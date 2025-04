Koncertní turné PlayStationu je v nesnázích. Majitelé lístků hlásí zrušené koncerty a přesuny

9. 4. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Celosvětová tour koncertů na počest PlayStationu a jeho značek se potýká s problémy. Oslavy třicetiletého dědictví skrze orchestrální provedení herní hudby zřejmě narazilo na komplikace a na některých místech také na nezájem. Zahájení celé show se zřejmě odehraje podle plánu, v Irsku a Velké Británii by měla šňůra odstartovat ještě v dubnu, fanoušci v dalších evropských zemích ale hlásí rušení či přesouvání termínů plánovaných koncertů.

Lidé, kteří si zakoupili vstupenky na koncerty například v Polsku, Švédsku, Německu, Itálii či Rakousku, obdrželi e-maily o zrušení akce nebo jejím přeložení – často až na rok 2026. Turné PlayStation: The Concert mělo mít 20. května zastávku i v Praze. Na stránkách společnosti Ticketportal je ale prodej lístků ukončen.

Zprávy o rušených termínech se vynořily na diskuzních fórech, hlavně na Redditu, kde se hráči svěřují se zklamáním. Problémy mají hlavně ti, kteří s kvůli vystoupení zarezervovali ubytování, dopravu a nahlásili volno v práci. V některých případech byli návštěvníci informováni o novém datu konání, akce se ale posouvají až na příští rok. Jako důvod bývají zmiňovány „nepředvídané okolnosti“, bližší detaily však zatím neznáme.

Za komplikacemi může být slabý zájem o vstupenky. V britských městech, kde se má koncert odehrát již během dubna, zůstávají velké části arén stále volné. Vstupenky se navíc v posledních týdnech nabízely se slevami až 50 %, což napovídá potížím s naplněním kapacit.

Organizátoři přesto slibují vizuálně i hudebně strhující zážitek – zaznít mají skladby od dvorních skladatelů Sony, jako je Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Bear McCreary (God of War) či Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima). Hudbu navíc doprovodí i špičková projekce a prostorový zvuk, který má umožnit znovu prožít nezapomenutelné herní momenty.