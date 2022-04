Spekulace: Nové Need for Speed vyjde letos. Bude míchat realismus s anime

19. 4. 2022 10:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od vydání posledního Need for Speed s podtitulem Heat už uběhly více než dva roky. Dosud nemáme žádné oficiální detaily o příštím dílu, na němž pracuje Criterion, a jehož vývoj musel ustoupit vývoji otřesného Battlefieldu 2042. Můžeme se proto uchýlit tak maximálně ke spekulacím a doufat, či v tomto případě možná nedoufat, že jsou založené na pravdě.

Nejnovější zvěsti šíří notoricky známý Jeff Grubb z Giantbomb (díky VGC), kterému se tu a tam povede přijít s něčím skutečným. Podle něj by nové Need for Speed mělo vyjít letos v listopadu. V listopadu ostatně vyšel předcházející Heat a od šéfky EA studií Laury Miele už víme, že hru máme očekávat někdy mezi letošním 1. dubnem a 31. březnem příštího roku.

Podle Grubba vyjdou Needy jen na nové generaci konzolí. Pravděpodobně tím nemyslel, že by nevznikla PC verze, ale že majitelé PS4 a Xbox One mají smůlu. To je pořád uvěřitelnější než jeho další tvrzení popisující grafickou stylizaci hry. Ta má být totiž fotorealistická, ale s prvky anime. Grubb to přirovnává k reklamám, v nichž skutečným autům šlehají z výfuků kreslené plameny.

Údajně se vrací i multiplayerová složka Autolog a dějištěm závodů by mělo být Chicago, respektive jeho fiktivní obdoba Lake Shore City. Samozřejmě berte veškeré tyto informace s rezervou. Ostatně zkazky o grafice jsou velmi divoké a moc si něco takového neumím představit.

Na druhou stranou se série Need for Speed v posledních letech potýká s krizí identity a kvalita jejích her je velice kolísavá, takže experimentování a hledání sebe sama je asi stále na místě.