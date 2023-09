Immortals of Aveum je fiasko. Studio propouští polovinu zaměstnanců

15. 9. 2023 14:56 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Byť kouzelnická střílečka Immortals of Aveum není vyloženě špatná, malovali si ve studiu Ascendant nejspíš mnohem lepší prodeje. Po vydání ji na Steamu hrálo ani ne 800 lidí a zřejmě tak jde o vůbec nejhůře se prodávající hru z portfolia EA Originals. Studio kvůli tomu přistupuje k razantnímu kroku: Propouští 45 % zaměstnanců, což je zhruba 40 lidí.

„Bylo to nelehké rozhodnutí, které jsme teď, po vydání Immortals of Aveum, bohužel museli učinit. Jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Založili jsme AAA studio, které vytvořilo novou značku na nové technologii. To je v dnešní době vzácnost,“ nechal se slyšet šéf studia Bret Robins v oznámení o propouštění.

Ascendant se tak přidává ke stále rostoucímu seznamu technologických firem, které letos ukázaly zaměstnancům dveře. Pozic se zbavoval Blackbird Interactive, Striking Distance, CD Projekt, Microsoft, Meta, Unity, Brace Yourself Games, Relic Entertainment, Firaxis, Embracer Group a Niantic.