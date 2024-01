Tvůrci stříleček Firewall zavírají studio. VR prý nemá dostatečnou podporu

2. 1. 2024 16:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio First Contact Entertainment, tvůrci her pro PS VR a PS VR2 Firewall Zero Hour a Firewall Ultra, končí. Svůj konec po osmi letech oznámilo na Facebooku těsně před Vánoci. Zástupci společnosti v prohlášení uvedli, že pro virtuální realitu necítí v rámci herního průmyslu dostatečnou podporu a nejsou si schopní obhájit potřebné výdaje pro další vývoj.

Vlny propouštění a zavírání celých herních studií se loni dotkly mnoha dalších týmů a firem. Propouštělo se v Codemasters, Phoenix Labs, Weta Digital, Free Radical Design, Asmodee, Humble Games, Amazon, Ubisoft, Cryptic Studios, Bungie, Beamdog, Crystal Dynamics, Ascendant, Blackbird Interactive, Striking Distance, CD Projekt, Microsoft, Meta, Unity, Brace Yourself Games, Relic Entertainment, Firaxis, Embracer Group, Niantic, Epic, Team17 nebo Zen Studios.