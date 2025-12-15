Velká aktualizace Fallout Shelter je dostupná i na PC
Oslavy značky Fallout přinesly nové zprávy i pro postarší spin-off Fallout Shelter, který dostal časově limitované sezóny s unikátními výzvami i odměnami. První už je na mobilech nějakou chvíli, ale Bethesda teď oznámila, že ji přinesla i do PC varianty.

Všichni fanoušci se tak mohou ponořit do obsahu inspirovaného druhou sezónou seriálu, čemuž odpovídá i název Viva New Vegas. Přidává kromě jiného novou příběhovou linku s osmi úkoly, kde se ukážou všechny hlavní postavy hrané adaptace včetně roztomilého mazlíčka CX404.

zdroj: Archiv

Přestože herní základna Fallout Shelter není vysloveně početná, v letošním roce se povedlo překonat metu více než 250 milionů stažení.

Nejnovější články