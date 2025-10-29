PlayStation zametá stopy. Koncertní turné potichu mizí z internetu i s dalšími termíny
29. 10. 2025 10:55 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Sony se zřejmě snaží nenápadně zapřít, že kdy plánovala koncertní šňůru PlayStation: The Concert, která měla oslavovat hudbu z 30leté historie her jako God of War, The Last of Us nebo Horizon Zero Dawn. Po sérii zrušených zastávek z letošního roku včetně Prahy nedorazí turné podle informací VGC na přislíbená místa ani příští rok. Navrch z internetu zmizela i samotná oficiální stránka.

Mafie, Polda i Bulánci se rozezní v Rudolfinu. Filmharmonie chystá koncert české herní hudby

Některé oznámené zastávky severoamerické části turné už nenajdete ani v programu přislíbených hal, jiné zůstávají formálně v plánu, ale s pozastaveným prodejem lístků, kdy je jejich zrušení patrně jen otázkou času.

Fanoušci, kteří koncert stihli navštívit, se dělí o smíšené reakce. Podle některých chyběly opravdu ikonické skladby a cena vstupenek byla vzhledem k úrovni zážitku zkrátka příliš vysoká. Velkolepá oslava herní hudby se tak navzdory svému potenciálu proměnila ve fiasko a Sony se teď podle všeho snaží předstírat, že ani nikdy neměla existovat.

Tagy:
zrušení koncertu playstation herní hudba
Zdroje:
Sony, VGChronicles
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články