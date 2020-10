Filmový Monster Hunter se připomíná novým (a dost špatným) teaserem

5. 10. 2020 11:04 | Novinky | autor: Pavel Makal

Série Monster Hunter patří k rodinnému zlatu společnosti Capcom. Slavná herní značka vychází už od roku 2004, předloni se znovu přihlásila o slovo a pokračování s podtitulem World si vydobylo masivní úspěch. Prodeje několikanásobně překonaly úspěchy předchozích dílů, k letošnímu červnu si hra našla cestu k šestnácti milionům hráčů (je tedy nejprodávanější hrou Capcomu všech dob) a na skvělý základ následně navázal i neméně podařený loňský datadisk Iceborne.

Ruku v ruce s mainstreamovým úspěchem jdou samozřejmě plány na to, jak značku dále vytěžit, třeba i mimo mantinely herního průmyslu. O plánech na pokoření stříbrného plátna víme už čtyři roky a nemohu říct, že by mě dosud tento nápad naplňoval optimismem.

Na vině je především fakt, že si látku bere na paškál Paul W. S. Anderson. Ten má s herními adaptacemi své zkušenosti, u kořenů jeho kariéry leží filmové zpracování bojovky Mortal Kombat z roku 1995. Větší (a neblahý) otisk ale na poli filmů podle her zanechal sérií Resident Evil, jejíž filmy buď přímo režíroval, nebo alespoň produkoval a do hlavní role obsadil svou manželku Millu Jovovich.

Příběh filmového Monster Huntera se točí kolem elitní vojenské jednotky, která se portálem propadne do světa hry. Tam se musí popasovat s monstry a ideálně také najít cestu domů. Pokud vám zápletka připomíná horší akční filmy z přelomu 80. a 90. let minulého století, nejste sami. A sami nejste ani v případě, že si kladete otázku, kdy jste naposledy v Monster Hunteru viděli elitní vojenské jednotky s rotačními kulomety.

Po relativně dlouhém čekání jsme se totiž nyní dočkali teaseru, který upozorňuje na blížící se vydání. Natáčení probíhalo od září do prosince 2018 a původně se měl film dočkat uvedení do kin již letos v červnu, což ovšem překazila koronavirová pandemie. Krátký, pouhých 13 vteřin trvající teaser však slibuje, že snímek do kin dorazí letos v prosinci, takže pokud se už nemůžete dočkat rozuzlení souboje elitní jednotky s rozzuřeným Diablosem, můžete začít stříhat metr.

Kromě Milly Jovovich by se ve snímku měl objevit třeba Ron Perlman nebo rapper s přezdívkou T.I. Přestože ve videu nefigurují pro Monster Hunter typické zbraně, na promo materiálech je k vidění masivní Jawblade, můžeme tedy alespoň doufat v nějaký ten klasický souboj.

Jakkoli celý projekt budí v duši fanouška spíše rozpaky, třeba to nakonec bude aspoň tak hrozné, až to bude zábavné.