Nejčtenější články týdne – od Need for Speed až po nástupce HOMAM

15. 5. 2022

Je vlastně skoro s podivem, jak moc si EA se sérií Need for Speed neví rady. Co si budeme povídat, kvalita byly vždycky proměnlivá, ale dřív jsme tu takovéhle průšvihy neměli. V posledních letech se NfS spíše nedaří, i když se občas tu a tam nějaký ten díl podaří. Konkurence je přitom mizerná, respektive téměř neexistující – v tříáčkové sféře se můžeme bavit leda o Forza Horizon, ale tím to začíná i končí. Hráčům pak nezbývá než vzpomínat na starší populární díly a občas si udělat i jejich remake, jako v případě fanouškovské předělávky Need for Speed: Underground 2, která se prodrala až na pozici nejčtenějšího článku týdne.

