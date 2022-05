Další porce odkladů: Starfield ani Redfall letos nevyjdou

12. 5. 2022 14:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Stala se z toho taková nepěkná tradice, ale v herním průmyslu už nemine měsíc, kdy by se neodkládalo. Tentokrát duchové průtahů zamířili do Bethesdy, respektive do Microsoftu, a posouvají rovnou dvě hry: Sci-fi RPG Starfield, které mělo vyjít na 11. výročí Skyrimu 11. listopadu 2022, a upírskou kooperativní střílečku Redfall od Arkane Studios původně plánovanou na letošní léto. Oba tituly se odkládají na první polovinu roku 2023.

V oficiálním tweetu studia děkují komunitě za nadšení, které je prý hnacím motorem jejich snah, ale kvůli své ambicióznosti chtějí hrám dopřát více času v troubě na dopečení, abyste dostali ty nejlepší a nejnaleštěnější verze.

Jako malou náplast na smutek kvůli odkladu Bethesda slibuje v blízké době podrobná videa se záběry z hraní jak pro Starfield, tak pro Redfall.