První fotky z natáčení filmu Uncharted odhalují podobu Nathana Drakea

23. 10. 2020 10:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po mnoha a mnoha letech, po mnoha a mnoha režisérech a po zestárnutí hlavní hvězdy natolik, že se z ní stala vedlejší postava, tu máme konečně první důkaz, že natáčení filmového Uncharted letos v červenci skutečně odstartovalo.

Tom Holland, představitel dobrodruha Nathana Drakea, se na svém Instagramu pochlubil první fotkou z natáčení, na které on sám coby Drake probodává kohosi mimo záběr přísným pohledem. A za mě vypadá dobře – nechybí mu ikonická polokošile s neodmyslitelnými kšandami. Nebo byste snad dali přednost této variantě Nathana Drakea?

zdroj: Uncharted film

Holland není jediný, kdo se pochlubil účastí na place. Na natáčení dorazil i Nolan North, tedy hlas Nathana Drakea ze hry. Ten pro změnu na svém Twitteru sdílel trojici obrázků, z nichž dva odhalují propriety, které se možná objeví v samotném filmu.

„Jako se dívat do zrcadla! Jsem hrdý, že Tom Holland pokračuje v Drakeově odkazu! Naprosto si to dává! Díky za návštěvu!“ okomentoval North svůj zážitek z natáčení. Uznejte, že film Uncharted i z toho mála vypadá mnohem líp než filmový Monster Hunter. K premiéře filmu by mělo dojít příští rok 5. března, ale kvůli pandemii si nemůžeme být ničím jistí.

