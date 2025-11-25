Assassin's Creed Shadows přivítají divoký crossover s Attack on Titan

Assassin’s Creed Shadows se brzy spojí s legendárním anime Attack on Titan. Speciální event odstartuje 25. listopadu a poběží až do 22. prosince 2025, tedy přesně v době, kdy japonští asasíni dobudou Switch 2.
V tematické příběhové lince se ve feudálním Japonsku postavíte mocichtivé frakci, která ovládla uneseného Titan-Shiftera a plánuje rozpoutat v zemi peklo. Naoe a Jasuke se připojí k tajemné přeživší s temným tajemstvím a společně se pokusí zastavit katastrofu dřív, než bude pozdě.
Crossover vedle příběhové mise nabídne speciální předměty včetně vlajek, dekorací pro vás úkryt nebo křišťálové katany pro Naoe. V herním obchodě se objeví DLC balíček s outfity, zbraněmi, doplňky a novým koněm. A aby toho nebylo málo, 3. prosince dorazí hrdinové z Attack on Titan i do free-to-play mlátičky Brawlhalla.