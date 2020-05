Milionová čísla prodejů Mafie III potvrzují sílu značky. Její vydavatel chystá 93 her

PC PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Byznys autor: Patrik Hajda

O popularitě série Mafia v České republice nemůže být pochyb, ale kdekdo by si mohl pomyslet, že náš národní klenot nemusí být za hranicemi vidět tolik, kolik by si zasloužil. Fakt, že se druhý díl dočkal remasteru a první dostane až překvapivě důsledný remake, ale napovídá pravý opak. Teď, když už známe i čísla prodejů Mafie III, není pochyb o tom, že pro vydavatele Take-Two jde o hýčkanou značku.

V noci na dnešek proběhl v Take-Two důležitý hovor s investory, který se netýkal jen posledního kvartálu, ale mluvilo se v něm i o budoucnosti, rovnou pěti nadcházejících letech, a řeč se samozřejmě musela stočit i k aktuální Mafia: Trilogy se třemi definitivními edicemi her Mafia, Mafia II a Mafia III.

President společnosti Karl Slatoff si v hovoru pochvaloval celou sérii Mafia, kterou označil za „neuvěřitelně úspěšnou“. Stejnou nálepkou posvětil i Mafii a Mafii II, a aby celému tomu úspěchu dodal pořádný kontext, prozradil čísla prodejů Mafie III – čtyři roky stará hra se může pochlubit velmi úctyhodnými 7 miliony.

Je ale důležité zdůraznit, že Slatoff použil anglické spojení „sell in“, které znamená, že toto číslo her bylo poslané od vydavatele do obchodů. Kdyby použil o něco zajímavější spojení „sell through“, znamenalo by to od vydavatele přes obchody až ke koncovým zákazníkům.

zdroj: 2k Games

Mafia III tím pádem nemá 7 milionů hráčů, ale pravděpodobně nebude od této sumy příliš daleko (kolik tak krabiček a kódů se tam venku může povalovat a stále čekat na svého majitele?). Vydavatel ovšem skutečně vyexpedoval 7 milionů kopií, což se snad žádným známým měřítkem nemůže považovat za nic jiného než pořádný úspěch.

Konferenční hovor dále prozradil obšírné budoucí plány vydavatelství Take-Two, které v následujících pěti letech počítá s vydáním 93 titulů. To je v průměru 18 her ročně, minimálně jedna měsíčně. Má to samozřejmě pár háčků: 21 z těchto her vyjde pouze na mobilních telefonech, přičemž dalších 7 vyjde na telefonech a dalších platformách.

zdroj: 2k Games

47 her z celého balíku bude pokračovat v existujících sériích, zbylých 46 jsou úplně nové značky. 15 her nebude nových, ale půjde o jejich uvedení na nové platformy (možná novou generaci konzolí?) a 26 ze všech titulů bude free-to-play (což sedí převážně na mobilní platformu).

Slatoff zdůraznil, že do počtu 93 titulů nepočítá DLC a specifikoval, že jím zmíněnými „63 core experiences“ nemyslel AAA hry, ale tituly s herní dobou od 5 minut do 5 hodin. Rozhodně se nedá říct, že by v budoucnosti nebylo co hrát a nezbývá než doufat, že jednou z těch 93 her bude i Mafia IV.