Sledujte Fight Club #499 o problémech VtM: Bloodlines 2 a herním podzimu

21. 10. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

S další vlnou pandemie jsme se z klubovny opět přesunuli do svých domovů, odkud odvysíláme také 499. díl podcastu Fight Club. Vládní opatření značně nabourala naše plány pro pětistovku, která proběhne – pokud vás zajímá jak a kdy konkrétně, nalaďte si aktuální epizodu, kde se o blížícím se jubileu pobavíme.

S problémy se nepotýkají jenom oslavy podcastů. Značně pohnutým vývojem událostí si prochází také upírské RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, které v posledních měsících přišlo hned o několik klíčových postav vývoje. Nejčerstvěji studio Hardsuit Labs opustila narativní designérka Cara Ellison. Jak špatně na tom pokračování kultovního (a rozbitého) RPG vlastně je?

Kromě toho se pobavíme také o našich herních plánech do konce roku. Kterou z konzolí očekáváme ve svých obývácích a co z podzimního line-upu rozhodně plánujeme hrát? Sledujte Fight Club #499 živě od 16:00 z našich domácností na našem YouTube, nebo jeho záznam tamtéž. Dotazy nám můžete posílat do chatu, na náš Discord anebo na mail podcast@games.cz.