Jak si vede osmijádrový Ryzen 4800H v herním notebooku? Recenze OMEN 15

Už několikátou sezónu jsme svědky, jak procesory Ryzen od AMD dotahují, ba překonávají dříve dominantní Intel v čím dál více scénářích: multivláknový výkon, cena/výkon, energetická efektivita, IPC. S předposlední generací Ryzenů 3000 to došlo až tak daleko, že procesory AMD se po velmi dlouhé době staly první volbou do herních PC.

Pokud bych však měl zdůraznit jeden segment, kde nástup Ryzenů neměl donedávna takový spád, budou to notebooky. V nich je Intel tradičně velmi silný, jeho procesory nabízí relativně vysoký výkon a zároveň i nízký odběr mimo zátěž (a tudíž dobrou výdrž baterie). Platforma je odladěná, škálovatelná (produkty sahají od nízkonapěťových čipů pro „netbooky“ až po osmijádra s HT) a funguje zde jakýsi businessový setrvačník.

Procesorům Ryzen se ale v tomto roce podařil průlom i zde. Vděčí za to především 7nm výrobnímu procesu, díky kterému mohly nové notebookové čipy Ryzen 4000 nabídnout až překvapivou energetickou efektivitu. Dočkali jsme se tak například osmijádrového procesoru s 16 vlákny, který se vměstnal do TDP 15 W (Ryzen 7 4800U). Intel přitom čip podobného ražení nabízí až s TDP 35–45 W, což je ve světě mobilních zařízení zásadní rozdíl. AMD tak otevřelo dveře notebookům s podstatně vyšším multivláknovým výkonem a zároveň relativně nízkou spotřebou.

Nové osmijádro generace 4000 lze ale konfigurovat i s vyšším TDP. V takovém případě bude výkonnější než nízkonapěťové varianty, ale stále se bude jednat o vcelku úsporný notebookový čip, který najde své místo v pracovních stanicích nebo herních strojích. Důležité je, že AMD si za takový křemík očividně účtuje nižší cenu než Intel, který takovou konfiguraci považuje za úplný high-end. Na trhu se tak začaly objevovat i dostupnější notebooky s výkonem dvanáctivláknových nebo šestnáctivláknových procesorů s TDP 45 W.

Do této skupiny patří i testovaný stroj OMEN 15, který nese čip Ryzen 7 4800H. Koncovka H označuje právě TDP 45 W, pokud by notebook patřil do nízkoenergetické řady, měl by sufix U.

Do 45 W se kromě 8 jader a 16 vláken vejde i takt až 4,2 GHz. Na papíře sice u intelácké konkurence najdeme i podstatně vyšší čísla, ale otázka je, zda jich notebooky takovými čipy osazené mají vůbec šanci dosáhnout a udržet. I na to se dnes u Ryzenu 4800H podívám.

Parametry a zpracování notebooku OMEN 15

Samotné označení OMEN 15 nám toho o výbavě notebooku moc neřekne, snad jen velikost displeje. Abychom se dopídili, co přesně je pod kapotou, bude třeba hledat podle celého názvu, což je u testovaného notebooku uživatelsky nepříliš přívětivý řetězec 15-en0001nc.

Pod tímhle identifikátorem se skrývá již zmiňovaný procesor Ryzen 7 4800H s osmi jádry a šestnácti vlákny, 16 GB RAM, 512GB SSD a, pro herní stroj nejzásadnější, grafická karta GTX 1660 Ti. Pokud vás při výčtu hardware napadla myšlenka, že k tak výkonnému procesoru je napárována grafická karta přinejlepším nižší střední třídy, nebudete sami. I vzhledem k ceně, která u této konfigurace činí doporučených 37 990 Kč, bych očekával alespoň RTX 2060, ne-li něco z aktuální generace 3000. Hodnocení si ale nechám až po provedených testech.

Notebook má nicméně v rukávu i pozitivní překvapení. Tím je třeba IPS displej s obnovovací frekvencí 144 Hz anebo dvoukanálově zapojená RAM s frekvencí 3200 MHz. Právě paměť si zaslouží komentář, protože není úplně pravidlem, aby výrobci notebooků hleděli na její optimální konfiguraci. Často, klidně i v herním notebooku, najdeme namísto dvou modulů RAM zapojených dvoukanálově pouze jeden modul, čímž trpí propustnost pamětí. Ryzeny jsou na tohle citlivější než Intel, a to kvůli své systémové sběrnici Infinity Fabic, která je s rychlostí RAM spojená. Je tak dobře, že vývojáři OMENu na tohle mysleli.

Ale fanfáry vytrubovat také nebudu, protože zapojená paměť běží na standardním profilu JEDEC 3200 MHz s poměrně vysokým časováním CL 22, které výhody vyšší frekvence z velké části neguje (odezva bude podobná jako třeba profil 2666 MHz / CL 18). Stále je to však lepší než standardní notebooková RAM 2666 MHz / CL 19, navíc pod frekvencí RAM 3000 MHz může u Ryzenů docházet k výraznějším propadům výkonu v úlohách na to citlivých.

Pokud bychom vzali v potaz i výkon integrované grafické karty, je vyšší frekvence operační paměti zásadní. Integrovaný grafický čip totiž nemá vlastní videopaměť a jako buffer používá systémovou RAM. Propustnost paměti v rámci iGPU se tedy přímo odvíjí od frekvence RAM. V případě tohoto notebooku to sice není příliš relevantní, protože má pro herní účely dedikovaný grafický čip GTX 1660 Ti, ale oceňuji alespoň takový základ.

Notebook nemá žádný plotnový disk, pouze SSD. Kapacita činí 512 GB, z toho použitelných je cca 488 GB, samozřejmě je třeba odečíst ještě systém a základní programy. Na hry vám tak zbude asi 450 GB, což v dnešní době 100GB titulů není žádná hitparáda. Určitě by notebooku slušel 1TB model, ten ale nabízí až vyšší konfigurace s procesory Intel. Nižší kapacitu disk vyvažuje, alespoň na papíře, svou rychlostí, protože se jedná o NVMe SSD od Samsungu. Jak ale víme, na hry v pohodě stačí i pomalejší SATA SSD, takže osobně bych preferoval vyšší kapacitu na úkor rychlosti.

Parametry OMEN 15 (15-en0001nc)

Displej 15,6" IPS Full HD (1920 × 1080 px, 144 Hz), antireflexní CPU AMD Ryzen 7 4800H (8/16 vláken, takt až 4,3 GHz) GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) RAM 16 GB DDR4, 3200 MHz, CL 22, Dual Channel HDD NVMe SSD 512 GB, Samsung Konektivita 3× USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

1× USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

1× HDMI 2.0

1× DisplayPort 1.4

3,5mm audio jack (in/out)

LAN RJ-45

Čtečka SD karet Klávesnice Chiclet, membránová, podsvícení (4 zóny RGB) Baterie Li-ion, 70,9 Wh Váha 2,46 kg Rozměry 360 × 240 × 22,5 mm OS Windows 10 Cena ~ 37 990 Kč

Pokud už jste četli některou z mých recenzí hardware, víte, že zrovna neholduji extravagantnímu designu notebooků. Jsem spíše příznivcem nenápadného vzhledu, který ihned nehlásá herní účel. Naštěstí už výrobci takovou poptávku vnímají, a navrhují tak herní mašiny ve střízlivém stylu. Příkladem toho je i OMEN 15.

Ten svým vzhledem působí až businessově, a to především díky povrchu šasi připomínajícímu hořčíkovou slitinu ThinkPadů. Jde nicméně o plast. Výjimku tvoří kryt kolem klávesnice, který je z hliníku. Jediný výraznější prvek na těle notebooku pak tvoří stylizované logo OMEN, které při pohledu z různých úhlů přechází od fialové až po zelenou.

Materiál působí odolně, jen vnější kryt displeje je velmi měkký. Otevření víka za roh tak způsobuje značnou flexi obrazovky, takovým způsobem bych vám s notebookem neradil zacházet. Zbytek těla přístroje je už nicméně co do pevnosti konstrukce příkladný, a to se týká i prostoru klávesnice, která se často působením tlaku při psaní nebo ovládání touchpadu může prohýbat. Díky hliníku se to u OMENu 15 neděje.

Spodní část notebooku je z jedné poloviny perforovaná pro účely chlazení. Skrze mřížky dokonce můžeme vidět dvojici ventilátorů. Přístup vzduchu při položení notebooku na podložku zajišťují gumové nožičky. S nimi není notebook žádná žiletka, ale na poměry herního stroje jde i tak o štíhlý model. Výška činí 2,25 cm, šířka necelých 36 cm a hloubka 24 cm.

Další výdech chlazení je na zadní straně přístroje, kde je mu věnován celý prostor, takže na konektory zde už nezbylo místo. To platí i o předku notebooku. Všechny porty tak najdeme na bocích šasi. Napravo je to 2× USB-A 3.1 (5 Gb/s), DisplayPort 1.4 a USB-C 3.1 (5 Gb/s). Nalevo se pak nachází napájení, konektor LAN, USB-A 3.1 (5 Gb/s), HDMI 2.0, kombinovaný 3,5mm audio jack a čtečka SD karet.

Výstup reproduktorů je umístěn nad klávesnicí. Je to určitě lepší, než když míří dolů na podložku, nicméně ani tak není jejich podání nic výjimečného. Ale to nikdo nemůže od notebooku čekat, pokud si chcete užít plnohodnotný zvukový zážitek, nasadíte si sluchátka.

Klávesnice OMEN 15

Klávesnice notebooku je šestiřadá, nechybí ani klávesy F1–F12. Ty sdílí své místo s akčními klávesami pro ovládání podsvícení, zvuku a podobně, přičemž pro jejich aktivaci je třeba současně zmáčknout Fn. Kdo by je chtěl mít jako primární funkci, může si chování přepnout v BIOSu, pak se přes stisk Fn budou vyvolávat standardní klávesy F1–F12. Možnost volby a nastavení, to je ideální stav.

Ačkoli jde o 15,6" model, postrádá notebook numerický blok. Ten byl dříve u modelů této velikosti běžný, ale s tím, jak se zeštíhlují rámečky kolem displeje, zmenšuje se i plocha základny a na numpad už nezbývá místo.

Klávesnice OMENu 15 má tak typické tenkeyless rozložení, známé vyznavačům herních klávesnic. Kurzorové klávesy jsou oddělené, nad nimi najdeme blok s klávesami typu Home, PgUp, Print Screen a podobně. Kvůli záměrům výrobce a omezenému prostoru ale došlo k ne úplně příjemné rošádě. Ze svého obvyklého umístění zmizela klávesa Delete, kterou nahradila klávesa Pause/Break. Delete pak našel své nové místo v řadě za klávesami F1–F12 vedle tlačítka pro vypnutí systému.

Klávesu Pause jsem za celou dobu své práce s počítači použil přibližně nulakrát, takže její výměnu s Delete opravdu nechápu. Co je však zřejmé, je snaha umístit do layoutu samostatnou klávesu pro spouštění doprovodného programu výrobce OMEN. Ta se nachází hned vedle klávesy pro kalkulačku a Print Screen. Klidně mohla být takováto akční klávesa dostupná přes Fn, ale co naplat, výrobce má priority nastavené jasně.

Ale abych nebyl příliš velký hnidopich, jako celek klávesnice funguje dobře. Má sice nízký zdvih, takže to nebude pro psavce žádná nirvána, to je však u notebooků standard. A spisovatelé po zařízení tohoto typu určitě nesáhnou. Důležitější je, že klávesy mají jistý stisk a dostatečnou velikost, takže s funkčností nemám problém.

Klávesnice je také podsvícená, jde ale pouze o zónové podsvícení, nikoli plné RGB podsvícení všech kláves zvlášť. Celkem je plocha rozdělená na 4 zóny (přibližné třetiny plus oblast WSAD). Každá zóna může mít separátní barvu podsvícení ve spektru RGB. V aplikaci pro pokročilé nastavení (OMEN Light Studio, dodatečný download) je také možné nastavení různých přechodových efektů. Pokud by vám podsvícení vadilo, lze ho vypnout. Oceňuji, že podsvícené jsou všechny znaky na klávesnici, a to i česká diakritika nebo alternativní funkce kláves.

Aplikace Omen Gaming App

Doprovodná aplikace notebooku se nazývá Omen Gaming App a distribuuje se přes Microsoft Store. Kromě základních funkcí pro ovládání systému se snaží být i jakýmsi herním centrem, a tak nabízí několik dalších funkcí. Rozumím, že se marketing výrobce snaží nalákat zákazníky do svého ekosystému, já osobně bych se ale bez dodatečných fíčur klidně obešel. Zvláště, pokud se jedná o záložky typu Moje hry, Galerie, Koučink nebo Vzdálené hraní. To vše už najdeme jinde v zavedené podobě, není tak nutné znovu vynalézat kolo. Nabídka Koučink je navíc pouze časově omezenou bránou do služby Mobalytics, která poskytuje analytiku pro-gamingovým titulům typu League of Legends. Přínos služby pro profesionální hráče nemám jak posoudit, ale vzhledem ke zkušební povaze nabídky v délce jeden rok, po níž je třeba službu začít platit, beru záložku jako reklamu.

Z funkcí relevantních pro provoz notebooku je v aplikaci jediná záložka, která sdružuje sledování hardwarových prostředků, nastavení podsvícení, posilovač sítě a ovládání výkonnostních profilů. Pokud máte ještě nějaký další hardware značky OMEN, měla by se objevit v aplikaci další nabídka. Vše lze pak nastavit na jednom místě. V tomhle aplikace funguje dobře, jen škoda toho přídavného bloatwaru.

Displej notebooku OMEN 15

Jako displej nese notebook 15,6" IPS panel s 8bitovými barvami, rozlišením Full HD a obnovovací frekvencí 144 Hz. Displej může zásobovat jak dedikovaná grafika GeForce, tak i integrovaný čip v Ryzenu, grafiky jsou přepínatelné.

Panel má antireflexní úpravu a dobré pozorovací úhly, jak se na technologii IPS sluší. Maximální jas je také dostatečný a neměl jsem problém s notebookem operovat na denním světle. Podle dostupných testů je ale kontrast displeje poněkud nízký. IPS panely neoplývají zrovna vysokým kontrastním poměrem, takže se tento výsledek dal očekávat. Při hraní to ale není nic, čeho byste se měli obávat.

Důležitější je, že displej netrpí žádnými viditelnými průsvity podsvícení, rovněž jeho uniformita je dobrá. Ani při tmavých scénách s převládající černou na obrazovce jsem nezaznamenal žádné rušivé duchy nebo světlá místa, což u IPS není vždy pravidlem. Prosvítání podsvícení je nicméně záležitost kusová, nikdo vám tedy nemůže zaručit, že zrovna vámi koupený stroj tím nebude trpět.

Na displeji OMENu 15 je také pozitivní, že nereguluje svůj jas pomocí PWM. To je metoda, při níž displej namísto skutečného snížení jasu začne diody v rychlých cyklech vypínat a zapínat. Podle frekvence se pak podsvícení oku jeví jako tlumenější nebo jasnější, ale může to také u citlivých jedinců vyvolávat oční únavu. Displej v OMENu 15 PWM nepoužívá, takže by měl být pohodlný pro všechny.

Úložiště OMEN 15

Úložiště notebooku jsem načal už v úvodu a pozastavil jsem se nad jeho nižší kapacitou. 512 GB naformátovaných na nějakých 480 GB, mínus systém, to není na herní notebook bůhvíjak vysoká hodnota. Rychlost ale prodává, takže se v marketingových materiálech jistě bude lépe vyjímat bleskurychlý NVMe disk než obyčejné SATA SDD, ač s vyšší kapacitou.

Jde o Samsung SSD PM981 s paměťmi 3D TLC NAND a řadičem od Samsungu. Jedná se OEM model, který se dodává pouze do notebooků nebo sestavených PC. Svými přenosovými rychlostmi zadupe disk obyčejné SATA SSD do země, ale mezi NVMe už nejde o špičku. S nástupem disků na sběrnici PCIe 4.0, které už dokážou využít propustnosti nad 4 GB/s, začínají disky pro PCIE 3.0 ztrácet. Jak už jsme si však řekli, ve hrách na PC takové rychlosti těžko využijete, žádné omezení nebude činit ani limit PCIe 3.0, natožpak ještě vyšší hodnoty u novější revize.

Možná, že se to v blízké budoucnosti změní, až se domácnosti naplní konzolemi nové generace PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na obrovské rychlosti jejich SSD totiž stojí dokonce funkčnost některých her (dotahování velkých assetů či fotogrammetrií za běhu), takže je možné, že časem se paradigma změní i na PC. Zatím ale SSD napomáhá spíše rychlejšímu načítání, a to jak u nahrávacích obrazovek, tak i ve hře při donačítání herního světa.

K následujícím testům je ale třeba uvést ještě jednu poznámku: Disk ztrácí svou rychlost, pokud ho zatížíte soustavnějším zápisem. Jakmile dojde kapacita vyrovnávací DRAM cache, klesne rychlost sekvenčního přenosu asi na polovinu. Vidět to je při srovnání zápisu 1GB souboru versus 8GB souboru. Jinak ale disk podává dobrý výkon.

Testy procesoru Ryzen 7 4800H

Z výkonu úložiště rovnou přeskočím na výkon procesoru v renderovacích benchmarcích, tradiční to disciplínu, kterou nelze vynechat u žádného testovaného notebooku. Nyní ale bude o to zajímavější, protože pod kapotou OMENu 15 tepe osmijádrový Ryzen 7 4800H, který slibuje špičkový výkon s relativně nízkým TDP. Navíc, v notebooku pod 40 000 Kč bychom dříve osmijádro s 16 vlákny hledali jen těžko.

Do testu Cinebench R20 jsem zařadil také osmijádro Intel Core i9-9980HK z notebooku Acer Predator Helios 700 a pro zajímavost i dvanáctivlákno Intel Core i7-9750H z notebooku Asus ROG Zephyrus S. První ze jmenovaných notebooků je top model laptopové produkce a spíše jde o takovou přenosnou náhradu desktopu. Tomu odpovídá i TDP procesoru 60–90 W, dle nastaveného napájecího režimu. Ryzen 7 4800H má přitom TDP pouze 45 W, tak uvidíme, jak tento souboj dopadne.

I když na papíře by mohl Intel vypadat jako vítěz (vyšší TPD procesoru, vyšší maximální takty), v testu se ukazuje, že na Ryzen nestačí. 7nm jádra Zen vskutku překonala Intel v IPC a energetické efektivitě, takže i při nižších nebo srovnatelných taktech, případně nižším napájení, dokážou zastat více práce. Při renderování na všech vláknech tak vidíme velký náskok Ryzenu, přičemž v jednovláknovém zatížení se procesory prakticky vyrovnají. A to mluvím o stavu, kdy jsem osmijádro Intel v notebooku Acer Predator Helios 700 poměřoval v režimu Zesílený, který ještě zvedá TPD procesoru na 84 W!

Mohli byste namítnout, že Intel Core i9-9980HK nepatří mezi nejnovější notebookové čipy Intelu, nicméně ani poslední optimalizace architektury by mu k překonání efektivity Ryzenů nepomohla, 10. generace Intel Core je stále postavena na 14nm procesu. Na trhu už sice jsou procesory 11. generace Intel s 10nm jádry, ale řada zatím neobsahuje osmijádra s vyšším TDP. Ta mají být představena až později v tomto roce.

Ale abych jen neteoretizoval, zde jsou data: Ryzen 7 4800H dosahuje v jednovláknovém testu Cinebench R20 taktu až 4300 MHz, přičemž po delším zatížení hodnota osciluje mezi 4225 a 4250 MHz. Zátěž všech vláken pak generuje takty mezi 3675 a 4000 MHz, nicméně vyšší hodnota platí jen pro počáteční, několikasekundovou špičku, dlouhodobě stabilní frekvence všech 16 vláken je 3700 MHz. Pokud na notebooku Omen 15 zvolíme režim „Výkon“, takty poskočí ještě o 100 Hz nahoru díky mírně povolenému limitu spotřeby. Ale platí to jen pro zátěž všech jader, jednovláknový výkon se už nad 4,3 GHz neposune.

Podíváme-li se na Core i9-9980HK v Predatorovi, uvidíme takty jednoho jádra oscilovat mezi 4,7 a 4,8 GHz, zatímco v případě testu všech jader to bude mezi 3,8 a 4,0 GHz. Výkonnostní režim byl nastavený na Zesílený s TPD 84 W. Jak vidno, Intel Core i9-9980HK i při vyšších hodnotách má výkon v porovnání s Ryzenem buďto stejný (jedno vlákno), anebo nižší (všechna vlákna). Mobilní Ryzen má tedy vyšší výkon na jeden takt a je energeticky efektivnější.

Herní testy (GTX 1660 Ti)

OMEN 15 s GTX 1660 Ti jsem otestoval ve dvou scénářích: ve srovnání s desktopovými čipy GTX 1660 Ti a GTX 1660 a poté samostatně v nových hrách. Nastavení detailů a grafické API, pod kterými byly hry testovány, najdete v seznamu níže. Některé nové hry jsem zároveň prověřil i se zapnutým ray tracingem. Ačkoli se nejedná o řadu RTX, která pro akceleraci RT efektů obsahuje specializovaná výpočetní jádra, RTX si zapnout můžete, výkon však bude omezený.

Srovnání s desktopovými GPU

Při pohledu na graf můžeme konstatovat, že GTX 1660 Ti v OMENU 15 se blíží svým výkonem spíše desktopové GTX 1660 bez přívlastku. Můžou za to samozřejmě snížené takty, jak je to u notebooků typické. Na pracovní frekvenci desktopového čipu by se GPU pravděpodobně neuchladilo. Pro srovnání, GTX 1660 Ti boostuje v OMENu 15 v Crysis 3 kolem hodnoty 1750 MHz, zatímco desktopová varianta se drží nad 1950 MHz.

Výkon v nových hrách

Dobrá, výkon je ve srovnání nižší, bude ale i tak stačit na nové herní tituly? Graf řekne víc než tisíc slov:

Bohužel, ve Full HD notebook nestačí na hry s nejvyšším nastavením detailů. Hranici 60 FPS nepřekonal v testovací sadě ani jeden titul. Pokud si chcete zahrát plynuleji, budete muset snižovat detaily. Displej s frekvencí 144 Hz pak využijete jen ve hrách typu Valorant, CS:GO nebo DOTA, zkrátka v méně náročných kompetitivních a esport titulech.

Nezachrání to ani režim Výkon, který lze zapnout pomocí doprovodné aplikace. Ten sice mírně zvýší výkon procesoru, jak jsme se dozvěděli v testu Cinebench R20, ale z GTX 1660 Ti už více nevytáhne. V benchmarku Assassin's Creed Valhalla stouply FPS o pár desetin bodu, což je na úrovni chyby měření.

Provozní vlastnosti a výdrž baterie

Na co jsem se však u testování OMENu 15 těšil, byly provozní vlastnosti. Špičková energetická efektivita 7nm Ryzenu slibuje dlouhou výdrž bez elektrické zásuvky, takže by se z herního stroje mohl rázem stát kancelářský pracant nebo slušně výkonný cestovní notebook. I vzhledem k pevnému a poměrně štíhlému šasi na to OMEN 15 má.

Nebudu napínat, notebook je na tom při lehké zátěži slušně. Tím, že má přepínatelnou grafiku, dokáže při provozu na baterii odstavit výkonnější GTX 1660 Ti a využívat úspornější grafické jádro procesoru. To mimochodem platí i pro přehrávání videa, ani kvůli němu se vám GTX nezapne. Díky tomu, a samozřejmě i díky jádrům Zen, vydržel notebook v našem redakčním testu přehrávání videa přes 4 hodiny.

Pokud budeme na notebooku provozovat kancelářskou práci bez WiFi, tedy psát nějaký dokument, vyšplhá se výdrž k téměř 7 hodinám. Na celý pracovní den to není, protože drtivá většina z nás potřebuje k produktivitě WiFi, ale na herní notebook s osmijádrovým procesorem to jsou dobré hodnoty.

Scénáře pro testování výdrže notebooků

otevřený dokument v Libre Office, občasné psaní, nejnižší jas displeje, vypnutá WiFi, power plan „Spořič baterie“

přehrávání Full HD videa na YouTube (Chrome), 50 % jas displeje, zapnutá WiFi, power plan „Lepší baterie“

Co se ale úrovně hluku týče, zde už tak pozitivní nebudu. Notebook nemá příliš dobrou regulaci otáček ventilátorů, takže je velmi často nechává zapnuté i při minimální zátěži, nebo dokonce i během nečinnosti na stole. Náročnější úloha pak dokáže větráčky roztočit až na více než 3500 rpm, což už je slyšet. Zvukový projev ale není nepříjemný, takže s nasazenými sluchátky vám ventilátory vadit nebudou. Taková klasika herního notebooku.

Před čím vás však varuju, je zapnutí režimu Výkon. Mizivý nárůst výkonu nevyváží hlučnost chlazení. Lehké navýšení TDP s sebou prostě nese nutnost ventilátory roztočit ještě více, což už se stává otravné i pro otrlejší uši.

Notebook umí dosáhnout u procesoru stanoveného teplotního maxima 105 °C. Zní to děsivě, ale jak je vidět v testu, na výkon to nemá patrný vliv, protože notebook ani při zatížení všech jader nezačal omezovat takty. Šasi se na dotyk taktéž příliš nezahřívá, takže uživatele nezkoumající teploty ani nenapadne, že se notebook pod kapotou takřka vaří. Grafika je na tom naopak velmi slušně. Ve všech herních testech se držela kolem 70 °C.

Hodnocení

OMEN 15 je notebookem několika tváří. Mnozí uživatelé by nečekali, že pod střízlivým zevnějškem se skrývá herní potenciál, ani že poměrně tenké šasi dokáže ukočírovat osmijádrový procesor s 16 vlákny a taktem až 4,3 GHz. Ale je to tak. Výkon Ryzenu 7 4800H je špičkový a nekolísá ani při pořádném zápřahu. Navíc je Ryzen energeticky efektivní a nese integrovaný grafický čip, na nějž notebook mimo zátěž přepíná, a tak zajišťuje na poměry herního stroje solidní výdrž na baterii.

Procesoru to ale trochu kazí grafická karta. Takový křemík by si zasloužil podstatně výkonnější čip, než je GTX 1660 Ti. Pokud bych se měl na konfiguraci podívat optikou návrháře PC sestav, řekl bych, že počítač je nevyvážený. Tak výkonný procesor grafika neuživí, tudíž by se nabízelo na procesoru ušetřit a finance vložit do výkonnější grafické karty. Získali bychom tak vyšší herní výkon, protože ten tvoří především GPU. U notebooků ale bohužel musíme vzít zavděk předpřipravenými konfiguracemi, takže mi zbývá jen konstatovat, že v nejnovějších hrách už se OMEN 15 s GTX 1660 Ti zadýchává, pokud je vaší metou gameplay v 60 FPS (což na PC beru jako standard).

Ambivalentní je i disk: Na jednu stranu jde o rychlé SSD na čtyřech linkách PCIe, na druhou stranu má kapacitu pouze 512 GB. Za sebe bych volil větší kapacitu na úkor rychlosti, ale třeba ji jiní uživatelé, vzhledem k vysokému procesorovému výkonu, dokáží využít při úpravě videí nebo renderování.

A dvojjakost pokračuje: OMEN 15 má dobrý antireflexní IPS displej bez problikávající regulace jasu s frekvencí 144 Hz – tu ale ale dokážete využít jen při hraní méně náročných kompetitivních titulů, protože grafika není tak výkonná, aby takový počet snímků vytáhla v AAA hrách. Chlazení je dostačující, ale regulace otáček nechává ventilátory dlouho zbytečně běžet, i když se na notebooku nic neděje.

Tyhle vrtochy u jinak dobrého stroje mi brání vyslovit pozitivnější hodnocení. A to jsem se ještě nedostal k poslednímu háčku OMENu 15: ceně.

Když si navolíte v eshopech podobnou konfiguraci, zjistíte, že výkonnostně to samé se dá pořídit o 9 tisíc levněji (MSI Bravo). HP/Omen dokonce konkuruje sám sobě svou řadou Pavilion, v níž najdete identicky vybavený model za 30 000 Kč. Nebude mít takový sex appeal jako značka OMEN a liší se nižší kapacitou akumulátoru (52,5 Wh vs 70,9 Wh), ale to je vlastně z toho důležitého vše. Za cenu OMENu pak můžete pořídit o konfiguraci vyšší Pavilion s RTX 2060 Max-Q, nebo dokonce Dell s RTX 2070 Max-Q.

OMEN 15 je v podstatě dobrý notebook, jehož velkým tahákem je osmijádro Ryzen, bohužel v kategorii herních mašin doplácí na již zastarávající GTX 1660 Ti a vyšší cenovku. Kdybych měl tento notebook někomu doporučit, spíš než na hráče si vzpomenu na architekta, editora videí či jiného uživatele, který využije přednosti silného CPU.