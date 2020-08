Tvůrci The Sinking City zažili noční můru s vydavatelem. Přivlastňoval si práva a neplatil

26. 8. 2020 10:50 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Ukrajinské studio Frogwares známé především svou dlouholetou sérií adventur se Sherlockem Holmesem má opravdu špatný čich na vydavatele. Loni v září rozvázalo spolupráci s Focus Home Interactive s cílem osamostatnit se, jen aby zjistilo, že vydavatel zrušil stránky jeho her v obchodech, a studio tak připravil o zisky. Frogwares následně nahodilo některé hry zpátky do obchodů, jelikož si naštěstí ošéfovalo vlastnictví práv svých her.

Ale tím trable Frogwares bohužel neskončily. Jeho ambiciózní, byť nakonec ne zas tak dobrou lovecraftovskou akci The Sinking City vydával Bigben Interactive (dnes již Nacon), který v nově zveřejněném otevřeném dopisu od Frogwares vyznívá tak nesympaticky, jak to je jenom možné.

I v tomto případě si Frogwares při tvorbě kontraktu pojistilo práva na The Sinking City, jak má běžně ve zvyku, přičemž Bigben obdržel pouze licenci na prodej hry výměnou za dotování vývoje a následné vyplácení podílu z prodejů.

Jenže jak se ukázalo, Bigben se začal profilovat jako majitel značky a podle toho s ní i nakládal. Z krabiček konzolových verzí The Sinking City bylo odstraněno logo Frogwares a studio nebylo na některých místech uváděné v copyrightu.

Bigben si zaregistroval spoustu domén se Sherlockem a The Sinking City, ve svých materiálech souvisejících se vstupem na burzu vyloženě tvrdí, že je majitelem značky The Sinking City, a dokonce nechal vydat stolní RPG podle této detektivní akce, aniž by o tom Frogwares, tedy skuteční majitelé značky, vůbec věděli, natož z toho něco měli.

Všechny tyto kroky vedly k tomu, že spousta vnějších pozorovatelů nabyla dojmu, že The Sinking City skutečně patří Bigbenu, což ale není a nikdy nebyla (a ani nebude) pravda. A to je teprve první ze dvou problémů.

zdroj: vlastní

Tím druhým jsou peníze. Frogwares se dušuje, že poctivě a včas plnilo smlouvou vytyčené milníky vývoje, za které mělo průběžně dostávat finanční odměny. Jenže tak se nedělo, nebo se tak dělo se 40denním zpožděním, nebo se tak dělo až na výslovnou žádost ze strany studia.

Později Bigben po studiu vyžadoval poskytnutí zdrojového kódu hry jinému studiu pracujícímu na hře podle Lovecrafta, a když studio odmítlo, protože na něco takového neměl Bigben právo, zastavil se příjem peněz na čtyři měsíce.

A největší rána přišla v den vydání hry. Frogwares se od Bigbenu dozvědělo, že jím dříve uznané milníky jsou zpětně zneplatněné, a Frogwares tak z prodejů neuvidí ani korunu. Nakonec se k tomu přidalo ještě zcela náhodné zjištění existence hrozby pirátské verze, kterou Bigben zcela ingnoroval, a samo studio tak muselo únik žehlit.

Pohár trpělivosti konečně přetekl a šlo se k soudu. A najednou začaly od vydavatele přicházet alespoň nějaké peníze, ale protože tvůrci ani pořádně nevěděli, kolik kusů her se prodává (Bigben s nimi odmítal sdílet dokumentaci), nemohli si ověřit správnost výše svého podílu.

Frogwares se proto rozhodlo ukončit kontrakt s vydavatelem z důvodu porušení smluvních podmínek. Bigben měl u soudu ještě tu drzost vymlouvat se na francouzský zákon o nouzovém stavu ve spojitosti s koronavirem, který by měl zabránit ukončení kontraktu. Nevyplácení dlužných částek (nyní v přepočtu 26 milionů korun) ospravedlnil zase tím, že v čase krize musel udržet byznys nad vodou. Na to mají ve Frogwares jednoduchou odpověď – zrovna herní průmysl v těchto dobách prosperuje jako nikdy.

Soud nakonec rozhodl ve prospěch studia a kontrakt s Bigbenem je v tuto chvíli skutečně ukončený. Vlivem toho všeho začaly některé obchody stahovat The Sinking City z virtuálních regálů, u zbylých obchodů se o stažení her postarali sami vývojáři, aby další a další peníze netekly jenom do kapes vydavatele.

The Sinking City je nyní dostupné na místech, které si vyjednalo samotné Frogwares, a z nichž mu tedy plyne zisk – Origin, Gamesplanet a Switch. A pokud chcete DRM free verzi, kterou zároveň podpoříte vývojáře chystající adventuru Sherlock Holmes: Chapter One, zakupte si The Sinking City přímo z jejich stránky.

Doufejme, že se tato zpráva (ještě jednou přiložím otevřený dopis) dostane ke všem slušným vývojářům a varuje je před podobnými nekalými praktikami některých velkých vydavatelských společností. To bylo ostatně hlavním důvodem, proč šlo Frogwares s celou kauzou na veřejnost.