Které klasické fantasy RPG je nejlepší? Mrkněte se na náš nový redakční žebříček

12. 5. 2022 18:02 | Video | autor: Redakce Games.cz

Ano ano, pouštíme se na tenký led. Některá z klasických RPG mají natolik kultovní status, že pokud bychom do hlasování pustili jen zaryté fanoušky, bude na prvním místě přeplněno. Náš úkol ale nebyl velebit staré klasiky, nýbrž podívat se na ně kritickým okem současného hráče a srovnat je s novými tituly, které kráčejí v jejich šlépějích.

Zasedli jsme tedy k poradnímu stolu ve složení Aleš, Vašek a Jiří a vytvořili náš osobní žebříček nejlepších fantasy RPG klasického ražení. A rovnou upozorňujeme, že se do něj nemohly dostat všechny významné tituly, takže pokud máte svůj tajný tip, klidně nám o něm dejte vědět do komentářů. A to stejné platí i v případě, že s naší výsledkovou listinou nebudete souhlasit – lepší vášnivá diskuze než diskuze žádná!