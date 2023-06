Autoři Pokémon GO propouštějí a ruší chystanou hru značky Marvel

30. 6. 2023 14:57 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Odborníci na hry augmentované reality Niantic, prodělají masivní organizační změny. Na stránkách firmy zveřejnil vysvětlení ředitel John Hanke. V korporátní řeči to samozřejmě znamená zavírání poboček, propouštění a rušení projektů.

Důvody k reorganizaci jsou celkem zřejmé. Ve zkratce: Nianticu rostou náklady rychleji, než výdělky. Během pandemie covidu najali větší počet zaměstnanců, což teď v globální recesi hází do růstu firmy vidle. Rychlým a účinným opatřením je pak snižování nákladů.

Což znamená, že Niantic uzavře svou pobočku v Los Angeles, o práci přijde zhruba 230 zaměstnanců a firma navíc zařízne dva projekty. Postupně ukončí podporu basketbalové AR hry NBA All-World a světlo světa už nikdy nespatří připravovaná superhrdinská hra Marvel: World of Heroes.

„Naší hlavní prioritou bude i nadále Pokémon GO. Chceme, aby hra rostla a plánujeme ji udržovat navždy. Přestože jsme nějaké změny v Pokémon GO týmu udělali, naše investice do produktu a zaměstnanců stále rostou. Chceme se také zaměřit na námi nedávno vydané hry. Jsem přesvědčen o potenciálů Pikmin Bloom, Peridot a Monster Hunter Now, ale čeká nás ještě velký kus práce,“ vysvětluje Hanke.

Niantic není ani zdaleka jediným studiem, který v tomto období propouští. Jen v posledních týdnech ohlásili vyhazovy Embracer, Firaxis, Relic, Brace Yourself Games, Unity, Meta i Microsoft.