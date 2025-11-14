GTA 5 se vrací do PlayStation Plus
zdroj: Foto: Rockstar Games

GTA 5 se vrací do PlayStation Plus

14. 11. 2025 10:03 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Jako již tradičně Sony v polovině měsíce oznamuje nové přírůstky do svého katalogu služby PlayStation Plus ve variantách Extra a Premium. Jak se zdá, listopadu vévodí dvojitý příchod Rockstaru.

Společnost oznámila, že se 2. prosince do služby podívá Red Dead Redemption ve verzi pro PS4 i PS5. Tomu ale 18. listopadu bude předcházet návrat Grand Theft Auto V, které se v PlayStation Plus střídavě objevuje i mizí. Městská akce však nebude jediným přírůstkem onoho dne.

PlayStation Plus Catalog – listopad 2025 zdroj: PlayStation

Společně s ní se předplatitelé mohou těšit na unikátní survival Pacific Drive, hororové dobrodružství z ropné plošiny Still Wakes the Deep, akci Insurgency: Sandstorm, lámání hlavy v The Talos Principle 2, závody motorek v MotoGP 25 a Monster Jam Showdown i britskou zábavu s Thank Goodness You're Here!

Pamětníci pak mohou zavzpomínat na jedno z letitých dobrodružství Lary Croft v Tomb Raider: Anniversary. To ale jen v případě, že si platí úroveň Premium.

