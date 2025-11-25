zdroj: Ubisoft

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

Assassin's Creed Shadows přivítají divoký crossover s Attack on Titan

25. 11. 2025 12:50 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Assassin’s Creed Shadows se brzy spojí s legendárním anime Attack on Titan. Speciální event odstartuje 25. listopadu a poběží až do 22. prosince 2025, tedy přesně v době, kdy japonští asasíni dobudou Switch 2.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Novinky
Assassin’s Creed Mirage dostává ve Valley of Memory štědrou porci obsahu zdarma

V tematické příběhové lince se ve feudálním Japonsku postavíte mocichtivé frakci, která ovládla uneseného Titan-Shiftera a plánuje rozpoutat v zemi peklo. Naoe a Jasuke se připojí k tajemné přeživší s temným tajemstvím a společně se pokusí zastavit katastrofu dřív, než bude pozdě.

Crossover vedle příběhové mise nabídne speciální předměty včetně vlajek, dekorací pro vás úkryt nebo křišťálové katany pro Naoe. V herním obchodě se objeví DLC balíček s outfity, zbraněmi, doplňky a novým koněm. A aby toho nebylo málo, 3. prosince dorazí hrdinové z Attack on Titan i do free-to-play mlátičky Brawlhalla.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko Assassin's Creed (série) assassins creed
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Assassin's Creed Shadows
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer

Nejnovější články