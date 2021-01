Akcie GameStopu se zbláznily. Od začátku ledna znásobily svou hodnotu

26. 1. 2021 12:55 | Byznys | autor: Patrik Hajda

S akciemi gigantického prodejce videoher GameStop se děje něco velice podivného. Až do září loňského roku se jejich hodnota držela kolem pěti dolarů. Postupně se ale vyšplhala ke dvaceti, což můžeme připisovat vydání nových konzolí a velkých očekávaných her. Tady to zatím působí jako logický růst hodnoty akcií, ale to, co se děje v lednu, s firmou jako takovou zjevně vůbec nesouvisí.

Ještě 12. ledna byla hodnota akcií na 20 dolarech, ale dny následující byla již dvojnásobná a minulý pátek se vyšplhala na trojnásobek, tedy 60 dolarů. A to, co přišlo po víkendu, nečekal už vůbec nikdo. Akcie se v jeden moment ocitly na svém historickém maximu – téměř 160 dolarech, ze kterých stejně tak rychle spadly na aktuálních 76 dolarů. Hravě překonaly rekord z roku 2007, který činil 63 dolarů.

GameStop na tom poslední roky není vůbec dobře a jenom v loňském roce zavřel 462 obchodů. Proto hodnota akcií vůbec neodpovídá firmě jako takové a jde spíš o cílenou manipulaci akciového trhu. Kdo zkraje ledna nakoupil balík akcií, ten si mohl slušně namastit kapsu. Podle Games Industry došlo k prodeji/nákupu 128 milionů akcií, přičemž běžně se obchoduje kolem 19 milionů.

K čemu tedy vlastně došlo? Věc se má tak, že někteří investoři z redditové skupiny WallStreetBets čítající přes 2 miliony subscriberů se prostě rozhodli, že by mohla být švanda předstírat, že má GameStop mnohem větší hodnotu, než jakou skutečně má. Zároveň by se na tom dalo i něco trhnout, samozřejmě. No a tamější komunita se takového nápadu chytla a začala obchodovat jako divá. Dá se tedy mluvit o manipulaci davu, jejímž výsledkem je manipulace akciového trhu.

Že jde pro dotyčné skutečně o humornou záležitost, dokazuje i památeční nášivka, kterou si můžete koupit v obchodě Etsy jako připomínku toho, kterak investoři uměle znásobili hodnotu uvadající společnosti. Pokud tomu alespoň trochu rozumíte a chcete se o celém problému dozvědět víc, začtěte se třeba do článku od Time.

Ale zatímco je šponování hodnot akcií pro někoho výdělečnou zábavou, jiní si momentálně škubají vlasy. Investiční skupina Citron Research údajně utrpěla ztrátu 34 miliard korun a hodlá situaci řešit s FBI a Komisí pro kontrolu cenných papírů.

Pro běžné investory, kteří si z akciového trhu nepotřebují střílet, je to noční můra. Nikdo v tuto chvíli neví, co se bude dít dál a kdy se situace vrátí do normálu. Akcie se časem snad uklidní a ustálí na běžné hodnotě (nějakých těch 20 dolarů, což má být skutečná hodnota GameStopu), ale není pochyb o tom, že žertík jedné skupiny poškodil spoustu akcionářů.