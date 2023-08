Lenovo Legion Slim 7i s Intel i9-13900H je lehká ale výkonná herní mašina - test

24. 8. 2023 16:33 | Hardware | autor: Pavel Makal

Jako poměrně konzervativní uživatel mám k herním notebookům dlouhodobou nedůvěru, která ovšem pramení především z mých starších zkušeností s podobnými zařízeními. Za mou hráčskou kariéru mi prošlo rukama několik modelů, které zpravidla spojovala přílišná hmotnost a velké rozměry, neforemný design a ve finále i zklamání ze samotného výkonu, který ode mě na rozdíl od stolního PC vyžadoval ústupky. Nutno připustit, že od poslední takové zkušenosti uplynulo už docela dost času, takže když mi do rukou přišel dnes hodnocený Lenovo Legion Slim 7i s procesorem Intel i9-13900H, nesly se první okamžiky v atmosféře velmi uznalého pokyvování.

Legion Slim 7i dokázal moje výše uvedené předsudky částečně zahnat už při rozbalování z krabice. Na rozdíl od těžkých a rozměrných herních notebooků dělá novinka od Lenova čest svému jménu a hned na první osahání je příjemně subtilní. Notebook váží pouhá dvě kila při rozměrech 357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 mm. Při této velikosti nabízí matný 16’’ IPS displej s poměrem stran 16:10. Hodnocený model nabízí maximální rozlišení 3200x2000 obrazových bodů a obnovovací frekvenci 165 Hz, maximální svítivost 430 nitů a podporou Nvidia G-Sync a Dolby Vision. Lenovo nicméně v této modelové řadě nabízí i variantu s nižším rozlišením 2560 x 1600, která na druhou stranu nabízí obnovovací frekvenci 240 Hz a svítivost 500 nitů. Displej má skvělé podání barev, dosahuje přesnosti skoro 100 % v sRGB, 96 % v DCI-P3 a 85 % v AdobeRGB.





Tělo notebooku je vyrobeno z hliníku a jeho vzhled potěší především příznivce usedlejších a elegantních designů. Matné víko zdobí jen vsazený lesklý nápis Legion a menší, stejně provedené logo výrobce, na první pohled ale počítač rozhodně svému okolí nesděluje, že se jedná o stroj mířený na hráče. Na stůl jej klidně můžete beze studu postavit i během pracovní schůzky.

Dobré zpracování a konektivita

Dílenské zpracování je bezproblémové, notebook nikde nevrže ani netrpí špatně doléhajícími částmi, část s klávesnicí i při silnějším tlaku pruží minimálně. Víko s displejem je trochu tužší, díky tomu ale působí stabilně. Dá se přitom ohnout až do vodorovné polohy. Příjemným designovým prvkem, který vylepšuje uživatelské pohodlí, je přítomnost popisků jednotlivých portů na zadní části notebooku, na které je vidět přímo zpoza monitoru a nemusíte tak s notebookem různě otáčet, abyste si vzpomněli, kde přesně je HDMI 2.1 port, kde je zdířka na napájení a kde najdete trojici USB 3.2 portů.

Co se týče další konektivity, na levém boku ještě naleznete USB-C a USB-PD porty, 3,5 mm jack na sluchátka a na pravé straně čtečku SD karet a přepínač FullHD webkamery. Ta je umístěna na mírně vystouplé části víka nad displejem, která zároveň slouží k pohodlnějšímu otevírání notebooku. Za zmínku stojí port Thunderbolt 4 s rychlostí 40 gigabitů za vteřinu, do kterého můžete zapojit třeba 4K monitor. Notebook nicméně postrádá ethernetový port, o připojení k internetu se stará síťová karta Intel Wi-Fi 6E AX211.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Pod displejem se nachází reproduktory od společnosti Harman, které sice kvalitou podání zvuku nedosahují úrovně samostatných reproduktorů, na poměrny notebooků jsou je ale zvuková kvalita nadstandardní a reproduktory dokáží dobře odstínit hlasité větráky, o kterých bude řeč později. Díky aplikaci Lenovo Vantage si ale lze nastavit několik odlišných zvukových profilů, od filmového přes hudební a herní až k optimalizaci hlasové komunikace, přičemž každý z nich lze ještě detailněji upravovat. Uprostřed reprodutorů se nachází spouštěcí tlačítko se čtečkou otisků prstů.

Samotná klávesnice obsahuje i plnohodnotnou numerickou část, každá klávesa nabízí samostatné RGB podvícení s několika stupni intenzity. Pokud patříte mezi příznivce barevných efektů, můžete i je spravovat a různě upravovat skrz již zmíněnou aplikaci Vantage, v opačném případě je lze zcela vypnout. Na klávesnici se píše příjemně s tak akorát silnou odezvou, tlačítka jsou dostatečně velká pro přesné úhozy i v případě, že nemáte úplně jemné ručky.

Notebook se ale umí při zátěži značně zahřát (o tom později) a pocítíte to i při psaní. Při stisknutí klávesy Function se rozsvítí dostupné klávesové zkratky, jednou z nejčastějších je Fn+Q, která přepíná výkonnostní profily počítače a tedy i jeho chlazení. Touchpad podporuje gesta, takže skrz něj lze scrollovat, mini a maximalizovat okna a podobně.

Hrajte si s RGB i aplikacemi

Ještě než začnu s popisem hardwarového vybavení, zmínít se v rychlosti o předinstalovaném software. Legion Slim 7i běží na Windows 11 Home, hned při prvním spuštění ale budete seznámeni ještě s dvojicí programů Lenovo Vantage a Lenovo Arena. Vantage funguje jako určitý komplexní “správce zařízení”, skrz kterého můžete aktualizovat systém, přetaktovat frekvenci GPU, volit mezi režimy napájení a výkonu nebo řešit již zmíněné zvukové a RGB profily. Především pro základního uživatele se jedná o docela dobrý způsob, jak mít fungování notebooku pod palcem na jednom místě.

I Lenovo Arena funguje jako sdružující aplikace, tentokrát pro vámi pořízené hry. Můžete do ní přihlásit své knihovny ze Steamu, Epicu, Xboxu, či Ubisoftu a mít tak velkou část své herní sbírky pohromadě. Osobně jsem tuto funkci nevyužil a něco podobného už nabízí i jiné služby, pro PC hráče s obsáhlou sbírkou her se ale může jednat o vítaný sjednocující „hub”.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Nyní se tedy dostávám k tomu skutečně podstatnému, a tedy k hardware, který se skrývá „pod kapotou“. Navzdory kompaktním rozměrům nabízí Legion Slim 7i velmi slušný výkon, který bez větších kompromisů zvládá i moderní hry, které jsem na něm ostatně vyzkoušel. Pro velmi

Zařízení se pyšní 13. generací procesorů od Intelu, konkrétně jde o model Intel Core i9-13900H s frekvencí až 5,40 Ghz. Jedná se o v současnosti nejrychlejší procesor od Intelu pro přenosná zařízení a výrobce uvádí, že poskytuje až 49% nárůst výkonu při multitaskingu oproti předchozí generaci. Doplňuje ho grafická karta Geforce RTX 4070 a 32 GB GDDR5-5200MHz RAM rozdělených do dvou modulů - 16 GB je zabudovaných, zbylých 16 můžete v budoucnu případně rozšířit. Notebook je vybaven 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC od Samsungu, nabízí navíc ještě jeden prázdný M.2 slot pro druhý disk. Ten má bohužel občas problémy s throttlingem, tedy snížením přenosové rychlosti při výraznějším zahřátí notebooku. Přístup k vnitřnostem je velmi jednoduchý a instalaci přídavného hardwaru tak zvládne bez problémů i uživatel bez větších zkušeností.

Notebook pohání li-polymerová 99,9Wh baterie. Podporuje rychlé nabíjení a z nuly na plné nabití se dostanete za zhruba 70 minut. Skrz program Lenovo Vantage opět můžete spravovat i možnosti napájení a nastavit například pomalejší noční nabíjení, které prodlužuje životnost baterie. Stejně tak můžete třeba nastavit adaptivní obnovovací frekvenci, která sníží framerate displeje na 60 v případě odpojení ze sítě. Faktem je, že ve skutečné zátěži není výdrž baterie nic extra a v extrémním případě jsem byl schopný baterii vypotřebovat za zhruba hodinu a půl. Na běžnou práci (textový editor, surfování po webu a občasné video na YouTube) mi laptop vydržel v akci necelých sedm hodin.

Dobrá herní mašina

No a jak se tedy na Legion Slim 7i hraje? Jedním slovem - nad očekávání dobře. Notebook jsem v průběhu měsíce zatížil hned několika moderními hrami, jako je Ratchet & Clank: Rift Apart, Baldur’s Gate 3, Diablo 4 či Remnant 2, ale mimo jiné třeba i Teardown.

S novým Ratchetem si poradil bez větších problémů, v rozlišení 2560x1600 na Very High nastavení se zapnutou funkcí Nvidia DLSS 3 a Nvidia Frame Generation (bez ray-tracingu) hra i v náročných pasážích dosahovala v průměru kolem 80 snímků za vteřinu, dokázala se ovšem vyšplhat i přes stovku. A i když proskakování mezi realitami nebylo okamžité jako na PS5, Ratchet nikdy nevisel v prostoru déle než tři vteřiny. Podobně působivých výsledků jsem dosahoval i v prvních dvou aktech Baldur’s Gate 3, kde jsem si ovšem mohl dovolit i nativní rozlišení 3200x2000. Třetí akt dává bohužel zabrat i výkonnějším strojům, a tak v některých momentech framerate padal ke zhruba 50 FPS (pořád ale mluvíme o Very High nastavení), což je v rámci tahových soubojů zcela bezproblémový zážitek.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Překvapil mě Remnant 2, který dokázal v Ultra nastavení při nativním rozlišení se zapnutým DLSS vymáčknout stabilních 70 snímků za vteřinu. Destrukční simulátor Teardown na nejvyšší nastavení v nativním rozlišení padal k 45 snímkům za vteřinu, při rozlišení 2560x1600 ovšem z hodnoty 60 FPS ani necukl, i když jsem Leeho chemičku drtil k zemi protileteckým kanónem Zenitka. Diablo 4 se na vysoké nastavení v nativním rozlišení pohybuje kolem 85 FPS, se zapnutým DLSS a Frame Generation se ovšem dostanete s klidem na 130 FPS.

Je evidentní, že si prakticky všechny současné hry zahrajete bez problémů a i bez kompromisů. Tento text popisuje především čistě uživatelské dojmy, pokud byste měli zájem o exaktní výsledky testů různých benchmarků, doporučuji například web Notebookcheck, který mimo jiné srovnává Lenovo Legion Slim 7i s konkurenčními notebooky v podobné kategorii.

Suma sumárum se tedy jedná o velmi kompaktní stroj s precizním zpracováním a vyváženým výkonem, na kterém je radost nejen hrát, ale třeba i pracovat v Adobe Premiere s 4K videem. Leží tedy někde háček? Ano i ne.

Prakticky tím jediným, na co jsem si jako uživatel musel zvykat, byla kombinace teploty a hluku při vysokém zatížení notebooku. Větráky se v režimu vysokého výkonu dostanou i na hodnotu přes 50 decibelů, což už dokáží lidé v místnosti kolem vás zaregistrovat, zejména s vypnutým zvukem si notebook zkrátka umí pořádně zafunět. Při běžné práci a v tichém režimu je ovšem počítač prakticky neslyšitelný.

Druhým faktorem je teplota, kterou i díky kovovému tělu při vysoké zátěži pocítíte na svých prstech a s ohledem na boční výfuky vám bude teplý vzduch ovívat ruku na myši. Nemusíte se obávat, že by se notebook nadměrně zahříval v místech, kde máte opřená zápěstí, vyloženě mě ale překvapilo, jak doslova horký umí být v oblasti reproduktorů a horních řad klávesnice. Teplota nikdy nedosáhla nepříjemných hodnot (alespoň ne v místech, kterých se běžně dotýkáte), přesto ale potenciálním zájemcům doporučuji zároveň pořídit chladící podložku, která situaci významně zlepšuje. Přeci jen, tohle není notebook, který byste chtěli škrtit v tichém režimu nízkého výkonu, podobné zařízení si kupujete hlavně kvůli hrám. Za model s touto konkrétní konfigurací u nás zaplatíte necelých 57 tisíc korun.

Legion Slim 7i výrazně překonal má očekávání. Navzdory tomu, že mám k dispozici i výkonný desktop, během testování jsem často „utíkal“ ze své přetopené pracovny na příjemnější místa a notebook se stal mým primárním pracovním nástrojem, na kterém jsem velmi rychle začal i primárně hrát. Aktuální model od Lenova totiž v útlém těle skrývá nekompromisní výkon, a i když by výdrž baterie mohla být lepší, fantastický uživatelký zážitek ji vyvažuje. Pokud trávíte hodně času na cestách, ale přesto chcete hrát současné PC hry na vysoké úrovni, pracovat s náročnými programy a mít to všechno zabalené do vkusného těla, je Lenovo Legion Slim 7i velmi rozumnou variantou.