Superhrdinský hit Dispatch míří na Switch

18. 12. 2025 14:25

Znamenitá příběhová adventura Dispatch brzy rozšíří svůj seznam platforem o další dvě. Na Nintendo Switch a Switch 2 dorazí 28. ledna rovnou v kompletní edici se všemi epizodami. Debut studia AdHoc má za sebou nejistý vývoj, kdy přišel o vydavatele, nakonec ale nejen k radosti fanoušků tvorby Telltale Games letos zvládl vyjít, a dokonce si i vysloužit rovnou dvě nominace na The Game Awards.

Dispatch
Recenze
Dispatch – recenze superhrdinského návratu filmových adventur

V Dispatchi se ujímáte Roberta Robertsona, bývalého superhrdiny známého jako Mecha Man, který se po ztrátě svého obleku ujímá postu dispečera týmu napravených padouchů. Místo klasické akce sází záležitost od pohrobků Telltale především na silný příběh ovlivňovaný četnými rozhodnutími, kde ovlivňujete osudy vlastního týmu nepravděpodobných hrdinů.

Verze pro Switch vychází na 703 korun (s předobjednávkovou slevou na 632 korun) nabídne možnost bezplatného upgradu na edici pro Switch 2, vedle toho v eShopu naleznete i Deluxe edici s digitálním artbookem a komiksem za 851 korun. 

strategie adventura příběhová superhrdina
AdHoc Studio
Dispatch
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
