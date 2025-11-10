Halo Infinite už nedostane další obsah
Halo Infinite už nedostane další obsah

10. 11. 2025

Halo Infinite mělo být dalším dlouhodobým titulem v sérii, který budou studia podporovat řadu let. Nakonec to ale vypadá, že tou řadou se myslelyčtyři roky. Halo Studios na svém blogu oznámilo, že aktualizace Operation: Infinite bude zároveň i tou poslední.

„Vzhledem k tomu, že se vyvíjí několik titulů ze světa Halo, budeme potřebovat soustředění celého našeho týmu, abychom mohli přinést nové zážitky se stejnou vášní a péčí, jakou nám věnuje naše komunita. I když se i nadále zavazujeme podporovat Halo Infinite, Operation: Infinite je poslední velká aktualizace, která je v současné době plánovaná,“ zní od tvůrčího celku.

Operation: Infinite vyjde příští týden 18. listopadu a slibuje další mapy, výzvy, dvojnásobný zisk zkušeností i nové odměny. Konec podpory nicméně dává smysl, jelikož Halo Infinite hraje na pravidelné bázi zhruba o dvě třetiny méně lidí než třeba The Master Chief Collection.

Týmy tak mohou svou pozornost plně zaměřit nejen na chystaný remake Halo: Campaign Evolved, ale taktéž na další projekty včetně spekulované sedmičky či nového live-service titulu.

