Tvůrci Hello Neighbor chystají multiplayerový spin-off Hello Engineer

22. 10. 2020 7:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio tinyBuild si hráče hororových her a jejich diváky na streamech získalo před dvěma lety hříčkou Hello Neighbor, kde jste se coby nezbedné děti snažili vloupat do domu děsivého souseda. Jejich novinka Hello Engineer nabídne podobný koncept, tentokrát ovšem v kooperaci a v zábavním parku.

Skupinka raubířů si bude hrát s všemožnými atrakcemi, a přitom utíkat místnímu hlídači. Z nalezeného šrotu si dokonce budete moct stavět vlastní stroje a třeba díky nim uniknout strážci přímo před nosem.

Hello Engineer zamíří jako první na Google Stadia, dá se ale počítat s tím, že se později objeví i na dalších platformách, a to dokonce možná včetně portu na mobilní telefony. Tvůrci zatím neoznámili konkrétní datum, odkazují se pouze na neurčitý rok 2021.