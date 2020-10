Ubisoft spojí svoje služby v jednu. Všechno bude sdílené napříč platformami

Spojování služeb do balíčků je čím dál častějším jevem. Je přeci jen mnohem snazší zákazníky přesvědčit k předplácení, pokud se na oplátku dostanou k širší nabídce. Spojení jednotlivých předplatných pod jednu střechu je navíc uživatelsky přívětivé, zákazníkovi se bude všechno lépe sledovat a nebude zmaten množstvím menších plateb.

Své o tom ví Microsoft, který loni představil Xbox Game Pass Ultimate, službu, která v sobě kombinuje Game Pass pro Xbox a PC, předplatné Live Gold, streamovací službu xCloud a již brzy také EA Play. Samo EA v nedávné minulosti propojilo svůj EA Access a Origin Access, tedy předplatitelské služby pro konzole a PC, právě pod jednotný EA Play. Apple brzy uvede službu Apple One, v níž dostaneme přístup k hudbě, aplikacím, cloudu a dalším službám za jednu úhlednou platbu. A dalším na řadě je Ubisoft.

Ten se rozhodl spojit služby Uplay a Ubisoft Club pod souhrnný název Ubisoft Connect. Connect je podle firmy ekosystémem služeb pro všechny hráče napříč platformami. A skutečně, nejzajímavější funkcí Connectu je zpřístupnění meziplatformního multiplayeru a také postupu. Pokud tedy hru plánujete hrát na více platformách, budou vaše uložené pozice dostupné všude.

Hello #UbisoftConnect!

Ubisoft Club and Uplay become Ubisoft Connect, a new environment to enhance your Ubisoft experience on October 29, 2020.



1000+ former Club Rewards are now FREE!

Learn more: https://t.co/wRbCBDm6ZI pic.twitter.com/ZhUmWITZGy