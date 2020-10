Nejčtenější články týdne: The Elder Scrolls VI a Baldur’s Gate III

25. 10. 2020 17:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Microsoft tak trochu spekuluje, jestli se mu vůbec vyplatí vydávat The Elder Scrolls VI na cokoliv jiného než své vlastní platformy. Úvaha je to zajímavá a samozřejmě se může klidně stát, že TESVI vyjde jen na Xbox, PC a skrze xCloud bude hratelný všude, kde tahle služba bude. Nicméně od vydání šestého TES nás velmi pravděpodobně dělí dlouhá řada let.

Tou dobou už nemusí být u kormidla ani Phil Spencer, ani Satya Nadella. A kdo ví, jak na tom bude za čtyři pět let Xbox a vůbec celý byznys s xCloudem a Game Passem. Aby pak taky nevyšel nový Elder Scrolls třeba jen na PlayStation 5, jakkoliv je to z dnešního úhlu pohledu nepravděpodobné!

Je to každopádně fascinující otázka, která vás zřejmě zajímá také, když jste článek, který se jí zabývá, vystřelili na vrchol nejčtenějších článků týdne. Líbilo se vám ale i další RPG Baldur's Gate III a kromě něj také nádherně podivný horor Scorn.

