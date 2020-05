Take-Two vydělává na mikrotransakcích víc než na čemkoliv jiném. Řádově desítky miliard ročně

PC PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia PlayStation 3 Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

- Byznys autor: Patrik Hajda

Hovory s investory za určitá období fiskálního roku jsou výborným zdrojem zajímavých čísel a poznatků. Takový hovor nedávno uskutečnilo vydavatelství Take-Two a už z něj prosákly na povrch zajímavé informace jako 7 milionů prodaných kusů Mafie III a 93 titulů ve vývoji rozplánovaných na následujících pět let. Teď se přidává výše zisků tohoto molochu, informace o mikrotransakcích a čísla prodejů dalších her. Včetně druhé nejprodávanější hry na světě.

Take-Two prozradilo svůj čistý zisk za poslední čtvrtletí končící 31. březnem. Radši se něčeho podržte, protože s takovým číslem se během pouhých tří měsíců pochlubí málokdo. Bezmála 19 miliard korun přiteklo do kapsy vydavatele, a protože jde o termín „net revenue“, jde skutečně o čistý zisk zohledňující různé slevy a refundy (viz definice).

Zajímavé je, že celých 54 % ze všech těchto příjmů pochází z mikrotransakcí, ať už jde o nákupy virtuální měny, herních předmětů, nebo různých dodatků. Slovy peněz je to lehce přes 10 miliard korun za první čtvrtletí letošního roku. Nelze proto ani pomýšlet na postupný ústup mikrotransakcí z her, právě naopak.

Take-Two prozradilo, že nejsilnějšími hrami z hlediska mikrotransakcí jsou GTA Online, Red Dead Online, Borderlands 3, Civilization VI, ale také sportovní tituly NBA 2K20, NBA 2K19 a WWE 2K20 a mobilní hra WWE SuperCard.

zdroj: Take-Two

Pokud si myslíte, že úplně největší přínos zajišťuje GTA Online, tak budete možná překvapení. Co se probíraného kvartálu týče, králem se stalo NBA 2K20 s 30% nárůstem oproti předchozímu období a zaznamenalo tak rekordní příjmy z mikrotransakcí. Přitom GTA Online je rovněž na vzestupu, a to o ohromných 87 % v rámci kvartálu a o 40 % v rámci celého uplynulého fiskálního roku.

Teď, když už víte, jaké peníze Take-Two vydělává na mikrotransakcích, je ještě úctyhodnější, že vydavatel dává 5 % z příjmů z her GTA Online a Red Dead Online na pomoc bojovníkům proti Covid-19.

Kromě informací o mikrotransakcích a jejich nepopiratelné důležitosti pro růst společnosti se dozvídáme i čísla prodejů pěti her spadajících pod Take-Two. Nejzajímavější je Grand Theft Auto V, které už dávno překonalo hranici sta milionů kopií. Ale nevypadá to, že by se měla dostavit stopka. Teď už je to totiž 130 milionů (20 milionů přiteklo za poslední rok), do kterých se nepočítá nedávná akce v Epic Games Storu, který hru rozdával zdarma.

GTA V tak upevňuje pozici druhé nejprodávanější hry na světě (pokud nebudeme počítat všechny verze Tetrisu jako jednu položku). První místo patří Minecraftu, který se před pár dny pochlubil pokořením milníku druhé stovky milionů.

Update to Take Two title sales:



Grand Theft Auto V - 130 million units

Red Dead Redemption 2 - 31 million units

NBA 2K20 - 12 million units (+33% vs 2K19)

Borderlands 3 - 10 million units

The Outer Worlds - 2.5 million units



GTAV doesn't include free copies via Epic Store pic.twitter.com/I60UnQM2Eo — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 20, 2020

Red Dead Redemption II si rovněž nevede špatně se svými 31 miliony, a pokud se v Take-Two rozhoupají k vydání hry i na nové generaci konzolí (což se v případě GTA V osvědčilo), číslo může jenom růst. NBA 2K20 si připisuje 12 milionů prodaných her (o třetinu víc než předchozí ročník za stejné období), Borderlands 3 pokořily 10 milionů (o 50 % víc než předchozí díl) a The Outer Worlds jsou na 2,5 milionu.

The Outer Worlds je nejúspěšnějším titulem přidruženého vydavatelství Private Division a je potřeba dodat, že hra vyšla rovnou v Xbox Game Passu, bez kterého by prodeje mohly být čistě teoreticky vyšší. Analytik Daniel Ahmad dal ještě dohromady čísla celých sérií: GTA 325 milionů (pětka tvoří 40 %), NBA téměř 100 milionů, Borderlands 60 milionů, Red Dead 52 milionů a BioShock 35 milionů.

Suma sumárum, mikrotransakce jsou a budou, ať se kdo chce vzteká sebevíc. A pravděpodobně budou pokračovat i výše jmenované série, protože do jedné představují úspěšné projekty.