Prodeje PlayStationu 5 se blíží 20 milionům – číslu, které Switch překonává každoročně

10. 5. 2022 10:52 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Oba japonští výrobci konzolí Sony a Nintendo v noci na dnešek publikovali finanční výsledky svého posledního fiskálního roku, který skončil k 31. březnu. My tak dostáváme aktualizované informace o počtu prodaných kusů konzolí i jejich softwaru a predikci pro aktuálně běžící fiskální rok 2022.

Začněme u Sony. V uplynulém fiskálním roce bylo do obchodů rozesláno 11,5 milionu konzolí PlayStation 5, z toho 2 miliony jen v prvním čtvrtletí letošního roku (za výtah děkujeme Twinfinite). Pro srovnání, ve stejném čtvrtletí se do obchodů rozeslalo jen 100 tisíc kusů staršího PlayStationu 4.

Celoživotní prodeje PlayStationu 4 se vyšplhaly na 117 milionů kusů, zatímco rok a půl starý PlayStation 5 je na dosah druhé desítky s 19,3 miliony prodaných konzolí ke konci letošního března.

Společnost Sony odhaduje, že ve fiskálním roce 2022 (od 1. dubna 2022 do 31. března 2023) navýší o 34 % příjmy z prodejů, jelikož očekává větší dostupnost hardwaru a více prodaného softwaru. Nicméně celkové příjmy se meziročně sníží kvůli zdražení vývoje v existujících studiích a akvizicím jako například nedávné Bungie.

V Nintendu si mohou jenom pískat. Jejich Switch za poslední fiskální rok prodal 23 milionů kusů (z toho přes 4 miliony v letošním prvním kvartálu), přesně jak firma kdysi předpověděla. Celoživotní prodeje pět let starého handheldu nyní činí již 107,65 milionu. 5,8 milionu z toho tvoří loňský nový model OLED.

Společnost očekává pokles prodejů Switche v aktuálním fiskálním roce o 9 % na celkových 21 milionů konzolí, z čehož viní nedostatek hardwarových komponent, které ostatně brzdí i prodeje PlayStationu 5. Je ale zvláštní, že zatímco jedna firma očekává větší dostupnost komponent a vyšší prodeje, druhá se připravuje na pravý opak.

V případě Switche dostáváme ještě aktualizované seznamy nejprodávanějších first-party her, jimž neochvějně dominuje Mario Kart 8 Deluxe se 45 miliony prodaných kopií. V seznamech figurují pouze dvě novinky. Pokémon Legends: Arceus stihl od konce letošního ledna prodat 12,64 milionu kopií, a nemá tak daleko k probojování se do nejlepší desítky, kterou uzavírá Ring Fit Adventure se 14 miliony.

Druhou novinkou je Kirby and the Forgotten Land, u nějž dostáváme číslo 2,65 milionu prodaných kusů. Kirby ale vyšel 25. března a veškeré informace v tomto článku platí k 31. březnu, tedy v případě Kirbyho se bavíme jen o jeho prvním týdnu na trhu a čísla k dnešnímu dni mohou být úplně jinde. Ostatně i na českém trhu se Kirbymu v dubnu dařilo, když se probojoval do desítky nejprodávanějších her řetězce JRC.

Škoda, že nemáme pro srovnání informace i od třetího do party, ale Microsoft bohužel už dlouhá léta nezveřejňuje informace z prodejů svých Xboxů.