GTA 5 se vrací do PlayStation Plus

Jako již tradičně Sony v polovině měsíce oznamuje nové přírůstky do svého katalogu služby PlayStation Plus ve variantách Extra a Premium. Jak se zdá, listopadu vévodí dvojitý příchod Rockstaru.
Společnost oznámila, že se 2. prosince do služby podívá Red Dead Redemption ve verzi pro PS4 i PS5. Tomu ale 18. listopadu bude předcházet návrat Grand Theft Auto V, které se v PlayStation Plus střídavě objevuje i mizí. Městská akce však nebude jediným přírůstkem onoho dne.
Společně s ní se předplatitelé mohou těšit na unikátní survival Pacific Drive, hororové dobrodružství z ropné plošiny Still Wakes the Deep, akci Insurgency: Sandstorm, lámání hlavy v The Talos Principle 2, závody motorek v MotoGP 25 a Monster Jam Showdown i britskou zábavu s Thank Goodness You're Here!
Pamětníci pak mohou zavzpomínat na jedno z letitých dobrodružství Lary Croft v Tomb Raider: Anniversary. To ale jen v případě, že si platí úroveň Premium.