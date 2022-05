Fanouškovský remake Need for Speed: Underground 2 vypadá jako splněný sen

9. 5. 2022 11:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Série Need for Speed v posledních letech předvádí jízdu na horské dráze, kdy špatné či průměrné díly střídají ty nadprůměrné. O novém dílu toho zatím mnoho nevíme, máme jen pořádně divoké spekulace. Mnoho fanoušků se přitom po vydání těch horších dílů ohlíží do staré dobré minulosti. Jaké to bylo poježděníčko třeba s takovými Need for Speed: Underground 2!

V době, kdy se spousta her z dávné minulosti vrací v podobě remaku, by si podobnou péči jistě zasloužilo mnoho dílů série Need for Speed. EA si něco takového vyzkoušela, když v roce 2020 zremasterovala výborný Hot Pursuit z roku 2010. Ale remake? Ten je na bedrech fanoušků, z nichž jeden pracuje na velmi ambiciózní modernizaci milovaných druhých Undergroundů.

Youtuber Ivan Novožilov tráví svůj čas vývojem remaku Need for Speed: Underground 2, z nějž postuje videa na kanál 2Unreal4Underground. Jak už název napovídá, jeho vize vzniká v Unreal Enginu 4 a vypadá jednoduše přesně tak, jak bychom chtěli, aby remake této nezapomenutelné klasiky vypadal.

Jeho poslední video je téměř čtvrthodinovou projížďkou známými uličkami města Bayview, kterému zatím chybí jakýkoliv život. Ale i tak vypadá parádně, stejně jako řízený Nissan Skyline, zvuky motoru a neodmyslitelné rány z výfuku, a i jízdní model se jeví zábavně.

Nicméně něco takového si možná vůbec nikdy nezahrajeme. Zatím jde o projekt jednoho člověka, který na něm neustále pracuje a vylepšuje ho. A pokud by snad jednoho dne nějakou formou vyšel, nelze si ani představit, že by se záhy neobjevila krutá ruka vydavatele dožadující se okamžitého zrušení projektu pod pohrůžkou soudního řízení.

Upřímně bych se vůbec nedivil, kdyby taková žádost od EA přišla ještě mnohem dřív už jen na základě tohoto videa. Zkrátka ne úplně každý si cení neuvěřitelného zapálení některých členů komunity... Ale bylo by úžasné mít možnost si něco takového zahrát, co říkáte?