Na internet unikla verze Duke Nukem Forever z roku 2001

Asi nikdy nezapomenu na to, kterak jsem na CD k některému z herních časopisů viděl trailer Duke Nukem Forever ve verzi z E3 2001. Vzal mi tenkrát dech, protože kromě fenomenálního technického zpracování ukazoval také interaktivní svět a hlavně velmi variabilní hratelnost s dopravními prostředky (včetně osla) a využíváním zbraní, jako je legendární zmenšovač.

Asi se mnou budete souhlasit, že hra, kterou jsme dostali o dlouhých deset let později, tento příslib ani zdaleka nenaplnila. Duke Nukem Forever se ve vývojářském pekle, kde strávil naprosto bezprecedentní čas, změnil k nepoznání, respektive se proměnil v podprůměrnou a zastaralou střílečku s humorem, který zaspal dobu.

Pokud se vám, podobně jako mně, stýská po oné dětskou představivostí opředené verzi z roku 2001, můžete se zaradovat. Sice si ji asi nikdy nezahrajete, ale aspoň se můžete opájet dalšími detaily o tom, co mohlo být. Na internet totiž unikly detaily o 21 let starém buildu hry, o což se postaral člověk s přezdívkou x0r. Ten také uvedl, že hra v určité podobě obsahuje všechny kapitoly a její velká část je hratelná.

Můžete se podívat na video, které ukazuje úroveň ve venkovském strip klubu. Musím uznat, že kdyby se mi tohle dostalo do rukou mezi roky 2001 a 2004, byl bych rozhodně potěšen. Bohatý arzenál, který má Duke k dispozici, přímo vybízí k experimentování, které nám hra vydaná v roce 2011 zatrhla nesmyslným rozhodnutím omezit počet nesených zbraní na pouhé dvě.

Na Twitteru se k úniku vyjádřil George Broussard, původní šéf vývoje, který zmínil, že záběry vypadají realisticky, hráči by se ale neměli příliš těšit, protože většina obsahu, který se snad někde může ještě nacházet, představuje nedokončené úrovně s malým počtem nepřátel. Víc se k tématu vyjadřovat nechce, protože pro něj představuje bolestivou minulost.

Yes, the leak looks real. No, I’m not really interested in talking about it or retreading a painful past. You should heavily temper expectations. There is no real game to play. Just a smattering of barely populated test levels. I have no knowledge who leaked this.