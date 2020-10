Vyzkoušejte Fallout 76 na týden zdarma a pořiďte si ho se slevou

22. 10. 2020 9:17 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Poslední díl ságy Fallout nebyl přijatý zrovna kladně. Fanoušky série moc nepotěšil svým multiplayerovým pojetím a jeho počáteční rozbitost prvnímu dojmu také moc nepomohla. Bethesda se ale nevzdala a na Falloutu 76 neustále pracuje. Vydává opravné patche i obsahová rozšíření.

Pokud jste se dosud Falloutu 76 vyhýbali jako čert kříži, ale klíčila ve vás alespoň malinká zvědavost, konečně můžete zjistit, zda je experimentální odbočka od hlavní série něčím pro vás. Přeci jen toho má spoustu společného s ostatními moderními Fallouty, takže by vás některé složky hry mohly bavit nehledě na přítomnost jiných hráčů.

Základní hra spolu s rozšířeními Wastelanders a Nuclear Winter je k vyzkoušení zdarma až do pondělí na všech platformách. Zároveň si můžete vyzkoušet i její předplatné Fallout 1st, které běžně stojí 99 dolarů na rok. Jeho preview verze vám zpřístupní truhlu s neomezenou kapacitou pro výrobní materiály a dostanete Survival Tent, který slouží jako přenosný teleport s postelí, truhlou, vařičem a dalšími funkcemi.

Kdyby vás to bavilo, můžete si Fallout 76 pořídit v 60% slevě, případně ve verzi Wastelanders Deluxe za polovic. Do slevy se dostal i Fallout 3 a 4 spolu se stařičkou jedničkou, dvojkou a Tactics. A pokud by vás náhodou zajímalo, proč se taková akce uskutečnila právě teď, je to proto, že 23. října dopadly bomby a svět skončil. Tedy začal Fallout.