Polda 7 je navzdory pirátství jednou z nejlépe prodávaných dubnových her

4. 5. 2022 14:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Obchodní řetězec JRC je zpátky s dalším přehledem nejprodávanějších her na českém trhu za uplynulý měsíc, který je i tentokrát plný překvapení. První příčka sice možná vyloženě nedokazuje, jaký je zájem o dánskou plastovou stavebnici, ale není pochyb o tom, že hráči mají rádi kombinaci digitálního Lega, Star Wars a humoru tolik typického pro hry studia TT Games. Řeč je samozřejmě o Lego Star Wars: The Skywalker Saga, která byla nejprodávanější dubnovou hrou v obchodech JRC.

No a hned druhá příčka patří českému Poldovi 7. Tady se není zas tak čemu divit, protože jde o legendární sérii s letitou historií a mnoha skalními fanoušky. Nicméně je to překvapivé z hlediska výroků autora hry Petra Svobody, který si krátce po vydání stěžoval na šíření pirátských kopií, slabé prodeje a uvažoval, že vývoje her jednou provždy zanechá. Nakonec to zjevně není tak zlé, jak se zprvu zdálo, což ostatně vyplývá i z našeho rozhovoru se Svobodou ve Fight Clubu.

Stupnici vítězů uzavírá notorická FIFA 22. V žebříčku samozřejmě nemohou chybět ani další stálice jako GTA V na šesté pozici, které těžilo z dubnového vydání krabicových verzí pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S, následované Far Cry 6. Umístil se i Horizon Forbidden West na čtvrtém místě následovaný Gran Turismem 7.

Ke konci žebříčku máme na osmém místě Elden Ring, devítka patří NHL 22 a úplně poslední příčku zaujímá březnová novinka Kirby and the Forgotten Land, což je vzhledem ke switchové exkluzivitě poměrně úctyhodné.