Propouštění v Embraceru pokračuje. Cryptic Studios de facto končí

6. 11. 2023 10:35 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Masakr studií pod konsorciem Embracer pokračuje. Propouštělo se v Cryptic Studios, které spravuje Star Trek Online, a to do takové míry, že se zbytek zaměstnanců přesouvá pod berlínské studio DECA Games. Serveru gamesindustry.biz to potvrdil tiskový mluvčí. Přesný dopad na počet zaměstnanců ale nesdělil.

Cryptic se připojují k letošnímu opravdu rozlehlému seznamu technologických firem, které se v posledních týdnech a měsících rozhodly propustit nezanedbatelnou část svých zaměstnanců. Mezi takové společnosti patří Bungie, Beamdog, Crystal Dynamics, Ascendant, Blackbird Interactive, Striking Distance, CD Projekt, Microsoft, Meta, Unity, Brace Yourself Games, Relic Entertainment, Firaxis, Embracer Group, Niantic, Epic, Team17 a Zen Studios.