Výprodej od Focusu: Space Marine 2, A Plague Tale či SnowRunner teď pořídíte za hubičku

Obchody s digitálními hrami nabízí s železnou pravidelností různé slevové akce a středem pozornosti se teď opět stává Steam, kde probíhá výprodej titulů od vydavatelství Focus Entertainment.
K dispozici je řada her za sympatické ceny. Za 29,99 eur (730 korun) například můžete naskočit do Warhammer 40,000: Space Marine 2, abyste zjistili, jak se povedla mohutná výroční aktualizace. Obsáhlým updatem nedávno potěšilo i stavění silnic v RoadCraftu, který je k dispozici za 31,99 eur (780 korun).
zdroj: vlastní video redakce
Nicméně nejen novinkami je výprodej živý. Doplnit si můžete i několik restů, mezi něž patří simulátor teréňáků SnowRunner (14,99 eur / 365 korun), oba díly série příběhových akčních adventur A Plague Tale (17,49 eur / 426 korun, potažmo 7,99 eur / 195 korun) či příjemná upíří akce Evil West (13,71 eur / 333 korun).
Na nákupy v probíhajících slevách máte čas do 15. září, pravděpodobně do 17:00.