaci dobré: k záložce Victus Laptop. Ta poskytuje monitoring notebooku a sdružuje jeho nastavení. Kromě toho, že zde můžeme sledovat využití hardwarových prostředků, lze zde i přepínat mezi výchozím režimem, režimem výkonu a tichým režimem. Také zde můžeme nastavit ve velmi jednoduché podobě otáčky ventilátoru (Auto/Max). Nabídka je přehledná a jednoduchá, takže se v ní vyzná i nepříliš technicky zdatný uživatel.

A jak fungují režimy, které jsem zmínil? O tom si řekneme později v kapitolách o měření výkonu.

Displej Victus 16

Jako displej nese notebook ještě poměrně netradiční panel s 16,1" úhlopříčkou. Technologicky jde o IPS displej s rozlišením Full HD a obnovovací frekvencí 144 Hz, nicméně bez podpory VRR. Displej může zásobovat jak dedikovaná grafika GeForce, tak i integrovaný čip v procesoru, grafiky jsou přepínatelné, jak už jsem zmiňoval.



Panel má antireflexní úpravu a dobré pozorovací úhly, jak se na technologii IPS sluší. Maximální jas umožňuje pracovat za denního světla v místnosti, ale pro venkovní použití by to chtělo ještě trochu přidat.

IPS nevyniká takovým kontrastem jako VA alternativy nebo OLED displeje, ale bez přímého srovnání zklamaní nebudete. Důležitější je, že displej netrpí žádnými viditelnými průsvity podsvícení, rovněž uniformita podsvícení je dobrá. Ani při tmavých scénách s převládající černou na obrazovce jsem nezaznamenal žádné rušivé duchy nebo světlá místa, což u IPS není vždy pravidlem. Prosvítání podsvícení je nicméně záležitost kusová, nikdo vám tedy nemůže zaručit, že zrovna vámi koupený stroj tím nebude trpět.

Úložiště Victus 16

V notebooku je osazen NVMe disk připojený na 4 linkách PCIe 3.0. Nejnovější čtvrtá generace PCIe to není, ale i tak slibuje konfigurace vysoký výkon.

Jedná se o model od Samsungu, přesné označení zní PM981a MZVLB512HBJQ, s kapacitou 512 GB. To je na herní notebook už docela málo, naštěstí jsou ale v notebooku přítomny dva sloty M.2, můžete si tak jedno SSD doplnit, kdybyste zatoužili po větší kapacitě (což se asi stane, v dnešní době 100GB her je 400 GB volných po zapnutí jen opravdu na pár titulů). Přístup ke slotům je navíc na dnešní poměry snadný, celý spodní kryt se dá odejmout po odšroubování několika šroubků. Zkušenější a zručnější uživatel by s tím nemusel ani do servisu.

Ale zpět k originálnímu SSD. Pro představu výkonu jsem provedl základní test, který SSD zařadil do nadprůměru někam k WD Black nebo Samsung 970 EVO, ačkoli oproti nim je horší v zápise 4K (malých) souborů. Dříve testovaný Kingston NV1 1000 GB překonává disk s přehledem. Že by vám v době her náročných na streamování assetů za běhu nestačil výkon úložiště, se tak nemusíte bát.

Testy procesoru Ryzen 5 5600H

Teď už se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to jsou testy procesoru a grafické karty, které určují herní výkon. S Ryzenem 5 5600H na palubě nebude grafika rozhodně strádat. Ryzeny 5000 přinesly vylepšená jádra Zen a navýšily IPC (neboli výkon na takt), silnější jádro má tak potenciál popohnat i herní výkon.

Samotný výkon procesoru můžu srovnat s dříve testovaným CPU Ryzen 7 4800H z notebooku HP OMEN 15. Jde o čip se stejným TDP 45 W, ale s 8 jádry a 16 vlákny. Aktuální Ryzen 5 5600H má jader „pouze“ 6 a vláken 12. Díky vylepšení IPC a lepší energetické efektivitě, která umožňuje provoz na vyšších taktech, ale rozdíl není v zátěži všech vláken tak velký, jak by člověk očekával.

Ačkoli má starší Ryzen o 25 % více jader a vláken, jeho výkon v Cinebench R20 je vyšší pouze asi o 11 %, což je pro Ryzeny 5000 skvělá vizitka. Vylepšení na úrovni jader pak hezky ukazuje test jednovláknového výkonu v Cinebench R20, kde má Ryzen 5 5600H navrch asi o 10 %.

Co se taktů týče, Ryzen 5 5600H dosahuje při jednovláknové zátěži frekvence 4250 MHz stabilně. Je to jen o 25 MHz ve srovnání se starším osmijádrem, což ale krásně ilustruje značný mezigenerační skok v IPC.

Při zátěži všech jader dokáže Ryzen 5 5600H tikat stabilně na 4 GHz, přičemž na začátku testu dosáhne i na frekvenci blížící se 4,2 GHz, ale to pouze na chvíli, než zasáhne power limit. Indikující je tak spíše dlouhodobá hodnota, pokud byste na notebooku chtěli renderovat nebo hráli nějakou hru s velkými nároky na procesor. Oproti Ryzenu 7 4800H jsou takty vyšší o dobrých 300 MHz.

Aby byl komentář úplný, je třeba zhodnotit ještě režimy výkonu. V grafu výše vidíte provedené testy nejenom pro režim Výchozí, ale také pro mód Výkon, který lze zapnout v doprovodné aplikaci. Podle výrobce se mohou zvýšit teploty a hlučnost zařízení výměnou za vyšší herní výkon. Je zřejmé, že největší zisky dosáhne režim při hraní, protože posouvá power limit grafické kartě, stojí si za to ale ověřit, zda vyšší energetická dotace či potentnější chlazení nepomůže i procesoru.

Jak je vidno, rozdíl není příliš velký. Zdá se, že procesor v režimu výkon je schopný při kolísání taktů udržet po delší dobu vyšší hodnoty, ale jedná se krátkodobý rozdíl jen cca 25–50 MHz. To platí při exkluzivní zátěži procesoru, při hrách je rozdíl větší, ale v tuto chvíli hraje procesor druhé housle, takže na počet snímků za sekundu to nemá příliš vliv.

Co se provozních teplot procesoru týče, není to žádná hitparáda, při testu Cinebench běží CPU dlouhodobě klidně na 95 °C a ve špičkách si takzvaně sáhne i na stovku. Ani při těchto velmi vysokých teplotách nicméně diagnostika nehlásila teplotní škrcení, takže teplotní limit bude pravděpodobně až na 105 °C. Na můj vkus je to hodně, ale pokud to nemá vliv na výkon, nemůžu hodnotit negativně, tedy snad až na fakt, že notebook má tendenci se ve spodní části docela zahřívat. Pokud hrajete na stole, není to problém, ale na klín bych si ho v takové chvíli nepoložil.

Paradoxní je, že při zapnutí režimu Výkon teploty klesly o 1–2 °C, asi výsledkem snaživějšího chlazení (a o kousíček hlučnějších ventilátorů).

Herní testy (Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB)

Grafická karta GeForce RTX 3060 6 GB je v notebooku konfigurována na 80 W nebo 95 W TDP, podle toho, zda ji budeme provozovat ve výchozím režimu anebo v režimu Výkon. Na varianty s TDP 120 W nebo 130 W nedosáhne, je tak otázkou, zda zvládne nové hry vykreslovat ve vyšších FPS, ještě k přihlédnutím k tomu, že má notebook osazen 144 Hz displej.

Grafiku jsem otestoval v pětici her, a to Cyberpunk 2077, Counter-Strike: Global Offensive, Metro Exodus, Red Dead Redemption II a Zaklínač 3: Divoký Hon. Testoval jsem pouze v rozlišení Full HD, za to v obou výkonnostních režimech, aby vynikl rozdíl ve všech hrách. Jak to dopadlo?

Grafika je dostatečně silná, abyste si zahráli i nové hry v průměrných 60 FPS, nicméně ty nejnáročnější tituly budou potřebovat poladit detaily. Platí to především pro Cyberpunk 2077 (aktuální patch 1.6), který se na Ultra detaily bez ray-tracingu pohybuje spíše kolem 50 FPS. Pod kapotou ale máme GeForce RTX, tudíž můžeme použít DLSS, které dokáže FPS výrazně nahnat, v takovém případě se přes hranici ideální plynulosti dostaneme.

Dobře to ilustruje test se zapnutým ray-tracingem (preset RT Medium), který bez DLSS shodí výkon až pod 30 FPS, s DLSS (Auto) se ale dostaneme zpátky do hratelných vod. Trochu tím utrpí kvalita zobrazení na pozadí (nestabilita jemných linií v dálce, místy problikávání), ale není to nic zásadního.

DLSS jsem otestoval i v Red Dead Redemption II, kde není zisk výkonu tak značný, nicméně na preset Balanced, kde je nestabilita drobných detailů v pohybu ještě únosná, se přehoupneme přes 60 FPS v průměru. A to jsem testoval na velmi náročné nastavení Ultra/High, které mi hra sama překvapivě navolila po svém spuštění.

Díky tomu, že v Red Dead Redemption II jako v jediné hře z testovací sady je přítomen i konkurenční upscale FSR 2.0, jsem mohl oba upscaly srovnat. Vizuálně se prakticky neliší, nicméně DLSS dosahuje o trošku vyššího průměrného výkonu.

Test Counter-Strike: GO posloužil než jako benchmark grafické karty spíše pro ilustraci výkonu procesoru. V případě CPU je důležité, aby stíhal vydávat pokyny k vykreslení grafické kartě (tzv. draw calls), což u graficky nenáročných her může být pro procesor náročné (až do takové míry, že bude FPS omezovat). Ryzen 5 5600H však s CS:GO problém mít nebude, protože v průměru dokáže vysypat ve hře přes 250 snímků za sekundu (a to ve velmi náročné benchmarkovací mapě s přehršlí kouřových granátů). Tato konfigurace by tak mohla utáhnout i 240 Hz panel. Závěr tedy je, že v kompetitivních hrách 144Hz displej využijete.

A co rozdíl ve výkonnostních režimech? Z grafu je to jasné. Režim Výkon s 95W limitem počet snímků zvyšuje, přitom provozní vlastnosti to ovlivní jen málo. Hluk ventilátoru při hraní je dosti vysoký i na výchozí režim, při zapnutí „výkonu“ už tudíž není zvýšení otáček tak patrné. Grafika se drží při dlouhodobé zátěži kolem 75 °C, procesor pak až o 20 °C výše, ale k teplotnímu škrcení nedochází, pouze k naplnění power limitu. Není tak důvod režim Výkon nepoužívat, což je rozdíl oproti některým konkurenčním notebookům, které v takovém nastavení jdou až příliš na krev, notebooku pak nestačí chlazení a paradoxně může v některých případech dojít až ke snížení výkonu jedné z komponent.

Výdrž baterie

Než se pustím do závěrečného hodnocení, zbývá se podívat na poslední důležitý parametr notebooku, a tím je jeho výdrž na baterii. 70Wh akumulátor společně s efektivním Ryzenem a přepínatelnými grafikami slibuje na herní stroj slušnou výdrž. A to potvrzuje i měření.

V našem redakčním testu vydržel notebook bez zásuvky až do vypnutí přibližně 6 hodin a 45 minut. Při přehrávání videa je aktivní pouze integrovaný Radeon, tudíž odběr je minimální. Podobně notebook při práci nebo na cestách bude využívat většina uživatelů. YouTube, video, Office, webový prohlížeč – většinu pracovního dne s notebookem zvládnete, a pokud si snížíte jas pod 50 %, tak možná i celých 8 hodin.

Testování výdrže notebooků

přehrávání Full HD videa na YouTube (Chrome), 50% jas displeje, zapnutá WiFi, power plan „vyvážený“ (Windows 11)

Hodnocení

HP Victus v testované konfiguraci je dobře navržený notebook se slušným výkonem i na nové hry a silným procesorem. Dílenské zpracování je dobré. Chválím snadný přístup k základní desce, díky čemuž si šikovný uživatel bude moci relativně jednoduše provést základní upgrade (výměna RAM, přidání SSD – Victus má dva M.2 sloty, zaplněný však jen jeden), což se vzhledem k SSD s nízkou kapacitou 512 GB bude hodit.

Škoda, že grafika je konfigurována s TDP 80–95 W, mobilní GeForce RTX 3060 6 GB umožňuje TDP dimenzovat až do 130 W, čímž by ještě o kus poskočil výkon. Na druhou stranu, chlazení tuto konfiguraci tak akorát stíhá, pokud by se power limit dále rozvolňoval, musel by se přizpůsobit design notebooku, a to by už pak byl jiný stroj. Touto optikou je tak notebook nastaven dobře. Bohužel, při delší herní zátěži se mašina umí ozvat, hlučnost ale nevybočuje ze standardu herních notebooků a rozhodně jsem už v testu měl hlučnější laptop.

Potěšující je funkčnost volitelného režimu Výkon, který umí zvýšit FPS ve hrách, ale přitom z notebooku neudělá ekvivalent raketoplánu při startu. Kompetitivní je i výdrž baterie, která při přehrávání videa přes WiFi atakuje 7 hodin.

A teď ta zásadní otázka: stojí Victus 16 s GeForce RTX 3060 6 GB a Ryzenem 5 5600H při ceně 28 000 Kč za to? Se stejnou konfigurací základních komponent (CPU/GPU/SSD/RAM) se v eshopech pohybujeme rovněž kolem této hodnoty (+- 1000 Kč), ale s jedním háčkem. Nabízené modely neobsahují operační systém, zatímco testovaný Victus má předinstalovaný Windows 11. Jakmile hledání omezíme na varianty pouze s OS Windows, výběr se nám zúží na pár modelů kolem 30 000 Kč. Některé z nich mohou mít výše taktovanou RTX 3060 s TDP až 130 W (například Lenovo Legion 5), takže si svou zvýšenou cenu obhájí, jinak lze ale konstatovat, že HP nastavilo cenovku dobře, a pokud se jí firma bude držet, lze nový Victus 16 doporučit.