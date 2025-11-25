Muzeum, nebo zoo? Two Point Museum přivítá v přídavku Zooseum zvířecí exponáty

Two Point Museum se znovu utrhlo ze řetězu, a to doslova. Studio Two Point představilo doposud největší (a nejchlupatější) rozšíření muzejního tycoonu s názvem Zooseum, které přináší přes 40 nových zvířecích exponátů, nový průzkumnický region Farflung Isles a zcela nový areál Silverbottom Park.
DLC slibuje obvyklou sérii absurdity a bizáru, včetně želv s malými zahrádkami na zádech nebo tropickým ptactvem, které připomíná spíše rostliny.
Od 25. listopadu si stávající majitelé Two Point Museum mohou část rozšíření zahrát úplně zdarma. K ochutnávce patří Silverbottom Park až k první hvězdě kampaně a trojice misí z Farflung Isles, kdy všechno, co si během dema odemknete, vám zůstane natrvalo jako součást základní hry. Plná verze DLC dorazí 2. prosince a společně s ní i update 7.0 s vylepšeními, opravami bugů a další optimalizací.