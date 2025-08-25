Heroes of Might and Magic oslaví 30. narozeniny ve velkém stylu

Jestli jste se dosud necítili staří, teď možná budete. Kultovní strategická série Heroes of Might and Magic letos slaví 30. výročí od vydání prvního dílu. Oslavit by to měla nejen vydáním předběžného přístupu pro Heroes of Might and Magic: Olden Era, ale taky speciálním streamem.
Výjimečná událost se koná 9. října. Den bude patřit oslavám tří dekád populárního světa, kde kromě Ubisoftu nebudou chybět ani strůjci a strůjkyně nového dílu z Unfrozen Studio, ale také zástupci z Archonu, kteří vytvořili a tvoří stolní hry z tohoto světa.
zdroj: Ubisoft
Během streamu se dozvíte nejen zajímavosti z vývoje, ale také dostanete šanci získat dárky. Společnost dá prostor i fanouškům tvořícím komunitní obsah. Svá díla můžete zaregistrovat na oficiálních stránkách a možná se stanou součástí oslav. Chybět nebude ani koncert skladeb z jednotlivých dílů, které vyberou přímo fanoušci.