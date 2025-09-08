Výprodej od Focusu: Space Marine 2, A Plague Tale či SnowRunner teď pořídíte za hubičku
zdroj: Saber Interactive

Výprodej od Focusu: Space Marine 2, A Plague Tale či SnowRunner teď pořídíte za hubičku

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

8. 9. 2025 17:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Obchody s digitálními hrami nabízí s železnou pravidelností různé slevové akce a středem pozornosti se teď opět stává Steam, kde probíhá výprodej titulů od vydavatelství Focus Entertainment.

K dispozici je řada her za sympatické ceny. Za 29,99 eur (730 korun) například můžete naskočit do Warhammer 40,000: Space Marine 2, abyste zjistili, jak se povedla mohutná výroční aktualizace. Obsáhlým updatem nedávno potěšilo i stavění silnic v RoadCraftu, který je k dispozici za 31,99 eur (780 korun).

zdroj: vlastní video redakce

Nicméně nejen novinkami je výprodej živý. Doplnit si můžete i několik restů, mezi něž patří simulátor teréňáků SnowRunner (14,99 eur / 365 korun), oba díly série příběhových akčních adventur A Plague Tale (17,49 eur / 426 korun, potažmo 7,99 eur / 195 korun) či příjemná upíří akce Evil West (13,71 eur / 333 korun).

Na nákupy v probíhajících slevách máte čas do 15. září, pravděpodobně do 17:00. 

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
