PlayStation organizuje celosvětovou tour koncertů, podívá se i do Prahy a Bratislavy

17. 10. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Koncerty videoherní hudby se u nás už docela zaběhly a teď všechny fanoušky žánru čeká velká chuťovka. Sony totiž oznámila, že v letech 2025 a 2026 bude probíhat celosvětová tour nazvaná prozaicky PlayStation: The Concert, na níž si budete moct poslechnout hudbu z největších hitů posledních let.

Je třeba zdůraznit, že nemá jít jen o prostý poslech hudby, ale o holisticky pojatou show, kde si užijete audiovizuální orgie, kdy hudbu, kterou ideálně dobře znáte, bude doplňovat světelná show, promítání vizuálů, prostorový zvuk a špičkoví hudebníci. Tedy alespoň tak Sony celou akci prezentuje a docela bych jim věřil, protože jde o velkou promo akci, na které chce firma demonstrovat sílu svých značek a udělat zase něco neobvyklého.

Potvrzené jsou sklady z The Last of Us, Horizon Zero Dawn, God of War, Ghost of Tsushima a dalších.

zdroj: foto: Sony Playstation

Pro nás je potěšující, že globální show začne v Evropě a to 19. dubna v Dublinu a pak se vydá do dvou set měst po celém světě, kam patří i Praha a Bratislava. Na oficiálních stránkách zatím není termín (a vstupenky) na česko-slovenské koncerty odhalený, ale pokud byste si chtěli udělat výlet do Paříže nebo Británie, máte možnost. My vás budeme informovat, jakmile dostaneme o obou koncertech další zprávy.