PlayStation zametá stopy. Koncertní turné potichu mizí z internetu i s dalšími termíny

Sony se zřejmě snaží nenápadně zapřít, že kdy plánovala koncertní šňůru PlayStation: The Concert, která měla oslavovat hudbu z 30leté historie her jako God of War, The Last of Us nebo Horizon Zero Dawn. Po sérii zrušených zastávek z letošního roku včetně Prahy nedorazí turné podle informací VGC na přislíbená místa ani příští rok. Navrch z internetu zmizela i samotná oficiální stránka.
Některé oznámené zastávky severoamerické části turné už nenajdete ani v programu přislíbených hal, jiné zůstávají formálně v plánu, ale s pozastaveným prodejem lístků, kdy je jejich zrušení patrně jen otázkou času.
Fanoušci, kteří koncert stihli navštívit, se dělí o smíšené reakce. Podle některých chyběly opravdu ikonické skladby a cena vstupenek byla vzhledem k úrovni zážitku zkrátka příliš vysoká. Velkolepá oslava herní hudby se tak navzdory svému potenciálu proměnila ve fiasko a Sony se teď podle všeho snaží předstírat, že ani nikdy neměla existovat.