Studio, které stojí za Cadence of Hyrule, propouští polovinu zaměstnanců

Brace Yourself Games, kteří stojí za skvělými rytmickými RPG Crypt of the NecroDancer a Cadence of Hyrule, propustilo polovinu zaměstnanců. Studio informaci potvrdilo ve vyjádření pro PC Gamer. „Zasaženým zaměstnancům poskytujeme odstupné a konzultační služby. Pracujeme také na tom, abychom zmírnili dopad tohoto obtížného rozhodnutí na ostatní zaměstnance,“ říká nezávislý kanadský vývojář.

With a (very) heavy heart, I am announcing that I was recently impacted by a 50% cut in workforce at my studio after only being at the company for 4 months.



I am actively seeking employment opportunities in the game development, esports, and influencer spaces. RTs appreciated pic.twitter.com/CRFNuPdwPt